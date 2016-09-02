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Game of Thrones'un 7.sezonuna katılacak ilk isim belli oldu

Game of Thrones'un yeni sezonunda dizinin oyuncu kadrosuna katılacak ilk isim belli oldu. EW'nin haberine göre usta oyuncu Jim Broadbent, dizinin yeni sezonunda önemli bir role sahip olacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,9b
1
10
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Game of Thrones'un merakla beklenen 7.sezonu için hazırlıklar sürerken, yeni sezonda diziye dahil olacak oyuncular hakkında ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Entertainment Weekly'nin haberine göre, Oscar ödüllü usta aktör Jim Broadbent (Cloud Atlas, Another Year) yeni sezonda Game of Thrones'un oyuncu kadrosuna dahil olacak. Broadbent'in hangi karakteri canlandıracağı şimdilik bilinmiyor, ancak karakterin yeni sezonda önemli bir yere sahip olacağı söyleniyor.
George R.R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı adlı kitap serisinden uyarlanan Game of Thrones, 6.sezon itibari ile uyarlandığı kitap serisini geride bırakmış durumda. Şu ana kadar yayınlanan kitaplardaki hikayeyi büyük ölçüde tüketen Game of Thrones, 6.sezonunda henüz kitaplarda yer almayan birçok önemli olayı da işledi.
Game of Thrones uyarlandığı kitap serisinin önüne geçtiği için, Broadbent'in hangi karakteri canlandıracağını tahmin etmek çok daha zor bir hal almış durumda. Çünkü karakterin henüz kitaplarda karşımıza çıkmayan yepyeni bir karakter olma ihtimali olduça yüksek. Buna rağmen sosyal medyada Broadbent'in hangi karakteri canlandıracağı ile ilgili teoriler dolaşmaya başlamış durumda.
Dizinin önemli karakterlerinden biri olan Samwell, geçtiğimiz sezonun sonunda, eğitim alıp üstat olmak için gittiği Hisar'a varmıştı. Broadbent'in fiziki yapısı, tavırları ve daha önce oynadığı roller göz önüne alınarak, usta oyuncunun Sam'in Hisar'da karşılacağı başüstatlardan birini canlandıracağı tahmin ediliyor.
Artık son iki sezonuna giren Game of Thrones'un 7 bölümden oluşacak 7.sezonu, önümüzdeki yılın yaz aylarında izleyiciler ile buluşacak.

http://deadline.com/2016/08/game-of-thrones-adds-jim-broadbent-for-season-7-1201811744/ Yorum Yaz
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Ed Wood 3 yıl en beğenilen
Hortkuluk reyiz.

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- Tabii ki efendim. Tamamen akademik.
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lordofcomputer15 3 yıl
Rıza baba katılacakmış diye duydum bende
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XPerience 3 yıl
Ara rolü canlandırsa bile baş rol gibi izleriz kim olduğu problem değil söz konusu Game of Thrones olunca 😃
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GreyParrot 3 yıl
İzleyemedim bu diziyi Çaycı hüseyin mi katılacak kim o adam çok benziyor.
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BoJack Horseman 3 yıl
Üstte de yazmışlar ben de üstat havası sezdim Slughorn reyizde

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matraxzalim 3 yıl
Üstad olur , Sam' in gittiği yerde
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aycibin 3 yıl
bana da citadel'de kütüphane müdürü olur gibi geliyor.başka yaşlıbir beklenen karakter aklıma gelmedi
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strathmorea 3 yıl
O kadar bekle. 7 hafta sonra poff. yani o kadar uzun bir ara veriliyor ki insan diziyi unutuyor. Şimdi birileri çıkar o dizi çok uzun yapım sürecinden geçiyor vs der.
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Ed Wood 3 yıl en beğenilen
Hortkuluk reyiz.

+ Varsayımlar üzerine konuşuyoruz değil mi Tom?
- Tabii ki efendim. Tamamen akademik.
1 Yanıt Yanıtla +13
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NeyimVarKi? 3 yıl
horace

düşündüm ama çıkartamadım hangi rolde olur diye bir tahminim yok ama iyi oyuncu seviyeyi düşürmez kesinlikle
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Jersey Devil 3 yıl Ed Wood
Ed Wood

Hortkuluk reyiz.

+ Varsayımlar üzerine konuşuyoruz değil mi Tom?
- Tabii ki efendim. Tamamen akademik.

bende kime benzetiyorum bu amcayı diyordum.
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