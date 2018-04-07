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Yüzüklerin Efendisi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Amazon'un haklarını satın aldığı Yüzüklerin Efendisi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Dizinin kaç sezon süreceği ve Amazon'un diziye ayırdığı bütçe belli oldu.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
12,1b
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33
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Orijinal içerik alanına dev yatırımlar yapmaya devam eden Amazon, geçtiğimiz yılın kasım ayında Netflix, Apple ve HBO gibi rakiplerini geride bırakarak Yüzüklerin Efendisi dizisinin haklarını satın aldı. J.R.R. Tolkien'ın unutulmaz üçlemesinin yayın hakları için 250 milyon dolar ödeyen Amazon, bugüne kadar çekilen en pahalı dizi olması beklenen Yüzüklerin Efendisi için hazırlıklara başladı.
Amazon şu ana kadar Yüzüklerin Efendisi hakkında büyük ölçüde sessiz kalsa da, The Hollywood Reporter'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı makale dizi hakkında yeni detayların ortaya çıkmasını sağladı. Anlaşma ilk duyurulduğunda ortaya çıkan haberlerde Amazon'un diziye iki sezon için onay verdiği söyleniyordu. Ne var ki THR'in haberine göre Amazon sadece iki sezonla yetinmedi ve Yüzüklerin Efendisi dizisine şimdiden 5 sezon için resmi onayı verdi.
Yüzüklerin Efendisi dizisi toplamda 5 sezondan oluşacak. THR'ın haberine göre Amazon bu 5 sezonun yapımı için 1 milyar dolar bütçe ayırmış durumda. Öte yandan anlaşmanın bozulmaması için Amazon'un 2 yıl içinde dizinin prodüksiyonuna başlaması gerekiyor.
Yüzüklerin Efendisi filmlerinin yapımcısı olan New Line, serinin TV haklarında pay sahibi değil. Bu yüzden Amazon'un New Line ile anlaşması gerekmiyordu. Ne var ki Amazon bu dev anlaşmaya New Line'ı da dahil etti. Böylece Yüzüklerin Efendisi dizisinde, filmlerden istenen materyallerin kullanılmasının önü açılmış oldu.
THR makalesinde değinilen bir diğer konu da Peter Jackson'ın dizideki rolü oldu. Kasım ayında anlaşma ilk imzalandığında Peter Jackson projeye dahil değildi. Ne var ki Jakcson'ın son günlerde avukatı aracılığı ile Amazon ile görüşme halinde olduğu ve Yüzüklerin Efendisi dizisinde yapımcı olarak yer alabileceği söyleniyor.

https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/how-lord-rings-tv-series-landed-at-amazon-not-netflix-1099213 Yorum Yaz
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ozandemir- 1 yıl en beğenilen
peter jackson yapımcı olup hobbit gibi olacaksa dahil olmasın bence. burda hikayeden bahsetmiyorum. çekimler çok yapaydı. diyaloglar bazı esprilerde teenage seviyesine inebiliyordu. umarım güzel bir produksiyonla lotr serisi havasında bir dizi olur.
peter jackson yapımcı olup hobbit gibi olacaksa dahil olmasın bence. burda hikayeden bahsetmiyorum. çekimler çok yapaydı. diyaloglar bazı esprilerde teenage sev...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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neutumn 1 yıl
LOTR, ekonomik bir çıkar hdeflemediği için başarılı oldu. The Hobbit ise bu yönde seyrettiğinden başarısız oldu. Buradan, kıçımızın üzerinde bu uyarıyı ve hatırlatmayı yapıyoruz, umarım fark ederler de bu işin ne bütçeyle ne de oyuncu kadrosu veyahut şovla olacağını kestirirler. Son olarak, çoğunluğa değil, kitleye hitap etsinler; mevcut olan kitlenin yapıcı tavsiyelerine kulak assınlar, ancak bu şekilde yapımcılar da, yayıncılar da, izleyiciler de kazançlı çıkacaktır.
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21Temmuz 1 yıl
Neyse ben yerime alayım arkadan göremem
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Osakawa 1 yıl
umarım GOT gibi olup 6-7 bölüm yapmazlar bir sezonu. şöyle en az 14-16 bölüm yaparlar da doya doya izleriz.
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Uruk-Hai 1 yıl
Umarim cinselligi fazla katmazlar.

Film serisinden Ian McKellen'den baska oyuncu alacaklarini sanmiyorum.

Filmin yeri ayriydi elbette de dizisi cikmasin filmin kalitesini bozar diyenleri ben anlamiyorum.Gelisen teknolojik imkanlarla ve filmde hizli gecilen ya da eksik kalan parcalari dizide yeniden izlemis oluruz iste ne guzel.
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sistemli adam 1 yıl
Bir şey tuttuğu zaman suyunu çıkarıp güzelliğini değersizleştiriyorlar.
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celeroni 1 yıl
bir bitmedi gitti..
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JQKER 1 yıl
dizi değil Silmarillion onun 3-5 filmlik serisini yapsınlar daha iyi.
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PHI 1 yıl
İyi olacak iyi. Ümitliyim ben. Boşa çıkarmazlar bu projeyi.
Oyuncular aynı olur farklı olur o çok mesele değil.
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Physicist_Emre 1 yıl
peter jackson'ın olması iyi adam hayatını adamış ilk üçlemeye muhakkak diziye yararı olur.
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Sturmbannführer 1 yıl
Netflixte olmaması saçmalık.
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