Game of Thrones'un 7.sezonunun yayın dönemi ve bölüm sayısı açıklandı

Televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yer alan Game of Thrones, 26 Haziran'da yayınlanan The Winds of Winter bölümü ile 6.sezonunu tamamladı. Böylece Game of Thrones hayranlarının yeni sezon için bekleyişi de başlamış oldu. Üstelik bu kez Game of Thrones hayranlarının heyecanlı bekleyişi normalden de uzun sürecek. Çünkü "kış geliyor".

Yazının bundan sonraki bölümü, henüz Game of Thrones'un 6.sezon finalini izlemeyenler için spoiler içerir.

Game of Thrones'un ilk bölümünden beri sıkça duyduğumuz bu uyarı sonunda gerçeğe dönüştü ve 6.sezon finali ile birlikte Westeros'a kış geldi. Durum böyle olunca yapımcıların da yeni sezonun çekim takvimini normalden daha ileri bir tarihe almaları gerekti. Çekim yapacaklarını yerlerin kış şartlarını yansıtmasını isteyen yapımcılar, dizinin çekimlere normalden daha geç başlanacağını bir süre önce açıklamıştı. Bu yüzden dizinin 7.sezonunun daha geç başlayacağı da gelen söylentiler arasındaydı.

HBO, dün yayınladığı resmi açıklama ile hem bu söylentileri, hem de yeni sezonun daha az bölüme sahip olacağı haberlerini doğruladı. HBO'nun basın açıklamasına göre Game of Thrones'un yeni sezonu, daha önceki sezonlarda olduğu gibi Mart/Nisan aylarında değil, yaz aylarında izleyiciler ile buluşacak. Ayrıca bugüne kadar tüm sezonları 10'ar bölümden oluşan Game of Thrones'un yeni sezonu 7 bölümden oluşacak. HBO bunların yanı sıra dizinin büyük ihtimalle 8.sezon sonunda sona ereceğini de açıkladı. Böylece bir süredir gündemde olan birçok iddia HBO tarafından doğrulanmış oldu.

Game of Thrones'un yeni sezonunun yaz aylarında başlayacak olması, diziyi 2017 Emmy yarışının da dışında bıraktı. Başlangıç tarihi nedeniyle 2017 Emmy Ödülleri'nde adaylar arasında yer almayacak olan Game of Thrones, 7.sezonu ile 2018 Emmy Ödülleri'nde yarışacak.

