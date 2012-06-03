Gamevil'in strateji tabanlı mücadele oyunu Plants War, Play Store'da yayınlandı

Mobil cihazlarda DoTA ve League of Legends ile benzer bir oynanış deneyimi sunan Gamevil'in strateji tabanlı mücadele oyunu Plants War, Google Play Store'da yayınlandı.

Gayet basit grafiklerle bezenen RTS/RPG türündeki oyunda amacınız; Dryad ormanını vahşi hayvanlardan korumak. Başlangıçta oynanış hakkında bilgi sahibi olabilmeniz adına bir alıştırma bölümü karşınıza gelecek. Sonrasında 40'tan fazla seviyede Leafy adlı karakterimiz ya da daha farklı güçlere sahip kahramanlarla mücadele edeceksiniz. Bu mücadelenizi minik arkadaşlarınız ve kuleler destekleyecek.

Kazandığınız başarılar ve tamamladığınız bölümler size çeşitli özel eşyalar, paralar kazandıracak. Altın ve yaprak olmak üzere iki farklı para birimi mevcut. Dilerseniz oyundaki ilerleyişini kolaylaştırmak için uygulama içi ödeme sistemi ile gerçek para karşılığında oyun parası edinebilirsiniz.

Mücadele sırasında kahramana özel bir takım yetenekleri aktif hale getirebilecek, gücünüzü ve sağlık seviyenizi arttırabileceksiniz. Fakat yazının başında da söylediğimiz gibi oyun içerisinde kahramanınızın yeteneklerini ve seviyesini ne kadar arttırırsanız arttırın, tıpkı DoTA ve LoL'de olduğu gibi sonraki bölüme sıfırlanmış bir şekilde başlayacaksınız. Bu durum haliyle oyunun ilerleyen bölümlerde sıradanlaşmasını önleyerek kullanıcının oynama süresini arttırıyor.

Halihazırda en çok oyuncuya sahip çevrimiçi oyun olan League of Legends, gerçekten bağımlılık yapan cinsten bir oynanış vaat ediyor. Gamevil gibi tecrübeli bir geliştiricinin bu türü mobil aygıtlarımıza uyarlaşmış olması oldukça sevindirici. Hiçbir ücret ödemeden yükleyebileceğiniz, belirli aralıklarla bölüm sayısı arttırılan Plants War oyununu denemenizi tavsiye ediyoruz.

http://www.androidpolice.com/2012/06/02/new-game-plants-war-from-gamevil-pits-cute-humanoid-plant-creatures-against-adorable-animals-in-intense-strategy-based-battles/