Gameloft, Real Football 2013'ü Android için ücretsiz olarak yayınladı





Gameloft, popüler mobil futbol simülasyonu serisi Real Football'un 2013 versiyonunu Android ekosisteminin kullanıcıları için resmen yayınladı. Önceki yapımda olduğu gibi "staminia" sisteminin benimsendiği RF 2013, tamamen ücretsiz bir yapım olsa da oyuncuyu uygulama içi ödeme sistemini kullanmaya zorluyor ve oynama süresini kısıtlıyor.

FIFPro lisanslı yapım, 3,000'in üzerinde futbolcuyu ve çok sayıda takımı beraberinde getiriyor. 2012 sürümünde David Villa'yı mobil oyunun kapak futbolcusu yapan Fransız geliştirici, 2013 için Atletico Madrid'in yıldız oyuncusu Falcao Garcia ile anlaşmış. Yapımının konsol oyunları ile yarışır hale gelebilmesi için pazarlamanın yanı sıra dokunmatik kontroller ve grafikler hususunda da önemli geliştirmelerde bulunan Gameloft, bazı Real Football hayranlarını memnun etmeyi başarırken bir kısım oyunculara eski yapımlarını arattırıyor. Menajerlik sistemini çok daha kapsamlı bir hale getirilirken oyuncuya stadını ve çalışanlarını seçme fırsatı sunuluyor.

Hareket algılama tekniğiyle oluşturulmuş 700'den fazla animasyonun yer aldığı Real Football 2013, 839MB'lık bir depolama alanına ihtiyaç duyuyor. İlerleyen dönemlerde oyuncu transferleri ve kadrolarla ilgili yayınlanacak güncellemelerle bu boyutun daha da artacağı tahmin ediliyor. Android 2.3 Gingerbread ve üstü sürümlere sahip Android cihaz sahiplerinin edinebileceği oyuna Google Play Store üzerinden erişebilirsiniz.

RF 2013'ün oyun içi görüntülerini içeren, menajerlik sistemiyle alakalı bilgi veren ve animasyonlarla bezenen oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Oyunun Amerika'ya özel sürümünün Real Soccer 2013 adıyla listelendiğini hatırlatalım.

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