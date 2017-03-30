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Game of Thrones'un 7.sezonundan ilk fragman yayınlandı

Game of Thrones'un merakla beklenen 7.sezonundan ilk fragman yayınlandı. Artık son iki sezonuna giren dizinin 7 bölümden oluşacak yeni sezonu, 16 Temmuz'da yayınlanmaya başlayacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,1b
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14
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yer alan Game of Thrones, bu yaz 7.sezonu ile ekranlara geri dönecek. Çekimleri devam eden 7.sezon için meraklı bekleyiş sürerken, diziyi hazırlayan HBO kanalı yeni sezondan ilk fragmanı yayınladı.
Long Walk, yani "Uzun Yürüyüş" adını taşıyan bu tanıtım videosu yeni sezondan görüntüler içermiyor ancak bundan sonra ana karakterleri nelerin beklediği yönünde ipuçları taşıyor. İlk sezondan beri beklenen kış sonunda Westeros'a gelmiş gibi görünüyor.
Game of Thrones'un 7.sezonundan yayınlanan ilk fragmanı aşağıda bulabilirsiniz. Yayınlanan bu tanıtım videosu henüz 6.sezon finalini izlememiş olanlar için spoiler içerir.
Game of Thrones'un 7 bölümden oluşan 7.sezonu 16 Temmuz'da yayınlanmaya başlayacak.

http://deadline.com/2017/03/game-of-thrones-season-7-teaser-trailer-hbo-emilia-clarke-1202055963/ Yorum Yaz
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redoracle 2 yıl en beğenilen
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DH Misafiri 2 yıl
aman tanrım çok heycanlandım !! jon snow reis 3 vur bana
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Samed Bey 2 yıl
John reyiz tahta oturur.
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Pablosky 2 yıl
Hayır şu diziye de sapıklık damgası vurmuşunuz ya bravo vallaha tebrik ederim.
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tobepeople 2 yıl
Bomboş fragman neyse ki ben de böyle seviyorum yani spoiler yedikten sonra izlemenin ne anlamı kalıyor ki :D
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igetsky 2 yıl
vee sonunda jon snoww
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SDLGranada 2 yıl
Dostum kusra bakma senin ilk kez yorum yaptığını sandım önceki yorumunu unutmuşum :)
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SuperrNaturaL 2 yıl
Kardeş ciddi anlamda saygı gösterdim neden dalga geçeyim. Biliyorum dediğin için saygı gösterdim ben ön yargılı davrandığımdan ötürü yani dalga geçme gibi bir durum yok.
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SuperrNaturaL 2 yıl
Saygılar

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shadowtr 2 yıl
Fragman değil bu teaser.
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SERDARbdrm 2 yıl
yazın ortasında kış gelecek :)
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9 etiket daha diziler Game of Thrones hbo game of thrones 7.sezon Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil Popüler MPopüler
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