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Game of Thrones oyuncuları bölüm başına ne kadar kazanıyor?

Game of Thrones oyuncularının final sezonunda bölüm başına kazançları ne kadar? Dizinin 6 bölüm sürecek sezon finalinde oyuncular 500 bin dolara yakın kazanç elde ediyor.
1 ay
7,6b
1
29
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Game of Thrones oyuncuları bölüm başına ne kadar kazanıyor?
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Game of Thrones’un 8. sezonunun başlamasına sayılı saatler kaldı. Dizi, bu sezon ile birlikte final yapacak. 8. sezonda 6 bölüm bulunacak. Gördüğü ilgi ve elde ettiği maddi başarı ile dizi tarihinin en büyük dizisi olarak gösterilen Game of Thrones furyası sona erecek.

Buz ve Ateşin Şarkısı isimli kitap serisinden uyarlanan Game of Thrones’un yakaladığı bu başarıda senaryo kadar oyuncuların yeteneği de büyük bir etmen. Diziden önce pek tanınmayan bu oyuncular, şimdi yıldız isimlere dönüştü.

Final sezonundan önce oyunculara önemli ölçüde zam yapıldı. Business Insider’a göre başrol oyuncuları bölüm başına 500 bin dolar kazanıyor. Oyuncularının kazanç miktarları, final sezonunda izleyeceğimiz dakika miktarı hakkında ipuçları verebilir.

Game of Thrones oyuncularının final sezonunda bölüm başı kazançları:

  • Kit Harrington (Jon Snow): 500 bin dolar
  • Emilia Clarke (Daenerys Targaryen): 500 bin dolar
  • Lena Headey (Cercei Lannister): 500 bin dolar
  • Peter Dinklage (Tyrion Lannister): 500 bin dolar
  • Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister): 500 bin dolar
  • Sophie Turner (Sansa Stark): 175 bin dolar
  • Maisie Williams (Arya Stark): 175 bin dolar
  • Isaac Hempstead Wright (Bran Stark): 175 bin dolar

https://www.businessinsider.com/game-of-thrones-actors-salaries-emilia-clarke-sophie-turner-2019-4 Yorum Yaz
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asdasdqwertyveyaalxyvance 1 ay en beğenilen
tüm para ejderhalara ve akgezenlere gitmiş
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NOX97 1 ay
Uyduruk türk dizilerinde bile ne paralar dönüyor. Böyle dünya çapında bir ünü olan, her bölümü bir film tadında olan bir dizi için bence az bile kazanıyorlarmış.
Uyduruk türk dizilerinde bile ne paralar dönüyor. Böyle dünya çapında bir ünü olan, her bölümü bir film tadında olan bir dizi için bence az bile kazanıyorlarmı...
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cebrail.bsrn 1 ay
Saçmalık haberlerde bugün.
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1 Avatar
AhmediNesaj 4 hf.
bölüm başı 500 bin dolara az diyenler var
şaşırdım.
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Noobmaster69 4 hf.
Sansa camdan bakmak icin, Bran tekerlekli sandalyede oturup bos gozlerle milleti suzmek icin 175k alirken Arya neden o kadar rolu olmasina ragmen ayni parayi aliyor ve bu durum neden beni ilgilendiriyor?
Ayrica bu nasil haber icerigi?
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Witcher3 4 hf.
Ergen sophie turner ile maisie 9 yıldır torunlarına yetecek kadar para kazandılar yemin ederim vay arkadaş !!
Ayrıca kral katilini kimseye yedirmeyiz net !!!
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Askaparta 4 hf.
Çok da fazla değilmiş ama bir çok oyuncu bu diziyle meşhur oldu.
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Dodge 1 ay
Bence bu haberde alinan ucretlerde bir yanlislik var.Birkac tik daha yuksek ucret aldiklarini dusunuyorum.
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DH Misafiri 1 ay
Hocam umarım şaka yapıyorsunuz dur. Eğer şaka değilse bu beyinle nasıl yaşıyorsunuz çok ilginç
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Lordofthenorth 1 ay
Sansa ya bak sen balkondan etrafı izleyerek para kazanıyor
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funnel 1 ay
Oyuncular fazla para istemeye korkuyor olmalı. Senaristlerin önceki sezonlarda baş karakteri olmadık zamanda öldürebildiklerini gördük.
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07kubi07 1 ay
cgi ekipleri götürüyor olmalı parayı.
birde oyuncular dizi başlarken bu kadar tanınmıyorsa onlara sağlam bi sözleşme çakmışlardır.
oyuncularda şöhret için az maaşı kabul ediyorlardır belki.
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ardicli2000 1 ay
Hugh Laurie House M.D. dizisinde her bir bölüm için 400 bin dolar alıyordu. 8 sezon sürdü. Her sezon 24 bölüm civarıydı. Bence az alıyorlar.
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__Nikolaus__ 4 hf. ardicli2000
O adam resmen tek basına 8 sezon izletti hocam hakkıdır.
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