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Game of Thrones 8.sezonundan ilk fotoğraflar yayınlandı

HBO, Game of Thrones'un sekizinci sezonundan ilk fotoğrafları paylaştı. Yayınlanan tüm fotoğraflara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Final sezonu 14 Nisan'da başlayacak.
3 ay
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31
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünyanın her tarafından milyonlarca insanın büyük bir merakla beklediği Game of Thrones'un final sezonu için artık yalnızca iki ay gibi çok kısa bir süre kaldı. Bugün bir güncelleme yayınlayan yapımcı kanal HBO, yeni sezona ait ilk fotoğrafları paylaştı.

HBO'nun Twitter üzerinden yayınladığı görseller toplam 14 fotoğraftan oluşuyor. Genel anlamda baktığımızda yeni sezona dair neredeyse hiçbir detayın verilmediğini görüyoruz. Stark çocukları, Jon Snow, Daenerys, Cersei, Tyrion, Jamie Lannister, Davos Seaworth ve Brienne gibi karakterler fotoğraflarda yer alıyor.
Game of Thrones'un final sezonu bildiğiniz gibi yalnızca altı bölümden oluşacak. Ancak daha önce yapılan açıklamalarda her bir bölümün normalden çok daha uzun bir süreye sahip olacağı belirtilmişti. Yani 70-80 dakikalık hatta bir buçuk saatlik bölümler beklenebilir.

Davos Seaworth karakterini canlandıran ünlü aktör Liam Cunningham, geçtiğimiz ay katıldığı bir televizyon programında,"10 bölümlük bir sezonun çekimleri yaklaşık altı ayımızı alıyordu. Final sezonunu ise altı bölümden oluşmasına rağmen neredeyse bir yılda ancak tamamlayabildik. Yani önceki sezonlardan çok daha farklı, inanılmaz bir bütçe ve skalaya sahip bir sezon olacak." ifadelerini kullandı. Ayrıca sekizinci sezonu iki kere izlediğini de belirten Cunningham, her bir bölümün bir filmden farksız olduğunu söylüyor.

Game of Thrones'un sekizinci sezonu 14 Nisan'da başlayacak. Bakalım final sezonu beklentileri karşılayabilecek mi.

 

https://twitter.com/GameOfThrones Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 ay en beğenilen
Geliyor gelmekte olan. Sonlardan nefret ediyorum.
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mesudtbr 3 ay
Dizinin sadece açık müstehcen sahnelerini izleyip porno diyen arkadaşlar; Winter is coming.
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Glorfindel1907 3 ay mesudtbr
Hepsi olmasa'da bu şekilde yazanların çoğu bakın bunlar sapık onun için izliyorlar gibisinden düşünüyor herhalde kendilerini o izleyenlerden daha kültürlü ve ahlaklı zannediyor olabilirler.
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mesudtbr 3 ay
Winter is coming
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kırılanhayaller 3 ay
Konu ile alakasız olacak kusura bakmayın.
Game of thrones 1.sezon altyazı nereden bulabilirim?
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Guest-E767019CA 3 ay
"yayımlandı"
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drjacob 3 ay
dön gel artık
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age of empires köylüsü 3 ay
Senaristlerin sıçıp batırmasıyla dizi bitmişti zaten. Jon snow khalesi aşkını alsınlar başlarına çalsınlar. Konu tamamen bunun üzerinden gidecek. Ergen dizisi oldu çıktı.
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Targarien96 3 ay age of empires köylüsü
nerde sıçıp batırmışlardı biraz açsana bunu.2 aşk görünce hemen ergen dizisi diyorsunuz ne alakaysa.ve sanki ilk 6 sezonda hiç olmamış gibi
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Moving On 3 ay
Keşke kitap da bir an önce bitse.
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Glorfindel1907 3 ay
Şu prno yazanlara'da gülüyorum, Sorsak hiç izlemiyorlardır! Dizilerde açık sahneler görünce tüm diziyi ondan ibaret sanıyorlar garip bir düşünce.
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JabbaWockeeZ 3 ay
Kitaptan ayrıldığı an dizi bitti bence artık sonuna geldik bitsin madem diye bekliyoruz işte.
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Askaparta 3 ay
Her dizi gibi üzer finali. Bizde ilk kim verecek beklemeli. Biri gider gelir diğeri.
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