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Game of Thrones'un 6.sezonundan yeni fragman ve görüntüler

Game of Thrones'un merakla beklenen 6.sezonundan yeni bir fragman yayınlandı. HBO kanalı, bu kısa tanıtım videosunun yanı sıra 6.sezondan yeni görüntüler de paylaştı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,5b
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12
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tüm zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Game of Thrones'un ekranlara dönmesine bir aydan az bir süre kaldı. Dizinin merakla beklenen 6.sezonu, 24 Nisan'da yayınlanmaya başlanacak. Tüm dünyada milyonlarca kişinin gün saydığı yeni sezon yaklaşırken, diziden yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. 6.sezonun ilk uzun fragmanını geçtiğimiz günlerde yayınlayan HBO kanalı, şimdi de diziden yeni görüntüler ve kısa bir tanıtım videosu yayınladı.
 HBO tarafından yayınlanan bu yeni tanıtım videosu, genellikle daha önce gördüğümüz görüntülerden oluşuyor, ancak bazı yeni görüntüler de içeriyor. Bu yeni görüntüler arasında, Game of Thrones'un bugüne kadar çekilmiş en büyük savaş sahnesi olduğu açıklanan büyük savaştan da bazı kareler yer alıyor.
 Yazının bundan sonraki bölümü, henüz 5.sezonu tamamlamamış olanlar için ağır spoiler içerir.
 Bu kısa fragmanın yanı sıra yeni sezondan bazı görüntüler de yayınlandı. Bu görüntülerde; kendisini bir kez daha güçsüz bir konumda bulan Daenerys, onun yokluğunda Meereen şehrini yönetmek zorunda kalan Tyrion ve Varys, en son bıraktığımız gibi kör olan Arya ve bir sezon aradan sonra geri dönecek olan Bran'i eğiten Üç Gözlü Karga (Max von Sydow) yer alıyor.
 

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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
Fragman vere vere, dizinin yeni sezonu gelene kadar yarısını izletmeyi planlıyorlar her halde...
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strathmorea 3 yıl
Dizinin sezon araları o kadar uzun ki haliyle insanlardaki bekleyiş sıcak kalmıyor ve bu yüzden ara videolar, teaser vs ile sıcak tutmaya, unutturmamaya çalışıyorlar. Çok büyük bir prodüksiyon olduğu için bu kadar çekim zamanları normal sayılır. Ayrıca henüz kitabı yayınlanmadan çıkan ilk sezon olacak.
Dizinin sezon araları o kadar uzun ki haliyle insanlardaki bekleyiş sıcak kalmıyor ve bu yüzden ara videolar, teaser vs ile sıcak tutmaya, unutturmamaya çalışıy...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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bakar niye bakmasın 3 yıl
TLC umarım yayınlar
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mehmtl 3 yıl
Bu sezon önceden sızdırılmamış herhalde
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SonJnow 3 yıl
Dizi kitaptan kopacak heralde oyle gorunuyor. Kitap şuan tam anlamiyla bitmis olsaydi mukemmel bi dizi izlerdik. Artik bu sezon onceki sezonlar kadar sasirtici olamaz diye dusunuyorum ozellikle şu ana kahramanlar konusunda
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leventalpsal 3 yıl
Hepsi bitince baştan başlayıp bir daha izlenir... Battlestar Galactica gibi...
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strathmorea 3 yıl
Dizinin sezon araları o kadar uzun ki haliyle insanlardaki bekleyiş sıcak kalmıyor ve bu yüzden ara videolar, teaser vs ile sıcak tutmaya, unutturmamaya çalışıyorlar. Çok büyük bir prodüksiyon olduğu için bu kadar çekim zamanları normal sayılır. Ayrıca henüz kitabı yayınlanmadan çıkan ilk sezon olacak.
2 Yanıt Yanıtla +7
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Guaire 3 yıl strathmorea
strathmorea

Dizinin sezon araları o kadar uzun ki haliyle insanlardaki bekleyiş sıcak kalmıyor ve bu yüzden ara videolar, teaser vs ile sıcak tutmaya, unutturmamaya çalışıyorlar. Çok büyük bir prodüksiyon olduğu için bu kadar çekim zamanları normal sayılır. Ayrıca henüz kitabı yayınlanmadan çıkan ilk sezon olacak.

"Uzun ara" diye kitapların yayınlanması arasında geçen 5-6 seneye denir
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Glorfindel1907 3 yıl strathmorea
strathmorea

Dizinin sezon araları o kadar uzun ki haliyle insanlardaki bekleyiş sıcak kalmıyor ve bu yüzden ara videolar, teaser vs ile sıcak tutmaya, unutturmamaya çalışıyorlar. Çok büyük bir prodüksiyon olduğu için bu kadar çekim zamanları normal sayılır. Ayrıca henüz kitabı yayınlanmadan çıkan ilk sezon olacak.

Bu yüzden'de diziden ayrılacak sanırım senaryo tamamen kitapları okumadım gerçi.
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
Fragman vere vere, dizinin yeni sezonu gelene kadar yarısını izletmeyi planlıyorlar her halde...
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