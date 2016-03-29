Game of Thrones'un 6.sezonundan yeni fragman ve görüntüler

Tüm zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Game of Thrones'un ekranlara dönmesine bir aydan az bir süre kaldı. Dizinin merakla beklenen 6.sezonu, 24 Nisan'da yayınlanmaya başlanacak. Tüm dünyada milyonlarca kişinin gün saydığı yeni sezon yaklaşırken, diziden yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. 6.sezonun ilk uzun fragmanını geçtiğimiz günlerde yayınlayan HBO kanalı, şimdi de diziden yeni görüntüler ve kısa bir tanıtım videosu yayınladı.

HBO tarafından yayınlanan bu yeni tanıtım videosu, genellikle daha önce gördüğümüz görüntülerden oluşuyor, ancak bazı yeni görüntüler de içeriyor. Bu yeni görüntüler arasında, Game of Thrones'un bugüne kadar çekilmiş en büyük savaş sahnesi olduğu açıklanan büyük savaştan da bazı kareler yer alıyor.

Yazının bundan sonraki bölümü, henüz 5.sezonu tamamlamamış olanlar için ağır spoiler içerir.

Bu kısa fragmanın yanı sıra yeni sezondan bazı görüntüler de yayınlandı. Bu görüntülerde; kendisini bir kez daha güçsüz bir konumda bulan Daenerys, onun yokluğunda Meereen şehrini yönetmek zorunda kalan Tyrion ve Varys, en son bıraktığımız gibi kör olan Arya ve bir sezon aradan sonra geri dönecek olan Bran'i eğiten Üç Gözlü Karga (Max von Sydow) yer alıyor.