Game of Thrones'un spin-off dizilerine bir yenisi daha eklendi

Artık son iki sezonuna giren Game of Thrones sonrası hayata hazırlanan HBO, aynı evrende geçecek yeni diziler için hazırlıklarını sürdürüyor. Amerikan kablolu kanalı, George R.R. Martin'in yarattığı "Buz ve Ateşin Şarkısı" evreninde geçecek dört yeni dizi için hazırlıklara başlandığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bu dört dizinin de yaratıcı ekibinde yer alan Martin ise bugün kişisel blogu üzerinden yayınladığı açıklamayla bu spin-off dizilere bir yenisinin daha eklendiğini duyurdu.

Bir süredir üzerinde çalıştıkları dört dizinin hikayelerini şekillendirmek için Los Angeles'a gidip yazarlar ile buluştuğunu söyleyen Martin, Los Angeles'taki çalışmaları sırasında bu sayının beşe yükseldiğini açıkladı. Yeni eklenen bu beşinci spin-off için daha önce açıklanan dört yazardan farklı bir yazar ile anlaştıklarını söyleyen usta yazar, bu yeni yazarın kim olduğunu ise açıklamadı. Martin'e göre diğer dört yazarda olduğu gibi bu yeni isim de zamanı geldiğinde HBO tarafından duyurulmalı.

Öte yandan usta yazar hazırlık aşamasındaki tüm Game of Thrones spin-off'ları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta duyurulan dört dizi üzerinde aylardır çalıştıklarını söyleyen Martin, sayıları beşe çıkan bu projelerin hepsinin ekranlara gelmesinin pek mümkün olmadığını söyledi. HBO da hazırlık aşamasındaki bu dizileri değerlendireceğini ve aralarından bazılarının seçileceğini belirtmişti.

Martin bu dizilerin Game of Thrones'ta anlatılan hikaye ile iç içe geçmiş hikayelere sahip olmayacağını ve bunun yerine aynı evrende daha önce yaşanmış olayları anlatacağını belirtti. Usta yazar ayrıca Dunk and Egg'in hazırlık aşamasındaki bu diziler arasında yer almadığını açıkladı. Aynı şekilde Robert'ın isyanı da bu dizilerden anlatılacak hikayelerden biri olmayacak.

http://deadline.com/2017/05/george-r-r-martin-fifth-game-of-thrones-spinoff-hbo-1202093531/