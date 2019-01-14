Game of Thrones'un 8. sezon yayın tarihi belli oldu

Tüm zamanların en popüler dizilerinden biri olan Game of Thrones ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. 8. sezon ardından dizi final yapacak. Bugün dizinin son sezonunun yayınlanacağı tarihi açıklandı.

İlk bölüm 14 Nisan'da

Twitter hesabından gelen duyuruyla dizinin 8. sezonuna ait ilk bölümün 14 Nisan 2019 tarihinde yayınlanacağı öğrenildi. Final sezonu sloganı ise For The Throne (Taht için) olarak belirlenmiş. Duyuruyla birlikte paylaşılan fragman ise Twitter üzerinde şimdiden 6,5 milyon kişi tarafından izlendi.

8. sezon toplam 6 bölümden oluşacak. İlk 5 bölüm Miguel Sapochnik ve David Nutter tarafından yönetilecek. Final bölümü ise dizinin yaratıcıları olan David Benioff ve D.B. Weiss ellerinde. David Nutter dizinin bir hayranı olarak final sezonundan memnun kaldığını belirtiyor.

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Game of Thrones 17 Nisan 2011 tarihinde ilk bölümüyle seyircinin karşısına çıkmıştı. Oldukça geniş bir hayran kitlesi bulunan dizinin final sezonu da dünyanın her yerinden milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor olacak.

https://twitter.com/GameOfThrones/status/1084631184804433921