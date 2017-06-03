Gameloft imzalı Iron Blade: Medieval Legends indirmeye sunuldu

Gameloft’un masaüstü tarafındaki pek çok önemli yapımdan ilham alarak iddialı mobil oyunlar geliştirmesi geleneği devam ediyor. Bu kez sırada Iron Blade: Medieval Legends oyunu var.

Tanıdık esintiler

Aksiyon RPG türünde olan Iron Blade, oynanış mekaniği ve atmosferi ile Assassin’s Creed yapımından esintiler taşıyor. Tapınak Şövalyeleri olarak şeytan lord Baal’ın dünyayı ele geçirme sevdasına engel olmaya çalışıyorsunuz.

Ortaçağ zamanında geçen oyun Avrupa’nın pek çok bölgesinde Baal orduları ile mücadelenizi konu ediniyor. Grafik ve akıcılık konusunda zaten Gameloft’un yetenekleri ortada. Iron Blade oyunu da bu yeteneklerden bol bol nasibini almış.

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Karakter ilerleyişi otomatik olarak gerçekleşiyor. Hikayedeki düşman noktalarına hızlı bir şekilde yol alan karakterin dövüş yeteneklerini kullanmak ise size ait. Kılıç, gürz gibi silahların yanında çoklu ok atma gibi çeşitli güçlendirmeler de mevcut. Dövüşleri kazandıkça ekipmanları yükselterek karakteri güçlendiriyorsunuz. Sonrasında da Lord Baal ile sıkı bir dövüş başlıyor.

Tek oyuncu yanında PvP mücadeleleri de mevcut. Oyuncular kendi kalelerini inşa ederek gerekli savunma sistemlerini kurduktan sonra karşı tarafın kalesini fethetmeye ve kaynaklarını ele geçirmeye çalışıyor. Oyun ücretsiz.



