Game of Thrones'un yeni bölümü reyting rekoru kırdı

Game of Thrones'un merakla beklenennihayet geçtiğimiz Pazar günü yayınlandı. Ölüler ve yaşayanları karşı karşıya getiren yeni bölüm, beklendiği milyonlarca insanı ekranlara bağladı. Bugün konuyla ilgili resmi bir açıklama yapan yapımcı kanal HBO,isimli bölümün yeni bir izleyici rekoruna imza attığını duyurdu.HBO'nun açıkladığı verilere göre The Long Night bölümü, ABD'de toplamtarafından seyredildi ve Game of Thrones tarihinin en çok reyting alan bölümü oldu. Rekorun bir önceki sahibi 17,4 milyon izlenmeyle 14 Nisan'da yayınlanan sekizinci sezon prömiyer bölümüydü. HBO ayrıca prömiyer bölümünün iki haftalık süreçte toplam 38 milyon kişilik izlenmeye ulaştığını duyurdu.HBO'nun yayınladığı veriler elbette sadece diziyi ABD'de yasal yollardan izleyenleri kapsıyor. Tüm dünyada büyük bir hit olan Game of Thrones şu anda korsan yollardan en çok indirilen dizi konumunda. ABD dışındaki ülkelerde dizinin genellikle illegal yollardan izlendiği biliyoruz.Tamamıyla Winterfell Savaşı'na odaklanan The Long Night bölümü, 82 dakikalık süresiyle GoT tarihinin en uzun bölümü olmuştu. Savaş sahneleriyle rekorlar kıran yeni bölümün çekimleri, tam 750 kişilik bir ekiple 55 günde tamamlanmış.The Long Night, her ne kadar çok büyük bir prodüksiyon olsa da geride bıraktığımız iki günlük süreçte özellikle de serininin sıkı hayranları tarafından epey eleştiri aldı. Birçok kişi senaryonunve mantıklı olmayan çok fazla şey içerdiğini söylüyor. Ayrıca bölümün son beş dakikalık kısmı da şu anda ciddi bir şekilde eleştiri alıyor. Son olarak ışıklandırmanın yetersizliği nedeniylebelirtenler de var.