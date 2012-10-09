Gameloft'un yeni Zombiewood oyunu 31 Ekim'de Android ve iOS'a geliyor





Gameloft, halihazırda Java tabanlı telefonlar ve Android platformu için 4.99$ fiyatla satılmakta olan Zombiewood adlı oyununu cadılar bayramı dolayısıyla yenileyerek kullanıma sunacağını açıkladı. Uygulama içi ödeme sisteminin benimseneceği Zombiewood'un gelişmiş sürümü, ücretsiz olacak ve çok daha fazla ögeyi yapısında barındıracak.

Zombilerin ortaya çıkmasıyla bir gecede film yıldızı haline gelen isimsiz bir dublörün kontrol edileceği oyun, bu karakterin başrolündeki bir zombi filmleri serisini konu alıyor. İlk oyunda kaybolan kız arkadaşını bulmak için mücadele eden dublörün yeni yapımda daha basit bir oynanışla hayranlarının karşısına çıkması bekleniyor. Çeşitli kıyafetler ve silahlar satın alarak farklı özelliklerdeki zombilere karşı mücadele edilecek olan Zombiewood'un aynı temaya sahip onlarca rakibine rağmen orijinal yapımın bağımlılık yapıcı tarzını devam ettirerek başarıya ulaşacağına inanılıyor.

Fransız oyun stüdyosu yeni yapımını 31 Ekim'de Android ve iOS işletim sistemleri için yayınlanacak. Oyunun hikayesi, beraberinde getirdiği ögeler ve oyun içi görüntülerin yer aldığı tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.



