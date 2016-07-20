Darbe girişimine dair dijital dünyadan çarpıcı rakamlar

İlgi Bir Anda Dijital Dünyaya Kaydı
Bunlara ek olarak darbe girişiminin gerçekleştiği gecede konuşma ve veri kullanımının ciddi oranda yükseldiğini aktaran Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 14 Temmuz 22.00 ile 15 Temmuz 06.00 saatleri arasında 66 milyon dakika konuşma yapılmışken darbenin gerçekleştiği 15 Temmuz 22.00 ile 16 Temmuz 06.00 saatleri arasında aynı süre 3 kat artarak 184 Milyon'a ulatığını aktarıyor. Aynı zamanda mobil internet kullanımı 468 bin GB'tan 646 bin GB'a yükselmiş. Yani yaklaşık %40'lık bir artış olmuş.
Ülkenin bir çok noktasında meydanlara inen halk, Periscope yayınları ile darbenin tüm çıplaklığı ile kamuoyunun gündeminde kalmasına zemin hazırladı. Bu arada Turkcell, yayının darbecilerin eline geçmesinden sonra TRT’yi hızlıca Turkcell TV+ platformundan çıkararak yayının izlenmesini de engellemiş.Ayrıca Bkz. "Sosyal medyadan darbeyi destekleyenler hakkında soruşturma başlatıldı"
Tüm operatörlerin kullanıcılarına ücretsiz sms, intrnet ve konuşma süreleri tanımlaması, hükümet eliyle tüm halka sürece dair bilgilendirici kısa mesajların gönderilmesi gibi bir çok sürece doğrudan etki eden gelişmeyi yakından gözlemlemiş olduk.
- Sosyal medyaya erişim bölgesel olarak 2 saate yakın kısıtlandı
- VPN servisi Hotspot Shield'ı Türkiye'den indirienler bu 2 saatlik süreçte %300 arttı
- Bu süreçte en popüler Twitter hesabı TRT haber oldu
- Facebook ve Periscope üzerinden yapılan canlı yayınlar çoğunlukla darbe ile ilgili oldu
- 15 Temmuz - 17 Temmuz arasında 34 Milyon 818 bin 223 fazla tweet atıldı. 8 - 14 Temmuz arasında atılan tweet sayısı 5 milyon 773 bin idi
- Twitter'da en çok köprülerin kapatılması, cumhurbaşkanının konuşması ve meclisin bombalanması konuşuldu
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yaw bu darbecilere, bu halk düşmanlarına, bu bölücülere, bu Allah düşmanlarına neden izin veriyorsunuz. konuyla ne alakası var şimdi
Ne kadar akılsız var ya.
Bu arada Bin Gb nedir sayın editör,Terabaytla Petabayta ne oldu?