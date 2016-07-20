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Darbe girişimine dair dijital dünyadan çarpıcı rakamlar

Darbe girişimi ile tüm Türkiye olayları şaşkınlıkla izlerken dijital iletişim araçlarının kullanımı ve sosyal medyadaki aktiflik oranı da adeta zirve yaptı. İşte bu duruma ilişkin çarpıcı rakamlar:
2 yıl
13,6b
1
15
sosyal medya
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Darbe girişimine dair dijital dünyadan çarpıcı rakamlar
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15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen darbe girişimi, tüm Türkiye’nin gündemini bir anda değiştirdi. Ne olduğunu anlamaya çalışırken dijital iletişim kanallarına ilgi bir anda patlama yaptı. Öyle ki darbe girişiminin resmiyetini bile 4.5G ile FaceTime üzerinden canlı yayına bağlanan hükümet yetkililerinden ve aynı şekilde gerçekleşen Periscope yayınlarından öğrendik.

İlgi Bir Anda Dijital Dünyaya Kaydı 

TRT’nin darbeci askerlerce ele geçirilmesinin ardından bir anda ilgi daha somut bilgilere erişebilmek adına dijital dünyaya kaydı. Bu süreççe Facebook’un Türkiye trafiğinin 2 kat arttığı, Twitter’da ise bir önceki günüb aynı saatine kıyasla 4 kat daha fazla tweet atıldığı ifade ediliyor. DonanımHaber forumlarında da kullanıcılar darbe gecesine dair gelişmeleri yakından takip etti. Açılan konu binlerce kullanıcı tarafından takip edildi ve 20 bine yakın mesaj atıldı. Tamamen kullanıcılar tarafından güncellenen konu, darbe sürecinin yakından takip edilmesi adına önemli bir mecra oldu. (Halen sıcaklığını koruyan lgili konuya buradan ulaşılabilir.)
Darbe girişiminin en sıcak yaşandığı 15 Temmuz - 18 Temmuz tarihleri arasında DonanımHaber forumlarındaki ülke gündeminde 27689 mesaj atılarak önemli bir sayıya ulaşıldı. Bir önceki haftada ise aynı dönem için atılan mesaj sayısı 3252 adet. Yani yaklaşık 9 katlık bir artış söz konusu.

Bunlara ek olarak darbe girişiminin gerçekleştiği gecede konuşma ve veri kullanımının ciddi oranda yükseldiğini aktaran Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 14 Temmuz 22.00 ile 15 Temmuz 06.00 saatleri arasında 66 milyon dakika konuşma yapılmışken darbenin gerçekleştiği 15 Temmuz 22.00 ile 16 Temmuz 06.00 saatleri arasında aynı süre 3 kat artarak 184 Milyon'a ulatığını aktarıyor. Aynı zamanda mobil internet kullanımı 468 bin GB'tan 646 bin GB'a yükselmiş. Yani yaklaşık %40'lık bir artış olmuş.

Ülkenin bir çok noktasında meydanlara inen halk, Periscope yayınları ile darbenin tüm çıplaklığı ile kamuoyunun gündeminde kalmasına zemin hazırladı. Bu arada Turkcell, yayının darbecilerin eline geçmesinden sonra TRT’yi hızlıca Turkcell TV+ platformundan çıkararak yayının izlenmesini de engellemiş.

Ayrıca Bkz. "Sosyal medyadan darbeyi destekleyenler hakkında soruşturma başlatıldı"

Tüm operatörlerin kullanıcılarına ücretsiz sms, intrnet ve konuşma süreleri tanımlaması, hükümet eliyle tüm halka sürece dair bilgilendirici kısa mesajların gönderilmesi gibi bir çok sürece doğrudan etki eden gelişmeyi yakından gözlemlemiş olduk.

Dijital dünyaya ilişkin bazı ilginç rakamlar ise şöyle:
  • Sosyal medyaya erişim bölgesel olarak 2 saate yakın kısıtlandı
  • VPN servisi Hotspot Shield'ı Türkiye'den indirienler bu 2 saatlik süreçte %300 arttı
  • Bu süreçte en popüler Twitter hesabı TRT haber oldu
  • Facebook ve Periscope üzerinden yapılan canlı yayınlar çoğunlukla darbe ile ilgili oldu
  • 15 Temmuz - 17 Temmuz arasında 34 Milyon 818 bin 223 fazla tweet atıldı. 8 - 14 Temmuz arasında atılan tweet sayısı 5 milyon 773 bin idi
  • Twitter'da en çok köprülerin kapatılması, cumhurbaşkanının konuşması ve meclisin bombalanması konuşuldu

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anldrms34 2 yıl
Dh flood yapmaya baslamis
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xabc 2 yıl yoksulseytan22
yoksulseytan22

Allaha çok şükür bugünde turkcellin(ensarcı arapcell) reklamını yaptık.



Sübhanallah kardeş!

yaw bu darbecilere, bu halk düşmanlarına, bu bölücülere, bu Allah düşmanlarına neden izin veriyorsunuz. konuyla ne alakası var şimdi
yoksulseytan22Allaha çok şükür bugünde turkcellin(ensarcı arapcell) reklamını yaptık.Sübhanallah kardeş!
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Neyinkafasi 2 yıl
Şu yorumların içler acısı haline bakın,reklam diyenimi ararsın lan ülkedeki internet kullanımını verizonamı soracaklar?
Ne kadar akılsız var ya.
Bu arada Bin Gb nedir sayın editör,Terabaytla Petabayta ne oldu?
Şu yorumların içler acısı haline bakın,reklam diyenimi ararsın lan ülkedeki internet kullanımını verizonamı soracaklar?Ne kadar akılsız var ya.Bu a...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Virtual Reality 2 yıl

"Darbe girişiminin olduğu gün ve ertesi gün, Türkiye'nin internet alt yapısının en büyük testi gerçekleşmiş oldu. Tüm Türkiye internete yüklendi, tarih boyunca böyle bir internet kullanımı olmamıştı. Peki internet yavaşladı mı? Hayır, zerre yavaşlama olmadı. Tam tersine, Telekom ve GSM operatörleri vanayı açtığı için, internet daha hızlı çalışmaya başladı.

İnterneti kotalı satabilmek için ortaya atılan, alt yapı yetersiz yalanının da, ne kadar iğrenç bir yalan olduğu kabak gibi ortaya çıkmış oldu. Sözün bittiği yer, bu saaten sonra bu millet, kotalı sabit internetide, komik gigabytelar ile satılan mobil interneti de artık görmek istemiyor. Ey ISS'ler rahat bırakın bu milleti."
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T A R I K 2 yıl
O gece forumda sabahladım
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mrtdgci89 2 yıl
Bir vodafone girmemişler
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BekirTemel 2 yıl
çarpıcı imiş
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Neyinkafasi 2 yıl
Şu yorumların içler acısı haline bakın,reklam diyenimi ararsın lan ülkedeki internet kullanımını verizonamı soracaklar?
Ne kadar akılsız var ya.
Bu arada Bin Gb nedir sayın editör,Terabaytla Petabayta ne oldu?
1 Yanıt Yanıtla +5
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personalcomputer 2 yıl Neyinkafasi
Pek bir fark yok ama 1 TB=1024 GB oluyor ama matematiksel olarak 1000 GB 1 TB olur.
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anldrms34 2 yıl
Dh flood yapmaya baslamis
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