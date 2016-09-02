Game of Thrones'un 7.sezonuna katılacak ilk isim belli oldu

Game of Thrones'un merakla beklenen 7.sezonu için hazırlıklar sürerken, yeni sezonda diziye dahil olacak oyuncular hakkında ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Entertainment Weekly'nin haberine göre, Oscar ödüllü usta aktör Jim Broadbent (Cloud Atlas, Another Year) yeni sezonda Game of Thrones'un oyuncu kadrosuna dahil olacak. Broadbent'in hangi karakteri canlandıracağı şimdilik bilinmiyor, ancak karakterin yeni sezonda önemli bir yere sahip olacağı söyleniyor.

George R.R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı adlı kitap serisinden uyarlanan Game of Thrones, 6.sezon itibari ile uyarlandığı kitap serisini geride bırakmış durumda. Şu ana kadar yayınlanan kitaplardaki hikayeyi büyük ölçüde tüketen Game of Thrones, 6.sezonunda henüz kitaplarda yer almayan birçok önemli olayı da işledi.

Game of Thrones uyarlandığı kitap serisinin önüne geçtiği için, Broadbent'in hangi karakteri canlandıracağını tahmin etmek çok daha zor bir hal almış durumda. Çünkü karakterin henüz kitaplarda karşımıza çıkmayan yepyeni bir karakter olma ihtimali olduça yüksek. Buna rağmen sosyal medyada Broadbent'in hangi karakteri canlandıracağı ile ilgili teoriler dolaşmaya başlamış durumda.

Dizinin önemli karakterlerinden biri olan Samwell, geçtiğimiz sezonun sonunda, eğitim alıp üstat olmak için gittiği Hisar'a varmıştı. Broadbent'in fiziki yapısı, tavırları ve daha önce oynadığı roller göz önüne alınarak, usta oyuncunun Sam'in Hisar'da karşılacağı başüstatlardan birini canlandıracağı tahmin ediliyor.

Artık son iki sezonuna giren Game of Thrones'un 7 bölümden oluşacak 7.sezonu, önümüzdeki yılın yaz aylarında izleyiciler ile buluşacak.

http://deadline.com/2016/08/game-of-thrones-adds-jim-broadbent-for-season-7-1201811744/