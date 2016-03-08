Game of Thrones'un 6.sezonundan ilk uzun fragman

Game of Thrones'un Nisan ayında başlayacak olan 6.sezonu, tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Yeni sezon için meraklı bekleyiş sürerken, diziden yeni görüntüler de paylaşılmaya devam ediyor. Bugüne kadar yeni sezondan kısa tanıtım videoları yayınlamakla yetinen HBO kanalı, 6.sezonun ilk uzun fragmanını nihayet yayınladı.

Yazının bundan sonraki bölümü, dizinin 5.sezonunu henüz tamamlamamış olanlar için spoiler içerir.

Daha önce yayınlanan tanıtım videolarının aksine yeni fragman tamamen 6.sezondan görüntülerden oluşuyor. Dizinin sevilen karakterlerini yeni sezonda nelerin beklediği konusunda önemli ipuçları içeren fragman, son aylarda çok konuşulan Jon Snow belirsizliğini ise cevabsız bırakıyor.

Dizinin uyarlandığı kitap serisinin yazarı George R.R. Martin, serinin 6.kitabını zamanında tamamlayamadığı için, yeni sezonda henüz kitaplarda yer almayan bölümler de işlenecek. Bu yüzden, dizinin başından beri ilk kez yeni sezonda izleyicileri nelerin beklediği bilinmiyor. Game of Thrones için yeni bir dönemin başlangıcı olacak 6.sezon, 24 Nisan'da başlayacak.

http://deadline.com/2016/03/game-of-thrones-season-6-trailer-jon-snow-teasers-1201716480/