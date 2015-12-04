Game of Thrones'un 6. sezonundan ilk fragman

Haber Editörü
George R.R. Martin'in ünlü fantastik kitap serisinden uyarlanan ve tüm zamanların en başarılı dizileri arasında yer alan Game of Thrones, önümüzdeki yıl 6. sezonuyla ekranlara geri dönecek. Tüm dünyada milyonlarca Game of Thrones hayranı tarafından gün sayılan yeni sezon için meraklı bekleyiş devam ederken, altıncı sezondan ilk fragman yayınlandı.
Yazının devamı Game of Thrones'un beşinci sezonunu tamamlamamış olanlar için spoiler içerir.
Game of Thrones'u hazırlayan Amerikan kablolu kanalı HBO, yeni sezonun tanıtım çalışmalarını Jon Snow'un geri dönüp dönmeyeceği sorusu üzerine kurmuş gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı ilk posterde sevilen karaktere yer veren kanal, yayınladığı ilk tanıtım videosunda da Snow'u ön plana çıkardı.
Jon Snow'un yanı sıra, bir sezon aranın ardından diziye geri dönecek olan Bran Stark da yayınlanan bu ilk fragmanda karşımıza çıkıyor. Dördüncü sezonun sonunda bulduğu Üç Gözlü Karga tarafından eğitilen Bran, yeni sezonda izleyicileri geçmişe götürecek.
Serinin uyarlandığı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin dördüncü ve beşinci kitaplarından uyarlanan 6. sezonda, henüz kitap serisinde yer almayan bazı yeni hikayeler de anlatılacak. Max Von Sydow, Ian McShane, James Faulker, Pilou Asbaek ve Richard E. Grant gibi yeni isimlerin dahil olacağı 6. sezon, Nisan ayında başlayacak.
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Game of Thrones çok ciddi bütçelerle çekilen bir yapım. Tüm sezon tek bir ülkede değil, birden fazla ülkede çekiliyor, bu da sezonun çekim süresini arttırıyor. Üstüne çekimler bittikten sonra pek çok aşamadan geçiyor televizyonlarda yayınlanmadan önce. Sezon aralarının bu kadar uzun sürmesi adamların keyfinden kaynaklanmıyor anlayacağın. Sözünü ettiğim bu çekim süreci, sezonun yayına girmeden önce geçtiği aşamalar ve son olarak dizinin yayınlandığı kanal olan HBO'nun yayın politikasıyla birleşince sezon arası bu kadar uzun oluyor. Ayrıca sezon arası 1 sene değil, 10 ay civarında sürüyor.