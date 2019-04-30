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Game of Thrones'un yeni bölümü reyting rekoru kırdı

Televizyon tarihinin en popüler dizilerinden birisi olan Game of Thrones, sekizinci sezonuyla tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Sezonun üçüncü bölümü yeni bir izleyici rekoru kırdı.
3 hf.
7,1b
1
28
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Game of Thrones'un merakla beklenen 8. sezon 3. bölümü nihayet geçtiğimiz Pazar günü yayınlandı. Ölüler ve yaşayanları karşı karşıya getiren yeni bölüm, beklendiği milyonlarca insanı ekranlara bağladı. Bugün konuyla ilgili resmi bir açıklama yapan yapımcı kanal HBO, The Long Night isimli bölümün yeni bir izleyici rekoruna imza attığını duyurdu.

HBO'nun açıkladığı verilere göre The Long Night bölümü, ABD'de toplam 17,8 milyon kişi tarafından seyredildi ve Game of Thrones tarihinin en çok reyting alan bölümü oldu. Rekorun bir önceki sahibi 17,4 milyon izlenmeyle 14 Nisan'da yayınlanan sekizinci sezon prömiyer bölümüydü. HBO ayrıca prömiyer bölümünün iki haftalık süreçte toplam 38 milyon kişilik izlenmeye ulaştığını duyurdu.

HBO'nun yayınladığı veriler elbette sadece diziyi ABD'de yasal yollardan izleyenleri kapsıyor. Tüm dünyada büyük bir hit olan Game of Thrones şu anda korsan yollardan en çok indirilen dizi konumunda. ABD dışındaki ülkelerde dizinin genellikle illegal yollardan izlendiği biliyoruz.

Tamamıyla Winterfell Savaşı'na odaklanan The Long Night bölümü, 82 dakikalık süresiyle GoT tarihinin en uzun bölümü olmuştu. Savaş sahneleriyle rekorlar kıran yeni bölümün çekimleri, tam 750 kişilik bir ekiple 55 günde tamamlanmış.

The Long Night, her ne kadar çok büyük bir prodüksiyon olsa da geride bıraktığımız iki günlük süreçte özellikle de serininin sıkı hayranları tarafından epey eleştiri aldı. Birçok kişi senaryonun çok amatörce yazıldığını ve mantıklı olmayan çok fazla şey içerdiğini söylüyor. Ayrıca bölümün son beş dakikalık kısmı da şu anda ciddi bir şekilde eleştiri alıyor. Son olarak ışıklandırmanın yetersizliği nedeniyle bölümde neredeyse hiçbir şeyin görünmediğini belirtenler de var.  

https://edition.cnn.com/2019/04/30/media/game-of-thrones-season-8-record/index.html Yorum Yaz
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KaleyDeskop 3 hf. en beğenilen
10 yıllık dava bir bölüm ile sonlandı, senaristler ne içtiyse bende istiyorum..
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Six Feet Under. 2 hf.
Lost'a rakip çıktı. İyi baslayıp rezil sekilde sonlanan dizi.
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alito 2 hf.
Işıklandırma gerçekten sorunluydu. Özellikle kale dışı çekimlerde gözlerim kanadı resmen. Ayrıca bölüm senaryosu da biraz fazla oldu bittiye getirilmiş bence.
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GameOffline 5 gün
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GameOffline 5 gün

The Simpsons "Game Of Thrones" sürprizini 2 yıl önce tahmin etti!
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methotrexat 2 hf.
Büyük savaş dediklerine o kadar para harcayıp 3 bölüm ayırmalarına gerek yoktu. Yeniden 10 dakikalık bir sekans çeksinler. Night king i usulca sokulup öldürebilen arya cersei yi de öldürsün. Cersei'ye bürünüp 'savaştan vazgeçtim' desin.
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Assassino! 2 hf.
Tam aksine ben ışıklandırmaya bayıldım. Bu görsel şöleni yaşatan en büyük faktör oydu zaten. Eleştirenler büyük bir ihtimal gündüz vakti izledi.
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Mert GFL 2 hf.
Şaka maka NK oynayan adam bir kelime bile etmeden malı götürdü. HODOR un rekorunu geçti.
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Mr. Jingles 2 hf.
Valla 8x3 beklentileri karşılamadı diyordum ama Avengers: End Game’e gittim ve 8x3 bu filmin yanında oscarlık bölümmüş onu anladım.
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CoreXXX 2 hf.
ilk 6 sezonu 20 kez izlemiş biri olarak bu sezon bana hiç heyecan veremedi nedense
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dodofran 2 hf.
night king, thanos ve rte. biz bu yolda ölümüne, ölümüne.
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FRAPS_TR 2 hf.
Dandik bir dizi , ne diye bu kadar reklamı yapılıp abartılıyor anlayamadım. Heryerrde konusu açılmış tartışılmış vss.
Genele hitap eden her yapım vasat yapımdır ,kaliteli yapımlar genele hitap etmezler.
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Dürüstİnsan 2 hf.
Dediğin GoT için geçerli değil. Buna benzer başka bir yapım yok. Popüler olması kalitesinden kaynaklı. LotR dizisi de gelecek. O da İster istemez popüler olacak. Ama bu kötü olacağı anlamına gelmez. Eleştirilecek yerler var ama GoT hala yapılmış en iyi dizilerden biri. Kitap serisinden ayrılması kaliteyi etkiledi desek daha doğru olur.
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mahsur kalan adam 2 hf. FRAPS_TR
7. Ve 8. Sezon hariç muazzam bir dizi
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Galatas4ray 2 hf.
Effektlerimi yetiştiremediler üstünü örtmek için mi böyle anlamadım hep karanlık arkadaş savaş sahnesi.
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