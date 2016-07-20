Game of Thrones'un 7.sezonunun yayın dönemi ve bölüm sayısı açıklandı

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Televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yer alan Game of Thrones, 26 Haziran'da yayınlanan The Winds of Winter bölümü ile 6.sezonunu tamamladı. Böylece Game of Thrones hayranlarının yeni sezon için bekleyişi de başlamış oldu. Üstelik bu kez Game of Thrones hayranlarının heyecanlı bekleyişi normalden de uzun sürecek. Çünkü "kış geliyor".
Yazının bundan sonraki bölümü, henüz Game of Thrones'un 6.sezon finalini izlemeyenler için spoiler içerir.
Game of Thrones'un ilk bölümünden beri sıkça duyduğumuz bu uyarı sonunda gerçeğe dönüştü ve 6.sezon finali ile birlikte Westeros'a kış geldi. Durum böyle olunca yapımcıların da yeni sezonun çekim takvimini normalden daha ileri bir tarihe almaları gerekti. Çekim yapacaklarını yerlerin kış şartlarını yansıtmasını isteyen yapımcılar, dizinin çekimlere normalden daha geç başlanacağını bir süre önce açıklamıştı. Bu yüzden dizinin 7.sezonunun daha geç başlayacağı da gelen söylentiler arasındaydı.
HBO, dün yayınladığı resmi açıklama ile hem bu söylentileri, hem de yeni sezonun daha az bölüme sahip olacağı haberlerini doğruladı. HBO'nun basın açıklamasına göre Game of Thrones'un yeni sezonu, daha önceki sezonlarda olduğu gibi Mart/Nisan aylarında değil, yaz aylarında izleyiciler ile buluşacak. Ayrıca bugüne kadar tüm sezonları 10'ar bölümden oluşan Game of Thrones'un yeni sezonu 7 bölümden oluşacak. HBO bunların yanı sıra dizinin büyük ihtimalle 8.sezon sonunda sona ereceğini de açıkladı. Böylece bir süredir gündemde olan birçok iddia HBO tarafından doğrulanmış oldu.
Game of Thrones'un yeni sezonunun yaz aylarında başlayacak olması, diziyi 2017 Emmy yarışının da dışında bıraktı. Başlangıç tarihi nedeniyle 2017 Emmy Ödülleri'nde adaylar arasında yer almayacak olan Game of Thrones, 7.sezonu ile 2018 Emmy Ödülleri'nde yarışacak.
http://deadline.com/2016/07/game-of-thrones-season-7-debuts-later-less-episodes-out-of-2017-emmy-race-hbo-1201787998/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunak ney hocam ya seviyorum bizim milleti
Adam kaç bin yıllık tarih kurgulamış. Sanıyor musun ki o kadar kurgu adamın kafasına 1 günde vahiy ile indi
Bir yerde okumuştum, Game of Thrones'un kurgulanışı taa 80'lere, 90'lara dayanıyormuş.
Adam biraz hype yaratmaya çalışıyor haliyle. Hem bu sayede kendine de zaman kazandırıyor. Ayrıca okuyucusunu da şaşırtmayı seven biri. O yüzden detaylarla fazla ilgilendiğini düşünüyorum ki, ben kitaplarını okumuş biri değilim ama bu 6. sezonda gördüğüm ve bazı okuduğum teorilerden gördüğüm kadarıyla çok ince ve detaylı kurgulanmış çoğu şey. Her bir karakterin, her bir hanenin hikayedeki detayları ince ince kurgulanmış. Game of Thrones'da her karakter için, her bir hane için ayrı bir spin-off dizisi çekilir, o derece de ince detaylarla süslenmiş bir hikayesi var.
Bunları abartmak için söylemiyorum, durum gerçekten böyle. Kitapları okuyanlar bunları çok daha iyi bilir.
Youtube'dan takip ettiğim birkaç Game of Thrones kanalı var. Nilüfer Baş isimli bir hanımefendi kanalında şuan "Westeros tarihi" adında bir Game of Thrones hikayesi serisi çekiyor. Kitaplarını okumayanlar ama Game of Thrones hakkında daha detaylı bilgiler edinmek isteyen, Game of Thrones evrenini merak edenler bu hanımefedinin çektiği Westeros Tarihi serisini izlemesini tavsiye ederim.
Youtube kanalı: youtube.com/...
Evet o tür dizilerinde 14-15 bölümü "Filler" dediğimiz, ana hikayeden uzak doldurma bölümler oluyor genelde.
Kablo TV'den ücretli yayın yapan kanalların dizileri 13 bölüm olur genelde.
Game of Thrones bence 10 bölüm gayet yeterli. Hatta bazı sezonlarda 10 bölümü bile dolduramıyorlardı ve sıkıcı, gereksiz diyaloglarla ve sahnelerle doldurmaya çalışıyorlardı. Özellikle ilk 4 sezondaki bölümlerde çok gereksiz ve boş sahneler vardı.
normalde bu tarz fantastik dizi/filmleri sevmem ama bu dizi başka
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