Game of Thrones'un son sezonu 2019'a kalabilir

Tüm zamanların en sevilen dizileri arasında yer alan Game of Thrones, bu yaz 7. sezonu ile ekranlara geri dönecek. Tüm dünyada milyonlarca kişinin heyecanla beklediği 7. sezon, dizinin eski sezonlarına göre biraz daha geç başlayacak. Game of Thrones hayranları daha bu birkaç aylık gecikmeye bile alışamamışken dizinin son sezonu hakkında hayranları fazlasıyla üzecek bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde Entertainment Weekly'e konuşan HBO yöneticisi Casey Bloys, dizinin son sezonu olacak 8. sezonun beklendiği gibi 2018'de yayınlanmayabileceğini söyledi. Dizinin yaratıcıları olan David Benioff ve D.B. Weiss'in dizinin finalini hazırlamakla meşgul olduğunu söyleyen Bloys, ihtiyaç duyulduğu taktirde son sezonun 2019'a ertelenebileceğini açıkladı.

Benioff ve Weiss'ın senaryoları yazıp, produksüyon takvimini hazırlaması gerektiğini belirten Bloys, yazım aşaması tamamlandıktan sonra yayın tarihinin netlik kazanacağını söyledi.

Öte yandan hazırlık aşamasındaki Game of Thrones spin-offları hakkında da konuşan HBO yöneticisi, önceliklerinin Game of Thrones'u hakkıyla sonlandırmak olduğunu ve bundan sonra yeni dizilere odaklanacaklarını ifade etti. Bloys ayrıca yapım aşamasındaki bu 5 yeni Game of Thrones spin-off'undan bazılarının tek sezon sürecek mini diziler olabileceğini de doğruladı.

http://theplaylist.net/2019-final-season-game-thrones-20170602/