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Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisi için kesenin ağzını açıyor

Amazon, geçtiğimiz aylarda haklarını satın aldığı Yüzüklerin Efendisi dizisi için kesenin ağzını açıyor. Tüm zamanların en pahalı dizisi olması beklenen Yüzüklerin Efendisi'nin bütçesi belli oldu.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Netflix'ten sonra orijinal içerik alanında en iddialı dijital platforma sahip olan Amazon, bu alana önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Amazon Prime'a daha fazla abone çekebilmek için önümüzdeki dönemde büyük bütçeli, dikkat çekici diziler çekmeyi planlayan Amazon, bu yolda en önemli adımı Yüzüklerin Efendisi dizisinin haklarını satın alarak attı.
Geçtiğimiz yılın kasım ayında Netflix, Apple ve HBO gibi rakiplerini geride bırakarak Yüzüklerin Efendisi dizisinin haklarını satın alan Amazon, şimdiden iki sezon garantisi verdiği Yüzüklerin Efendisi dizisi için kesenin ağzını açıyor. Reuters'in haberine göre Yüzüklerin Efendisi dizisi, Game of Thrones ve Altered Carbon gibi dev yapımları geride bırakarak tüm zamanların en pahalı dizisi olacak.
J.R.R. Tolkien'ın unutulmaz üçlemesinin dizi haklarını satın almak için 250 milyon dolar ödeyen Amazon'un dizinin ilk iki sezonu için 500 milyon dolarlık bütçe ayırdığı söyleniyor. Amazon'un diziye böylesine büyük bir bütçe ayırması şirketin projeden oldukça umutlu olduğunu gösteriyor.
Öte yandan Reuters'in Amazon'ın orijinal içerik planları ile ilgili paylaştığı bilgiler, şirketin bu alanda Netflix ve Hulu'dan farklı bir strateji izlediğini gösteriyor. Netflix ve Hulu gibi dijital platformlarda ana gelir kaynağı abonelerin ödediği aylık ücret iken, Amazon'da kullanıcıların Amazon Prime üyesi olması daha büyük getirilerin önünü açıyor.
The Man in the High Castle veya Marvelous Mrs. Maisel gibi popüler bir Amazon dizisini izlemek için Amazon Prime üyesi olan kullanıcılar, daha sonra Prime üyesi olarak alışveriş yapmaya devam ediyor. Amazon'un e-ticarete entegre bir dijital platforma sahip olması, şirkete Netflix veya Hulu'da olmayan bir gelir kaynağı sağlıyor.

https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-ratings-exclusive/exclusive-amazons-internal-numbers-on-prime-video-revealed-idUSKCN1GR0FX?feedType=RSS&feedName=businessNews Yorum Yaz
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BlackHeart89 1 yıl en beğenilen
inşallah batırmadan çekersiniz
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adolf1 1 yıl
ben umutluyum.
orta dünya zamanının Hobbitten sonrası Yüzüklerin Efendisinden öncesini ele alacakmış.
ikisi arasında 50-60 yıl falan var zaten.
en güzel yanı, bu zaman aralığı kitaplarda yer almıyor.
karakterler belli, belli başlı büyük olaylar belli...
geri kalanını istedikleri gibi doldurabilirler,
kitaptan uzaklaştır vs. gibi eleştiriler ortaya çıkmaz.
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BlackLead 1 yıl
onlarda kese biter mi açsınlar bir zahmet yani
denizde kum sahipleri keltoşta para
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poyraz61. 1 yıl
Güzel olur bence orta dünyada malzeme çok
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Habidin 1 yıl
bence güzel olmayacak
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Dodge 1 yıl
Iki sezon icin 500 milyon dolar inanilmaz bir rakam gercekten.Artik dizilerinde butcesi sinema filmlerini aramiyor.Ben merakla bekliyorum bu projeyi rakamlari duyunca bekletim cok yukseldi.
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brshr 1 yıl
#donottouchmyLOTR, #yüzüğümedokunma
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OverClocK1ng 1 yıl
Keşke Harry Potter dizisi olsa. Mesela Hogwart Günlükleri gibi bi şey..
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Frobisher 1 yıl
Tek yüzüğün şekli umarım değişmez
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speed001 1 yıl
Sourondan dislike
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cplusgazoz 1 yıl
Yav şu bildirimlerin başındaki ergenimsi emojilerden vazgeçin artık.
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