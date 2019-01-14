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Game of Thrones'un 8. sezon yayın tarihi belli oldu

Game of Thrones resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla dizinin 8. sezon yayın tarihi 14 Nisan olarak açıklandı. Ayrıca duyuruyla beraber yeni bir fragman paylaşıldı.
4 ay
6,7b
1
12
Sinema ve Dizi
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Game of Thrones'un 8. sezon yayın tarihi belli oldu
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Tüm zamanların en popüler dizilerinden biri olan Game of Thrones ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. 8. sezon ardından dizi final yapacak. Bugün dizinin son sezonunun yayınlanacağı tarihi açıklandı.

İlk bölüm 14 Nisan'da

Twitter hesabından gelen duyuruyla dizinin 8. sezonuna ait ilk bölümün 14 Nisan 2019 tarihinde yayınlanacağı öğrenildi. Final sezonu sloganı ise For The Throne (Taht için) olarak belirlenmiş. Duyuruyla birlikte paylaşılan fragman ise Twitter üzerinde şimdiden 6,5 milyon kişi tarafından izlendi.

8. sezon toplam 6 bölümden oluşacak. İlk 5 bölüm Miguel Sapochnik ve David Nutter tarafından yönetilecek. Final bölümü ise dizinin yaratıcıları olan David Benioff ve D.B. Weiss ellerinde. David Nutter dizinin bir hayranı olarak final sezonundan memnun kaldığını belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "Aquaman, gişede 1 milyar doları geride bıraktı"

Game of Thrones 17 Nisan 2011 tarihinde ilk bölümüyle seyircinin karşısına çıkmıştı. Oldukça geniş bir hayran kitlesi bulunan dizinin final sezonu da dünyanın her yerinden milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor olacak.


https://twitter.com/GameOfThrones/status/1084631184804433921 Yorum Yaz
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aziz77 4 ay en beğenilen
Dizi unuttuk,yıllar geçti...
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MertMeteAlp 4 ay
Gelsin artık gına geldi.
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serafon 4 ay
darısı walking dead in başına
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DH Misafiri 4 ay
gelmiş geçmiş en iyi dizi ne yazikki son sezun
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denizhyundai 4 ay
Yanlız fragman çok iyi merak içinde bırakıyor insanı, bütün sezonu açıklamıyor...
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eP_362 4 ay
Türkçe altyazıyla.
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MrKattchup 4 ay
Beyler biz bunu unuttuysak Sherlock izleyicileri ne yapsın
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Xrollann 4 ay
Yeminle diziyi unuttum arkadaş, mart ayında seriyi tüm baştan izleyeyim bari ancak toparlarım :D
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keremec 4 ay
Hbo tamam 4k ya geçmedin ama bari fragmanları düzgün yayınla. Yıl olmuş 2019, 720p fragman koyuyor, onun da kalitesi bahisli dizi izleme sitelerinden bile kötü.
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b@d0 4 ay
Aradan o kadar çok zaman geçiyor ki her sezon başlayacağında diziyi yeniden izlemek gerekiyor.
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Musty3535123 4 ay
bir efsane daha son buluyor, üzücü..
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