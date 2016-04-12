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Game of Thrones'tan bir fragman daha geldi

Game of Thrones'un tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen 6.sezonunun başlamasına günler kala, yeni sezondan görüntüler içeren bir fragman daha yayınlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
10,9b
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27
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Game of Thrones'un merakla beklenen 6.sezonu için geri sayım sürerken, yeni sezondan görüntüler de yayınlanmaya devam ediyor. Yeni sezondan ilk görüntüleri geçtiğimiz haftalarda yayınlayan HBO kanalı, sezonun başlamasına günler kala bir fragman daha yayınladı. 2 dakikalık bu yeni fragman, 6.sezonda izleyicileri nelerin beklediği ile ilgili daha fazla ipucu barındırıyor.
Elbette ortaya çıkan tüm bu detaylara rağmen, yeni sezonda Game of Thrones hayranlarını nelerin beklediğini öngörmek pek mümkün değil. Çünkü dizinin başlangıcından beri ilk kez dizi uyarlandığı kitapların önüne geçecek ve henüz George R.R. Martin'in kitaplarında yer almayan hikayeleri işleyecek. Ayrıca yapımcıların açıklamalarına bakılacak olursa kitaplarda şu ana kadar işlenen hikayelerde de önemli değişiklikler yapılacak.
Tüm dünyada milyonlarca Game of Thrones hayranı tarafından adeta gün sayılan 6.sezon, 24 Nisan'da başlayacak.
 

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gcb1903 3 yıl en beğenilen
Fragman, teaser, fotoğraf, teori, röportaj, açıklama, çekim görüntüleri vs. vs. vs.
YEEEETTTTTEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!
1 Yanıt Yanıtla +10
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aycibin 3 yıl
başlasın da rahatlayalım
1 Yanıt Yanıtla +6
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deniz91905 3 yıl
ejderler ve jon snow için izliyorum desem yeridir. Merakla bekliyorum yeni sezonu
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WHITE_Wolf 3 yıl
Bu dizinin neden bu kadar sevildiğini anlamıyorum Orta çağ fantastik bir anlatımı var güya oysa dizinin sevilme sebebi kimi öldürecekler yada kim düzülecek onu görmek için izleniyor 50 dklık dizideki 5 dklık erotik sahneyi izlemek için bekliyor insanlar ben bu mantığı çözemedim Karşılaştırmak bile saçma ama yüzüklerin efendisinin hikaye anlatımı konu işlenişi nerde bu orta çağ pembe dizisi.
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NeyimVarKi? 3 yıl WHITE_Wolf
SentnieL

Bu dizinin neden bu kadar sevildiğini anlamıyorum Orta çağ fantastik bir anlatımı var güya oysa dizinin sevilme sebebi kimi öldürecekler yada kim düzülecek onu görmek için izleniyor 50 dklık dizideki 5 dklık erotik sahneyi izlemek için bekliyor insanlar ben bu mantığı çözemedim Karşılaştırmak bile saçma ama yüzüklerin efendisinin hikaye anlatımı konu işlenişi nerde bu orta çağ pembe dizisi.

çok yanlış düşünüyorsunuz daha pornografik içerikli diziler var game of thrones az bile kalıyor onların yanında
açıkçası ben starklar intikamlarını alabilecek mi merakıyla izliyorum ayrıca jon snowun akıbetinin insanlarda yarattığı merak bile zaten sizin düşüncenizi boşa çıkarıyor.
şu yüzyılda niye erotik sahne için dizi izlesin ki insanlar zaten internet ellerinin altında istedikleri her tür pornoyu bulabilirler
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LooF 3 yıl
Basla artikkk sabirsizlaniyorunn
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PunkBunny 3 yıl
Yine 5 6 bolum sizarsa guzel olur benim icin
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iquique 3 yıl
bir gün biz Türkler de böyle bir dizi yapabilir miyiz acaba?
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DH Misafiri 3 yıl
gcb1903
Fragman, teaser, fotoğraf, teori, röportaj, açıklama, çekim görüntüleri vs. vs. vs.YEEEETTTTTEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!

Yeterse başlıkta ne işin var?
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MALTHAEL 3 yıl
Felaket olmuş fragman .
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Guest-C302EA147 3 yıl
Bazı yabancı dizileri izledim ancak bu diziden bir bölüm bile izlemedim :) Bilmiyorum izleyeyim mi diye düşünüyorum ?
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aatalante 3 yıl Guest-C302EA147
bütün yabancı diziler bi yana GOT bir yana.. bende bu senin başında izlemeye başlamadım ve neden daha önce izlemedim diyorum. tek kelimeyle efsane . mutlaka izle.
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Guest-56F7071B3 3 yıl Guest-C302EA147
RealW

Bazı yabancı dizileri izledim ancak bu diziden bir bölüm bile izlemedim :) Bilmiyorum izleyeyim mi diye düşünüyorum ?

Öbür yabancı dizileri izleyip, GOT'u izlememek ayıp hocam. Bir an önce başla derim
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One True King 3 yıl Guest-C302EA147
Mutlaka izle.
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strathmorea 3 yıl
volcano2K
gene bir sızma olursa 6 bölüm birden :) izlenirde .. Yoksa sezon bitmeden izlemeyi düşünmüyorum..

O dediğini ben geçen sezon için yaptım ama pişmanlığın dibine vurdum. Millet canlı gazete gibi, sürprizbozanlar yüzünden tüm sezon tadı yerlerde süründü. Dedim en fazla 2 bülüm bekletirim artık. Popüler bir şey olunca her yerde gelişmelerle ilgili millet konuşuyor. Çok fena olmuştu.
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volcano2K 3 yıl
gene bir sızma olursa 6 bölüm birden :) izlenirde .. Yoksa sezon bitmeden izlemeyi düşünmüyorum..
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12 Angry Men 3 yıl
Çok güzel.
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