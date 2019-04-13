Game of Thrones oyuncuları bölüm başına ne kadar kazanıyor?

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Game of Thrones’un 8. sezonunun başlamasına sayılı saatler kaldı. Dizi, bu sezon ile birlikte final yapacak. 8. sezonda 6 bölüm bulunacak. Gördüğü ilgi ve elde ettiği maddi başarı ile dizi tarihinin en büyük dizisi olarak gösterilen Game of Thrones furyası sona erecek.

Buz ve Ateşin Şarkısı isimli kitap serisinden uyarlanan Game of Thrones’un yakaladığı bu başarıda senaryo kadar oyuncuların yeteneği de büyük bir etmen. Diziden önce pek tanınmayan bu oyuncular, şimdi yıldız isimlere dönüştü.

Final sezonundan önce oyunculara önemli ölçüde zam yapıldı. Business Insider’a göre başrol oyuncuları bölüm başına 500 bin dolar kazanıyor. Oyuncularının kazanç miktarları, final sezonunda izleyeceğimiz dakika miktarı hakkında ipuçları verebilir.

Game of Thrones oyuncularının final sezonunda bölüm başı kazançları:

Kit Harrington (Jon Snow): 500 bin dolar

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen): 500 bin dolar

Lena Headey (Cercei Lannister): 500 bin dolar



Peter Dinklage (Tyrion Lannister): 500 bin dolar

Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister): 500 bin dolar

Sophie Turner (Sansa Stark): 175 bin dolar

Maisie Williams (Arya Stark): 175 bin dolar

Isaac Hempstead Wright (Bran Stark): 175 bin dolar

https://www.businessinsider.com/game-of-thrones-actors-salaries-emilia-clarke-sophie-turner-2019-4