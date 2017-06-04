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Game of Thrones'un son sezonu 2019'a kalabilir

Artık son iki sezonuna giren Game of Thrones'un geleceği hakkında konuşan HBO yöneticisi Casey Bloys, dizinin 6 bölümden oluşacak son sezonunun 2019'a kalabileceğini söyledi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,3b
1
19
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tüm zamanların en sevilen dizileri arasında yer alan Game of Thrones, bu yaz 7. sezonu ile ekranlara geri dönecek. Tüm dünyada milyonlarca kişinin heyecanla beklediği 7. sezon, dizinin eski sezonlarına göre biraz daha geç başlayacak. Game of Thrones hayranları daha bu birkaç aylık gecikmeye bile alışamamışken dizinin son sezonu hakkında hayranları fazlasıyla üzecek bir açıklama geldi.
Geçtiğimiz günlerde Entertainment Weekly'e konuşan HBO yöneticisi Casey Bloys, dizinin son sezonu olacak 8. sezonun beklendiği gibi 2018'de yayınlanmayabileceğini söyledi. Dizinin yaratıcıları olan David Benioff ve D.B. Weiss'in dizinin finalini hazırlamakla meşgul olduğunu söyleyen Bloys, ihtiyaç duyulduğu taktirde son sezonun 2019'a ertelenebileceğini açıkladı.
Benioff ve Weiss'ın senaryoları yazıp, produksüyon takvimini hazırlaması gerektiğini belirten Bloys, yazım aşaması tamamlandıktan sonra yayın tarihinin netlik kazanacağını söyledi.
Öte yandan hazırlık aşamasındaki Game of Thrones spin-offları hakkında da konuşan HBO yöneticisi, önceliklerinin Game of Thrones'u hakkıyla sonlandırmak olduğunu ve bundan sonra yeni dizilere odaklanacaklarını ifade etti. Bloys ayrıca yapım aşamasındaki bu 5 yeni Game of Thrones spin-off'undan bazılarının tek sezon sürecek mini diziler olabileceğini de doğruladı.

http://theplaylist.net/2019-final-season-game-thrones-20170602/ Yorum Yaz
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Mr. Jingles 2 yıl en beğenilen
Lost gibi rezil bir sonla bitmesindense efsane bir sonla bitsin ama 2019'da başlasın. O kadar yıldır takip ediyoruz başladığı gibi güzel bitsin.
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Lionel Fusco 2 yıl
Finali görmeden ölebiliriz.
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Sutlusoda 2 yıl
Lanet olası dizi
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BlindGuardianNN 2 yıl
Tüm zamanların en sevilen dizileri arasında yer alan Game of Thrones, bu yaz 7. sezonu ile ekranlara geri dönecek. Tüm dünyada milyonlarca kişinin heyecanla beklediği 7. sezon, dizinin eski sezonlarına göre biraz daha geç başlayacak. Game of Thrones hayranları daha bu birkaç aylık gecikmeye bile alışamamışken dizinin son sezonu hakkında hayranları fazlasıyla üzecek bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde Entertainment Weekly'e konuşan HBO yöneticisi Casey Bloys, dizinin son sezonu olacak 8. sezonun beklendiği gibi 2018'de yayınlanmayabileceğini söyledi. Dizinin yaratıcıları olan David Benioff ve D.B. Weiss'in dizinin finalini hazırlamakla meşgul olduğunu söyleyen Bloys, ihtiyaç duyulduğu taktirde son sezonun 2019'a ertelenebileceğini açıkladı.
-dizi güzel olsa bile sırf şu sezon bekleme olaylarından dolayı bi tadı kalmıyor en iyisi hiç başlamamak bitince hiç uğraşmadan izleyip geçiceksin
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Şehitkamil 2 yıl
7.Sezon Aralığa kadar gelirse bir zahmet 2019 yaparlar.
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Mesudum 2 yıl
çocuk yıldızlar askere gittiler.
.
dönmelerini bekliyoruz
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shadowtr 2 yıl
Lan zaten 7+6 13 bölüm kaldı dizinin bitmesine.
Her sezon yaptığınız gibi bu sezonu da 10 bölüm yayınlayıp seneye 3 saatlik sinema filmiyle bitirseydiniz ya. Güzel olmaz mıydı agalar...
1 Yanıt Yanıtla +1
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St Batuhan 2 yıl shadowtr
shadowtr

Lan zaten 7+6 13 bölüm kaldı dizinin bitmesine.

Her sezon yaptığınız gibi bu sezonu da 10 bölüm yayınlayıp seneye 3 saatlik sinema filmiyle bitirseydiniz ya. Güzel olmaz mıydı agalar...

Aslında çok hoş bir fikir ama hbo bunu kabul etmez. Gerçekten bu sezon 10 bölüm olup sonrasında 3 saat sinemalarda taçlandırmak özellikle yurt dışında imax gösterimi olup da bizde olmayan bölümlerden ötürü çok iyi olurdu. Böyle bir yapımı sinemada izlemek ah ah...
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dark dragon 2 yıl
Hedef 2023 hadi bakalım.
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erdem3113 2 yıl
Bütün sezonları Türkçe dublaj olarak nereden bulabilirim. Hemen satın alıcam.
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Ron Swanson 2 yıl erdem3113
Digitürk
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axaxa 2 yıl
5 yılda bir çeksinler şöyle rahat rahat
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Roquish06 2 yıl
Her yıl yeni sezon başlamadan önce seriyi tekrar izliyorum hatırlamak için bu 2019 ne la şaka mı bu.
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sinema, diziler ve
7 etiket daha Game of Thrones hbo game of thrones 8. sezon Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil MPopüler
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