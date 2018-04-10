Game of Thrones yeni savaş sahnesiyle kendi rekorunu kırdı

Tüm zamanların en sevilen dizilerinden Game of Thrones, devasa prodüksiyonu sayesinde dizi ile film arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmaya devam ediyor. Bugüne kadar televizyon tarihinin gördüğü en büyük savaş sahnelerine sahne olan Game of Thrones, son sezonunda çıtayı biraz daha yükseltecek.

Game of Thrones'un merakla beklenen son sezonunun çekimlerine bir süre önce başlanmıştı. Yeni sezonun setinden ilk detayları paylaşan yardımcı yönetmen Jonathan Quinlan; son sezon için bugüne kadar çektikleri en büyük savaş sahnesini çekerek kendi rekorlarını kırdıklarını açıkladı.

Quinlan, Instagram üzerinden paylaştığı mesajda; bu muazzam savaş sahnesi için 55 gece üst üste çekim yaptıklarını ve 11 hafta boyunca 3 farklı mekânda yapılan çekimlerin ardından televizyon tarihinde bir daha eşine rastlanmayacak bir savaş sahnesi çektiklerini ifade etti.

Game of Thrones izleyicileri etkileyici savaş sahneleri görmeye alışkın olsa da son sezon için çekilen bu yeni sahne bundan önceki tüm savaşları gölgede bırakacak gibi görünüyor. Bu yeni savaş sahnesi 11 haftada çekilirken, dizide bugüne kadar yer alan en büyük savaş sahnelerinden Piçlerin Savaşı (Battle of the Bastards) bu sürenin yarısında çekilmişti.