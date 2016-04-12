Game of Thrones'tan bir fragman daha geldi

Game of Thrones'un merakla beklenen 6.sezonu için geri sayım sürerken, yeni sezondan görüntüler de yayınlanmaya devam ediyor. Yeni sezondan ilk görüntüleri geçtiğimiz haftalarda yayınlayan HBO kanalı, sezonun başlamasına günler kala bir fragman daha yayınladı. 2 dakikalık bu yeni fragman, 6.sezonda izleyicileri nelerin beklediği ile ilgili daha fazla ipucu barındırıyor.

Elbette ortaya çıkan tüm bu detaylara rağmen, yeni sezonda Game of Thrones hayranlarını nelerin beklediğini öngörmek pek mümkün değil. Çünkü dizinin başlangıcından beri ilk kez dizi uyarlandığı kitapların önüne geçecek ve henüz George R.R. Martin'in kitaplarında yer almayan hikayeleri işleyecek. Ayrıca yapımcıların açıklamalarına bakılacak olursa kitaplarda şu ana kadar işlenen hikayelerde de önemli değişiklikler yapılacak.

Tüm dünyada milyonlarca Game of Thrones hayranı tarafından adeta gün sayılan 6.sezon, 24 Nisan'da başlayacak.