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Game of Thrones yeni savaş sahnesiyle kendi rekorunu kırdı

Game of Thrones'un yardımcı yönetmeni, dizinin hayranlarını fazlasıyla heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Dizinin final sezonu için bugüne kadarki en büyük savaş sahnesi çekildi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
9,5b
1
11
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tüm zamanların en sevilen dizilerinden Game of Thrones, devasa prodüksiyonu sayesinde dizi ile film arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmaya devam ediyor. Bugüne kadar televizyon tarihinin gördüğü en büyük savaş sahnelerine sahne olan Game of Thrones, son sezonunda çıtayı biraz daha yükseltecek.
Game of Thrones'un merakla beklenen son sezonunun çekimlerine bir süre önce başlanmıştı. Yeni sezonun setinden ilk detayları paylaşan yardımcı yönetmen Jonathan Quinlan; son sezon için bugüne kadar çektikleri en büyük savaş sahnesini çekerek kendi rekorlarını kırdıklarını açıkladı.
Quinlan, Instagram üzerinden paylaştığı mesajda; bu muazzam savaş sahnesi için 55 gece üst üste çekim yaptıklarını ve 11 hafta boyunca 3 farklı mekânda yapılan çekimlerin ardından televizyon tarihinde bir daha eşine rastlanmayacak bir savaş sahnesi çektiklerini ifade etti.
Game of Thrones izleyicileri etkileyici savaş sahneleri görmeye alışkın olsa da son sezon için çekilen bu yeni sahne bundan önceki tüm savaşları gölgede bırakacak gibi görünüyor. Bu yeni savaş sahnesi 11 haftada çekilirken, dizide bugüne kadar yer alan en büyük savaş sahnelerinden Piçlerin Savaşı (Battle of the Bastards) bu sürenin yarısında çekilmişti.

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Ulfast 1 yıl en beğenilen
Ben Piç(lerin Savaşı yazayım da gene) yazsam banlanırım.
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MessiTugi 1 yıl
Önceki sezonlara göre daha az bölüme sahip olacağı bazılarını üzse de 6 dolu dolu bölümü aralarında tüm süresinin konuşmalarla geçtiği bölümlerle doldurulan 10 bölümlük bir sezonuna tercih ederim.
Tamam o konuşmalar sayesinde hikaye gelişiyor vs. ama hangimiz bundan yeri geldi sıkılmadık ki? Hangimiz "yeter ulan, azıcık da hareket görelim" demedik ki

Toparlayacak olursak, ben 6 bölüm olmasına üzülmeyen taraftayım. Genel itibariyle benim açımdan hayal kırıklığıyla geçen 7. sezonun ardından dolu dolu bir sezonla final yapacağını düşünüyorum.
Önceki sezonlara göre daha az bölüme sahip olacağı bazılarını üzse de 6 dolu dolu bölümü aralarında tüm süresinin konuşmalarla geçtiği bölümlerle doldurulan 10...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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TsG 1 yıl
Ben diziyi bitirdim, merak edene, bir ömür boyu kalp ağrısına dayanacaklara senaryo linklerini verebilirim.
Geçen sene okudum, 1 ay kendime gelemedim.
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darkaura 1 yıl
belliki kendilerini asmak, citayi dahada yukseltmek icin cabaliyorlar. takdir etmek lazim. amac para kazanmak olsaydi studyodan cikmadan, bol yesil perde, ucuz cgi, uzadikca uzayan repliklerle pespese 50 bolum ceker, dizinin ismi yurumusken ceplerini kolay yoldan doldurabilirlerdi.
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fatihhuu 1 yıl MessiTugi
Hocam 6 bölüm olmasına rağmen bölümler 1 saatten daha fazla sürecek . Her bölümü film tadında izleyeceğiz. Harika bir final sezonu olucak ...
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KinopioTaichou 1 yıl
Önceki sezonları Sarı kız ile Küçük Emrah evlenecek mi tadında izleyenlerin sıkılmayacağı bir yeni sezon olacakmış gibi görünüyor.
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drjacob 1 yıl
kaç sezondur bekliyoruz bir zahmet
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frostburn 1 yıl
Piçlerin Savaşı (Battle of the Bastards) çok soluk kesici bir savaştı gerçekten ama kısa sürdü..
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Ulfast 1 yıl en beğenilen
Ben Piç(lerin Savaşı yazayım da gene) yazsam banlanırım.
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Mianfei 1 yıl
İnşallah, artık politika değil aksiyon istiyoruz.
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MessiTugi 1 yıl
Önceki sezonlara göre daha az bölüme sahip olacağı bazılarını üzse de 6 dolu dolu bölümü aralarında tüm süresinin konuşmalarla geçtiği bölümlerle doldurulan 10 bölümlük bir sezonuna tercih ederim.
Tamam o konuşmalar sayesinde hikaye gelişiyor vs. ama hangimiz bundan yeri geldi sıkılmadık ki? Hangimiz "yeter ulan, azıcık da hareket görelim" demedik ki

Toparlayacak olursak, ben 6 bölüm olmasına üzülmeyen taraftayım. Genel itibariyle benim açımdan hayal kırıklığıyla geçen 7. sezonun ardından dolu dolu bir sezonla final yapacağını düşünüyorum.
2 Yanıt Yanıtla +10
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Dürüstİnsan 1 yıl MessiTugi
Herkesin beklentisi bu yönde ve belli ki adamlar ciddi şekilde uğraşıyorlar.
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werty28 1 yıl

MessiTugi
Önceki sezonlara göre daha az bölüme sahip olacağı bazılarını üzse de 6 dolu dolu bölümü aralarında tüm süresinin konuşmalarla geçtiği bölümlerle doldurulan 10 bölümlük bir sezonuna tercih ederim.
Tamam o konuşmalar sayesinde hikaye gelişiyor vs. ama hangimiz bundan yeri geldi sıkılmadık ki? Hangimiz "yeter ulan, azıcık da hareket görelim" demedik ki

Toparlayacak olursak, ben 6 bölüm olmasına üzülmeyen taraftayım. Genel itibariyle benim açımdan hayal kırıklığıyla geçen 7. sezonun ardından dolu dolu bir sezonla final yapacağını düşünüyorum.


Tam aklımdakini yazmışsın,hele bu dizinin bir dakikasında boş yok, dolu dolu diyenlere şaşıyordum, özellikle de son sezonlarda...
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