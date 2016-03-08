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Game of Thrones'un 6.sezonundan ilk uzun fragman

Game of Thrones'un merakla beklenen 6.sezonundan ilk uzun fragman yayınlandı. Tamamen yeni görüntülerden oluşan fragman, karakterleri yeni sezonda nelerin beklediğini gösteriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,8b
1
10
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Game of Thrones'un Nisan ayında başlayacak olan 6.sezonu, tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Yeni sezon için meraklı bekleyiş sürerken, diziden yeni görüntüler de paylaşılmaya devam ediyor. Bugüne kadar yeni sezondan kısa tanıtım videoları yayınlamakla yetinen HBO kanalı, 6.sezonun ilk uzun fragmanını nihayet yayınladı.
Yazının bundan sonraki bölümü, dizinin 5.sezonunu henüz tamamlamamış olanlar için spoiler içerir.
Daha önce yayınlanan tanıtım videolarının aksine yeni fragman tamamen 6.sezondan görüntülerden oluşuyor. Dizinin sevilen karakterlerini yeni sezonda nelerin beklediği konusunda önemli ipuçları içeren fragman, son aylarda çok konuşulan Jon Snow belirsizliğini ise cevabsız bırakıyor.
Dizinin uyarlandığı kitap serisinin yazarı George R.R. Martin, serinin 6.kitabını zamanında tamamlayamadığı için, yeni sezonda henüz kitaplarda yer almayan bölümler de işlenecek. Bu yüzden, dizinin başından beri ilk kez yeni sezonda izleyicileri nelerin beklediği bilinmiyor. Game of Thrones için yeni bir dönemin başlangıcı olacak 6.sezon, 24 Nisan'da başlayacak.

http://deadline.com/2016/03/game-of-thrones-season-6-trailer-jon-snow-teasers-1201716480/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Cevab veremedi :))
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dorduncu 3 yıl
Bran stark patlar bu sezonda
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gcb1903 3 yıl
Hadi bakalım 9 aydır bekliyoruz bize ne verecek bu bekleyiş.
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XPHOS 3 yıl
Beni benden aldı resmen ama çok soru işareti var kafamda. Sizce o atlayan çocuk Rickon mı?
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Pi 3 yıl
Illa yayinlayacaksaniz sunu ayri bolum yapip oraya koysaniz olmaz mi?
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free_agent 3 yıl
Fragmanın özeti: You know nothing about Jon Snow
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There goes your life 3 yıl
Torrentlemeye kıyamadığım tek dizi
Keşke hbo servisleri ülkemizde olsada destekleyebilsek.
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TIGERSHARK 3 yıl
You know nothing john snow
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GLaDiaTR01 3 yıl
Heyecanla bekliyoruz
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Emple 3 yıl
Bağyanlar yeni herhalde
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6 etiket daha Game of Thrones Game of Thrones 6.sezon game of thrones fragman Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
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