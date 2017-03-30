Game of Thrones'un 7.sezonundan ilk fragman yayınlandı

Televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yer alan Game of Thrones, bu yaz 7.sezonu ile ekranlara geri dönecek. Çekimleri devam eden 7.sezon için meraklı bekleyiş sürerken, diziyi hazırlayan HBO kanalı yeni sezondan ilk fragmanı yayınladı.

Long Walk, yani "Uzun Yürüyüş" adını taşıyan bu tanıtım videosu yeni sezondan görüntüler içermiyor ancak bundan sonra ana karakterleri nelerin beklediği yönünde ipuçları taşıyor. İlk sezondan beri beklenen kış sonunda Westeros'a gelmiş gibi görünüyor.

Game of Thrones'un 7.sezonundan yayınlanan ilk fragmanı aşağıda bulabilirsiniz. Yayınlanan bu tanıtım videosu henüz 6.sezon finalini izlememiş olanlar için spoiler içerir.

Game of Thrones'un 7 bölümden oluşan 7.sezonu 16 Temmuz'da yayınlanmaya başlayacak.

http://deadline.com/2017/03/game-of-thrones-season-7-teaser-trailer-hbo-emilia-clarke-1202055963/