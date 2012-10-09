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Gameloft'un yeni Zombiewood oyunu 31 Ekim'de Android ve iOS'a geliyor

6 yıl
2,3b
1
17
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Gameloft, halihazırda Java tabanlı telefonlar ve Android platformu için 4.99$ fiyatla satılmakta olan Zombiewood adlı oyununu cadılar bayramı dolayısıyla yenileyerek kullanıma sunacağını açıkladı. Uygulama içi ödeme sisteminin benimseneceği Zombiewood'un gelişmiş sürümü, ücretsiz olacak ve çok daha fazla ögeyi yapısında barındıracak.
Zombilerin ortaya çıkmasıyla bir gecede film yıldızı haline gelen isimsiz bir dublörün kontrol edileceği oyun, bu karakterin başrolündeki bir zombi filmleri serisini konu alıyor. İlk oyunda kaybolan kız arkadaşını bulmak için mücadele eden dublörün yeni yapımda daha basit bir oynanışla hayranlarının karşısına çıkması bekleniyor. Çeşitli kıyafetler ve silahlar satın alarak farklı özelliklerdeki zombilere karşı mücadele edilecek olan Zombiewood'un aynı temaya sahip onlarca rakibine rağmen orijinal yapımın bağımlılık yapıcı tarzını devam ettirerek başarıya ulaşacağına inanılıyor.
Fransız oyun stüdyosu yeni yapımını 31 Ekim'de Android ve iOS işletim sistemleri için yayınlanacak. Oyunun hikayesi, beraberinde getirdiği ögeler ve oyun içi görüntülerin yer aldığı tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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lukolde 6 yıl
Güzel olmuş ben beğendim
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-Freedom- 6 yıl
Evet dun gece baktim markette beles erken geldi biraz
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Gangbangster 6 yıl
play.google.com/...
Oyun geldi arkadaşlar
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Amedra 6 yıl
Habere göre erken gelmiş ama hayırlısı bakalım.
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Faradrim 6 yıl
Gameloft direk klon oyun yapan bir şirket. Neredeyse her oyununu dedim son zaman çıkan hepsi bizim konsollarda oynadığımız oyunlarında farklı isimde farklı versiyonları. Tabi ki olması gerek ama ikinci neden de tüm son çıkan oyunlarda sizi oyun için gold vs. almaya yönlendiriyor. Grafik olarak çok iyi oyunları var (The Dark Knight Rises). Mobil platformların EA' si...
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nedensiz07 6 yıl
guerella bob gibi olmuş ama güzele benziyor
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EXios 6 yıl
Efektler süper olmuş inş co-op modu da olur ücretsiz olucakmış o kısmını beğenmedim açıkcası çünkü videoda fark ettiğiniz üzere ücretli silahlar var böyle olduğunda insan merak ettiği silahı alamıyor birde üstüne en sağlam silahta o oluyor zaten. xD


Edit=Umarım diğer oyunlar gibi bir elden 1k para falan vermez şöyle abartı 10k-20k verirde hakkıyla bütün itemleri deneyebiliriz.Az para verdimi bütün gün oynuyorsunuz toplamda 50k falan zar zor bir item alıyoruz oda orta seviye bir item en iyisi 190k-200k arası nasıl biriktiricez bu parayı.İnş bonkör bir oyun olur.
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LKLC 6 yıl
gameloftun oyunları genelde iyi oluyor zaten, inşallah bu sefer androidle aynı anda yayınlarlar.
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Biyturs_OnSr 6 yıl LKLC
LKLC

gameloftun oyunları genelde iyi oluyor zaten, inşallah bu sefer androidle aynı anda yayınlarlar.

Oyunlar iyi olmasına iyide, maalesef Android cihazlarla uyumluluk oranı genelde düşük oluyor. Mesela Asus Transformer'lara Asphalt 6, 3-4 ay sonra geldi
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Biyturs_OnSr 6 yıl
Sizede Team Fortress'i hatırlattı mı ?
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mesona 6 yıl
kan görüyorum hocam vahşet görüyorum :)
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HonanımDaber 6 yıl
Güzel gözüküyor önlerden
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