Yüzüklerin Efendisi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Orijinal içerik alanına dev yatırımlar yapmaya devam eden Amazon, geçtiğimiz yılın kasım ayında Netflix, Apple ve HBO gibi rakiplerini geride bırakarak Yüzüklerin Efendisi dizisinin haklarını satın aldı. J.R.R. Tolkien'ın unutulmaz üçlemesinin yayın hakları için 250 milyon dolar ödeyen Amazon, bugüne kadar çekilen en pahalı dizi olması beklenen Yüzüklerin Efendisi için hazırlıklara başladı.

Amazon şu ana kadar Yüzüklerin Efendisi hakkında büyük ölçüde sessiz kalsa da, The Hollywood Reporter'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı makale dizi hakkında yeni detayların ortaya çıkmasını sağladı. Anlaşma ilk duyurulduğunda ortaya çıkan haberlerde Amazon'un diziye iki sezon için onay verdiği söyleniyordu. Ne var ki THR'in haberine göre Amazon sadece iki sezonla yetinmedi ve Yüzüklerin Efendisi dizisine şimdiden 5 sezon için resmi onayı verdi.

Yüzüklerin Efendisi dizisi toplamda 5 sezondan oluşacak. THR'ın haberine göre Amazon bu 5 sezonun yapımı için 1 milyar dolar bütçe ayırmış durumda. Öte yandan anlaşmanın bozulmaması için Amazon'un 2 yıl içinde dizinin prodüksiyonuna başlaması gerekiyor.

Yüzüklerin Efendisi filmlerinin yapımcısı olan New Line, serinin TV haklarında pay sahibi değil. Bu yüzden Amazon'un New Line ile anlaşması gerekmiyordu. Ne var ki Amazon bu dev anlaşmaya New Line'ı da dahil etti. Böylece Yüzüklerin Efendisi dizisinde, filmlerden istenen materyallerin kullanılmasının önü açılmış oldu.

THR makalesinde değinilen bir diğer konu da Peter Jackson'ın dizideki rolü oldu. Kasım ayında anlaşma ilk imzalandığında Peter Jackson projeye dahil değildi. Ne var ki Jakcson'ın son günlerde avukatı aracılığı ile Amazon ile görüşme halinde olduğu ve Yüzüklerin Efendisi dizisinde yapımcı olarak yer alabileceği söyleniyor.

https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/how-lord-rings-tv-series-landed-at-amazon-not-netflix-1099213