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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gameloft imzalı Iron Blade: Medieval Legends indirmeye sunuldu

Başarılı atmosferi ve sürükleyici hikayesi ile Gameloft tarafından geliştirilen Iron Blade: Medieval Legends türün meraklılarına eğlenceli saatler yaşatacak.
1 yıl
4b
1
7
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Gameloft’un masaüstü tarafındaki pek çok önemli yapımdan ilham alarak iddialı mobil oyunlar geliştirmesi geleneği devam ediyor. Bu kez sırada Iron Blade: Medieval Legends oyunu var.

Tanıdık esintiler

Aksiyon RPG türünde olan Iron Blade, oynanış mekaniği ve atmosferi ile Assassin’s Creed yapımından esintiler taşıyor. Tapınak Şövalyeleri olarak şeytan lord Baal’ın dünyayı ele geçirme sevdasına engel olmaya çalışıyorsunuz.

Ortaçağ zamanında geçen oyun Avrupa’nın pek çok bölgesinde Baal orduları ile mücadelenizi konu ediniyor. Grafik ve akıcılık konusunda zaten Gameloft’un yetenekleri ortada. Iron Blade oyunu da bu yeteneklerden bol bol nasibini almış.

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Karakter ilerleyişi otomatik olarak gerçekleşiyor. Hikayedeki düşman noktalarına hızlı bir şekilde yol alan karakterin dövüş yeteneklerini kullanmak ise size ait. Kılıç, gürz gibi silahların yanında çoklu ok atma gibi çeşitli güçlendirmeler de mevcut. Dövüşleri kazandıkça ekipmanları yükselterek karakteri güçlendiriyorsunuz. Sonrasında da Lord Baal ile sıkı bir dövüş başlıyor.

Tek oyuncu yanında PvP mücadeleleri de mevcut. Oyuncular kendi kalelerini inşa ederek gerekli savunma sistemlerini kurduktan sonra karşı tarafın kalesini fethetmeye ve kaynaklarını ele geçirmeye çalışıyor. Oyun ücretsiz.

Iron Blade: Medieval Legends: Google Play II App Store


 

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mahsur kalan adam 1 yıl
Sade bir oyun yapmak bu kadar zor mu yaw koy tuşu koy düşmanları ben keseyim dokunmak istemiyorum zırt pırt menüden birşey seçmek bir yere gitmek büyü harmanlamak istemiyorum sadece vurup kırmak istiyorum yeter
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wolferto 1 yıl
beceriye degilde oynama suresine bagli oyunlari hic sevmem order and chaos serisi ve mobasi en tuttugum oyunudur
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Bender B. Rodriquez 1 yıl
Nokia 6600 telefonum varken asphaltin ilk oyunlari falan efsaneydi. Mobil oyundan ilk defa zevk aldigim zamanlar. Ama simdi hic sevmiyorum gameloftu. Ne varsa eskilerde varmis arkadas
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Kusadasi76 1 yıl
gameloft oyunlarını sevmiyorum çünkü oyunda hemen hile çıkıyor, millet hile yapıyor ve siz aptal gibi parayla bişiler almış oluyorsunuz. ayrıeten destek ekibi hiç iyi değil. sizin sorularınızı sevmediler mi banlıyorlar. oyuna parayı ver millet cheat kullansın sen banlan muhteşemdi gameloft.
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gurkanse 1 yıl
oyun oynamayı beceremeyenlerin oyunu.sadece tek parmak ile ekrana arada bir dokunsanız yeter.zaten kendi kendine oynuyor.
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alemburda34 1 yıl
Bir tanede sadece reklam gosteriminde para kazanan olsun
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pranis 1 yıl
Gameloft çok iyi biliyor oyunlardan para kazanmayı...
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