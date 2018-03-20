Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisi için kesenin ağzını açıyor

Netflix'ten sonra orijinal içerik alanında en iddialı dijital platforma sahip olan Amazon, bu alana önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Amazon Prime'a daha fazla abone çekebilmek için önümüzdeki dönemde büyük bütçeli, dikkat çekici diziler çekmeyi planlayan Amazon, bu yolda en önemli adımı Yüzüklerin Efendisi dizisinin haklarını satın alarak attı.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında Netflix, Apple ve HBO gibi rakiplerini geride bırakarak Yüzüklerin Efendisi dizisinin haklarını satın alan Amazon, şimdiden iki sezon garantisi verdiği Yüzüklerin Efendisi dizisi için kesenin ağzını açıyor. Reuters'in haberine göre Yüzüklerin Efendisi dizisi, Game of Thrones ve Altered Carbon gibi dev yapımları geride bırakarak tüm zamanların en pahalı dizisi olacak.

J.R.R. Tolkien'ın unutulmaz üçlemesinin dizi haklarını satın almak için 250 milyon dolar ödeyen Amazon'un dizinin ilk iki sezonu için 500 milyon dolarlık bütçe ayırdığı söyleniyor. Amazon'un diziye böylesine büyük bir bütçe ayırması şirketin projeden oldukça umutlu olduğunu gösteriyor.

Öte yandan Reuters'in Amazon'ın orijinal içerik planları ile ilgili paylaştığı bilgiler, şirketin bu alanda Netflix ve Hulu'dan farklı bir strateji izlediğini gösteriyor. Netflix ve Hulu gibi dijital platformlarda ana gelir kaynağı abonelerin ödediği aylık ücret iken, Amazon'da kullanıcıların Amazon Prime üyesi olması daha büyük getirilerin önünü açıyor.

The Man in the High Castle veya Marvelous Mrs. Maisel gibi popüler bir Amazon dizisini izlemek için Amazon Prime üyesi olan kullanıcılar, daha sonra Prime üyesi olarak alışveriş yapmaya devam ediyor. Amazon'un e-ticarete entegre bir dijital platforma sahip olması, şirkete Netflix veya Hulu'da olmayan bir gelir kaynağı sağlıyor.

https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-ratings-exclusive/exclusive-amazons-internal-numbers-on-prime-video-revealed-idUSKCN1GR0FX?feedType=RSS&feedName=businessNews