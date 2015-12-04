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Game of Thrones'un 6. sezonundan ilk fragman

Game of Thrones'un merakla beklenen 6. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Yeni fragmanda, son aylarda çok konuşulan Jon Snow sorusuna da yer verilmesi dikkat çekti.
3 yıl
7,2b
1
30
Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Game of Thrones'un 6. sezonundan ilk fragman
George R.R. Martin'in ünlü fantastik kitap serisinden uyarlanan ve tüm zamanların en başarılı dizileri arasında yer alan Game of Thrones, önümüzdeki yıl 6. sezonuyla ekranlara geri dönecek. Tüm dünyada milyonlarca Game of Thrones hayranı tarafından gün sayılan yeni sezon için meraklı bekleyiş devam ederken, altıncı sezondan ilk fragman yayınlandı.
 Yazının devamı Game of Thrones'un beşinci sezonunu tamamlamamış olanlar için spoiler içerir.
Game of Thrones'u hazırlayan Amerikan kablolu kanalı HBO, yeni sezonun tanıtım çalışmalarını Jon Snow'un geri dönüp dönmeyeceği sorusu üzerine kurmuş gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı ilk posterde sevilen karaktere yer veren kanal, yayınladığı ilk tanıtım videosunda da Snow'u ön plana çıkardı.
Jon Snow'un yanı sıra, bir sezon aranın ardından diziye geri dönecek olan Bran Stark da yayınlanan bu ilk fragmanda karşımıza çıkıyor. Dördüncü sezonun sonunda bulduğu Üç Gözlü Karga tarafından eğitilen Bran, yeni sezonda izleyicileri geçmişe götürecek.
Serinin uyarlandığı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin dördüncü ve beşinci kitaplarından uyarlanan 6. sezonda, henüz kitap serisinde yer almayan bazı yeni hikayeler de anlatılacak. Max Von Sydow, Ian McShane, James Faulker, Pilou Asbaek ve Richard E. Grant gibi yeni isimlerin dahil olacağı 6. sezon, Nisan ayında başlayacak.

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Nightmare70 3 yıl en beğenilen
Tabi ara verecek adamlar inanılmaz bir emek var. Bizim dizilerdeki gibi ergen aşkı konusu işleyip, saçma sapan 30 dk boş boş konuşmalar yok. O yüzden bu kadar ara vermelerini normal karşılıyorum.
Tabi ara verecek adamlar inanılmaz bir emek var. Bizim dizilerdeki gibi ergen aşkı konusu işleyip, saçma sapan 30 dk boş boş konuşmalar yok. O yüzden bu kadar a...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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Das Boot 3 yıl
Sıktı artık. 1 yıl sezon arası mı olurmuş. Sanmıyorum yeni sezonu artık izleyeceğimi. Senaryo bütünlüğü diye bir şey kalmıyor o kadar ara veriyorlar ki.
3 Yanıt Yanıtla +13
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Sercann35 3 yıl Das Boot
Schiffsführer

Sıktı artık. 1 yıl sezon arası mı olurmuş. Sanmıyorum yeni sezonu artık izleyeceğimi. Senaryo bütünlüğü diye bir şey kalmıyor o kadar ara veriyorlar ki.

Game of Thrones çok ciddi bütçelerle çekilen bir yapım. Tüm sezon tek bir ülkede değil, birden fazla ülkede çekiliyor, bu da sezonun çekim süresini arttırıyor. Üstüne çekimler bittikten sonra pek çok aşamadan geçiyor televizyonlarda yayınlanmadan önce. Sezon aralarının bu kadar uzun sürmesi adamların keyfinden kaynaklanmıyor anlayacağın. Sözünü ettiğim bu çekim süreci, sezonun yayına girmeden önce geçtiği aşamalar ve son olarak dizinin yayınlandığı kanal olan HBO'nun yayın politikasıyla birleşince sezon arası bu kadar uzun oluyor. Ayrıca sezon arası 1 sene değil, 10 ay civarında sürüyor.
SchiffsführerSıktı artık. 1 yıl sezon arası mı olurmuş. Sanmıyorum yeni sezonu artık izleyeceğimi. Senaryo bütünlüğü diye bir şey kalmıy...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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hdg52 3 yıl
GoT konusunda ankarada yardimci olabilecek var mi?
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Vespucci 3 yıl
Yukaridaki teoriyi yapmazlar bence. Mantikli ama cok tepki ceker. Bu sezon Bran agirlikli olacagindan olaylar yasanmadan once Bran'in yasamindan kesit verirler ama o da maksimum bir bolum surer.
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PunkBunny 3 yıl
Keske diziye hic baslamadan final yapmasini bekleseydim.

Gecen sezonu falan hep unuttum kisa ozetlerini izlemek lazim
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TheLastNinja 3 yıl
Ne olacağını açıklayayım:
Rüya gören Stark uşağı Jon Snow'un başına gelecekleri bildirmek için maceraya atılacak.
Yani kısacası henüz yaşanmadı 5. sezondaki olaylar; Jon Snow'un ölümü, akgezenlerin kale baskını vs.
Tabii bu benim tahminim...
i haven't any other idea what's goin to happen !
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Where Dead Angels Lie 3 yıl
Baştan izleyip o ilk sezonlardaki tadı tekrar almak lazım.
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Psycho Cepkin 3 yıl TheLastNinja
TheLastNinja
Ne olacağını açıklayayım:
Rüya gören Stark uşağı Jon Snow'un başına gelecekleri bildirmek için maceraya atılacak.
Yani kısacası henüz yaşanmadı 5. sezondaki olaylar; Jon Snow'un ölümü, akgezenlerin kale baskını vs.
Tabii bu benim tahminim...
i haven't any other idea what's goin to happen !

Bu teori mantıklı
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PunkBunny 3 yıl TheLastNinja
Cok mantikli yazmissin hocam
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Riyaziyeci 3 yıl
Sercann35
Schiffsführer Sıktı artık. 1 yıl sezon arası mı olurmuş. Sanmıyorum yeni sezonu artık izleyeceğimi. Senaryo bütünlüğü diye bir şey kalmıyor o kadar ara veriyorlar ki.
Game of Thrones çok ciddi bütçelerle çekilen bir yapım. Tüm sezon tek bir ülkede değil, birden fazla ülkede çekiliyor, bu da sezonun çekim süresini arttırıyor. Üstüne çekimler bittikten sonra pek çok aşamadan geçiyor televizyonlarda yayınlanmadan önce. Sezon aralarının bu kadar uzun sürmesi adamların keyfinden kaynaklanmıyor anlayacağın. Sözünü ettiğim bu çekim süreci, sezonun yayına girmeden önce geçtiği aşamalar ve son olarak dizinin yayınlandığı kanal olan HBOnun yayın politikasıyla birleşince sezon arası bu kadar uzun oluyor. Ayrıca sezon arası 1 sene değil, 10 ay civarında sürüyor.

Katılıyorum. Adamlar neredeyse 4-5 sinema filmi yapacak kadar çekim yapıyorlar. Çok ciddi bir emek var ortada. Bir sene sezon arası mı olur diye böyle bir emeği küçümsememek gerek.
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gcb1903 3 yıl
İşte bu uyuz yıllarca bekleme yüzünden Lost, Dester gibi dizileri bitene kadar izlemedim. Buna başladım 3 4 senede biter sandım. Şimdi bekle babam bekle. One Piece izleyin gençler nisana kadar 700 bölüm bitirirsiniz en azından zaman geçer.
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XPerience 3 yıl
"They have no idea what's going to happen"

Son söylenen cümle bu ve sanırım ve Jojen Reed'in sesinden.

Jon Snow'a ne oldu sorularına da bir tahmin yapayım. Kızıl kadın sayesinde dirilecek
Ak gezen olma ihtimali olduğunu sanmıyorum çünkü dışarıda değil
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hakanlevent 3 yıl
daha 4 ay var allahım keske sindire sindire izleseydim :D
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Nightmare70 3 yıl en beğenilen
Tabi ara verecek adamlar inanılmaz bir emek var. Bizim dizilerdeki gibi ergen aşkı konusu işleyip, saçma sapan 30 dk boş boş konuşmalar yok. O yüzden bu kadar ara vermelerini normal karşılıyorum.
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awolfinsky 3 yıl Nightmare70
Nightmare70
Tabi ara verecek adamlar inanılmaz bir emek var. Bizim dizilerdeki gibi ergen aşkı konusu işleyip, saçma sapan 30 dk boş boş konuşmalar yok. O yüzden bu kadar ara vermelerini normal karşılıyorum.

İlk başlarda bende sezon aralarının uzunluğuna kızıyordum ama bu bizim aptal Türk dizileri gibi bir dizi değil.Bizde ki dizilerde ne var koy bi kız bi oğlan al sana dizi


Adamlar tarihi öğelere sahip bir dizi çekiyor seti,çevresi,efektleri,müzikleri,prosedürleri derken bu kadar sürmesi normal.Geçen sezon çok boş geçti umarım bu sezon kalbimizi yerinden oynatacak hareketlilikte geçer.
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LeBrock 3 yıl
Çok bilgilendirici bir fragman olmuş gerçekten
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