GarageBand ve Logic Pro X uygulamaları güncelleniyor

Apple’ın her seviyeden müzisyene yönelik, iPhone, iPad ve Mac’te kullanılabilen müzik uygulamaları önemli yeniliklere kavuşuyor. Logic Pro X ve GarageBand uygulamaları bugünden itibaren güncelleme almaya başladı.

GarageBand iOS Sürümü

GarageBand 2.2 güncellemesi ile sintisayzır Alchemy uygulamaya dahil oluyor. Dünyanın en yenilikçi modern sintisayzırlarından biri olan ve Logic Pro kullanıcılarının büyük beğenisini toplayan Alchemy, birçok müzik türünden Apple tarafından tasarlanmış 150’yi aşkın ses parçasını kapsayan zengin bir koleksiyon sunuyor.

Alchemy’deki Transform Pad sayesinde, kullanıcılar gerçek zamanlı olarak sekiz ses enstantanesi arasında geçiş yaparak etkileyici sintisayzır performansları yaratabilecekler. Ayrıca kullanıcılara en iyi performanslarını birden çok olanak tanıyan ve en beğendikleri kayıtlar arasında seçim ve geçiş yapma imkanı sunan Çoklu Kayıt özelliğiyle de müzik kaydetmek kolaylaşıyor.

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Bu sürümde tek dokunuşla ulaşılabilen, eğlenceli vokal efektleri sunan ve kullanıcılara perde düzeltme, bozulma ve gecikme gibi daha da geliştirilmiş stüdyo efektleri sağlayan yeniden tasarlanmış bir Audio Recorder da bulunuyor.

Miksleri üzerinde daha da fazla kontrol sağlamak isteyen deneyimli kullanıcılar, interaktif grafikli bir Visual EQ ve genişletilebilir, yaratıcı ses tasarımı için üçüncü taraf Audio Unit eklentisi efektlerini kullanma olanağı dahil olmak üzere, ileri düzey ses işleme araçlarından oluşan yeni bir koleksiyondan yararlanabilecekler.

Diğer taraftan Touch Instruments’ı keşfetmeyi kolaylaştıran ve tam olarak aradığınız sesleri bulmanızı sağlayan, yeniden tasarlanmış bir ses tarayıcısı da mevcut.

Logic Pro X

Logic Pro X, müzisyenlere ve ses mühendislerine müziklerini düzenlerken ve mikslerken daha fazla kontrole sahip olma olanağı tanıyarak Logic’i ses prodüksiyonu için daha da güçlü bir araç haline getiren gelişmiş yeni özellikler sunuyor. Bu özelliklere bakmak gerekirse:

MacBook Pro’daki devrim yaratan yeni Touch Bar için destek sağlayarak zaman çizgisi görünümünde projenizde gezinme olanağı sunması ve seçilen tüm parçalar için ses düzeyi kontrolleri ile Akıllı Kontroller’e rahatça erişmenize imkanı tanıması.

Yeni performans kontrolleri, çeşitli müzik gamlarına göre özelleştirilebilen piyano klavyesini kullanarak veya vuruş oluşturmak için davul tablalarına dokunarak, Touch Bar ile yazılım müzik aletlerini çalmanıza ve kaydetmenize olanak veriyor.

Atanabilir tuş komutu düğmeleri, Touch Bar kontrollerini özelleştirmenize imkan sunarak sık kullandığınız klavye kısayollarını ihtiyacınız olduğunda kolayca erişebileceğiniz şekilde düzenlemenizi sağlıyor.

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Parça Alternatifleri, kullanıcıların herhangi bir parçanın bölgeleri ve düzenlemelerinden oluşan farklı çalma listeleri oluşturup bu çalma listeleri arasında geçiş yapmalarına olanak tanıyor. Bu özellik çeşitli yaratıcı fikirlerle denemeler yapmayı veya geliştirme aşamasındaki bir parçanın farklı versiyonlarını değerlendirmeyi kolaylaştırıyor.

Seçime Dayalı İşleme, kullanıcıların Logic veya üçüncü taraf efekt eklentilerinden oluşan tüm kombinasyonları seçilen bir veya daha fazla ses bölgesine uygulamalarına olanak sunuyor. Ses kalitesini optimize etmek için çok kullanışlı olan bu özellik, yaratıcı ses tasarımı için de harika bir araç.

Logic Pro X, 64 bit toplama motoru, 192 ek veri yolu ve gerçek stereo pan ile stereo sinyaller için ayrı kontrol sağlayarak profesyonel miksleme için daha da güçlü bir araç haline geliyor. Her iki güncellemede bugün itibariyle kullanıcılara ücretsiz olarak dağıtıma başladı.