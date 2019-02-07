Game of Thrones 8.sezonundan ilk fotoğraflar yayınlandı

Dünyanın her tarafından milyonlarca insanın büyük bir merakla beklediği Game of Thrones'un final sezonu için artık yalnızca iki ay gibi çok kısa bir süre kaldı. Bugün bir güncelleme yayınlayan yapımcı kanal HBO, yeni sezona ait ilk fotoğrafları paylaştı.
HBO'nun Twitter üzerinden yayınladığı görseller toplam 14 fotoğraftan oluşuyor. Genel anlamda baktığımızda yeni sezona dair neredeyse hiçbir detayın verilmediğini görüyoruz. Stark çocukları, Jon Snow, Daenerys, Cersei, Tyrion, Jamie Lannister, Davos Seaworth ve Brienne gibi karakterler fotoğraflarda yer alıyor.
HBO'nun Twitter üzerinden yayınladığı görseller toplam 14 fotoğraftan oluşuyor. Genel anlamda baktığımızda yeni sezona dair neredeyse hiçbir detayın verilmediğini görüyoruz. Stark çocukları, Jon Snow, Daenerys, Cersei, Tyrion, Jamie Lannister, Davos Seaworth ve Brienne gibi karakterler fotoğraflarda yer alıyor.
Game of Thrones'un final sezonu bildiğiniz gibi yalnızca altı bölümden oluşacak. Ancak daha önce yapılan açıklamalarda her bir bölümün normalden çok daha uzun bir süreye sahip olacağı belirtilmişti. Yani 70-80 dakikalık hatta bir buçuk saatlik bölümler beklenebilir.
Davos Seaworth karakterini canlandıran ünlü aktör Liam Cunningham, geçtiğimiz ay katıldığı bir televizyon programında,"10 bölümlük bir sezonun çekimleri yaklaşık altı ayımızı alıyordu. Final sezonunu ise altı bölümden oluşmasına rağmen neredeyse bir yılda ancak tamamlayabildik. Yani önceki sezonlardan çok daha farklı, inanılmaz bir bütçe ve skalaya sahip bir sezon olacak." ifadelerini kullandı. Ayrıca sekizinci sezonu iki kere izlediğini de belirten Cunningham, her bir bölümün bir filmden farksız olduğunu söylüyor.
Game of Thrones'un sekizinci sezonu 14 Nisan'da başlayacak. Bakalım final sezonu beklentileri karşılayabilecek mi.
Davos Seaworth karakterini canlandıran ünlü aktör Liam Cunningham, geçtiğimiz ay katıldığı bir televizyon programında,"10 bölümlük bir sezonun çekimleri yaklaşık altı ayımızı alıyordu. Final sezonunu ise altı bölümden oluşmasına rağmen neredeyse bir yılda ancak tamamlayabildik. Yani önceki sezonlardan çok daha farklı, inanılmaz bir bütçe ve skalaya sahip bir sezon olacak." ifadelerini kullandı. Ayrıca sekizinci sezonu iki kere izlediğini de belirten Cunningham, her bir bölümün bir filmden farksız olduğunu söylüyor.
Game of Thrones'un sekizinci sezonu 14 Nisan'da başlayacak. Bakalım final sezonu beklentileri karşılayabilecek mi.
https://twitter.com/GameOfThrones Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Game of thrones 1.sezon altyazı nereden bulabilirim?
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