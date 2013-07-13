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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Garmin, HUD adlı Windows Phone 8 uyumlu araç içi navigasyon sistemini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Garmin, HUD adlı Windows Phone 8 uyumlu araç içi navigasyon sistemini duyurdu

 Kurumsal ve son tüketiciye yönelik navigasyon çözümleriyle tanıdığımız Garmin, araç içine yönelik olarak geliştirdiği HUD adlı yeni navigasyon sistemini tanıttı.

HUD ismi aslında kafa üstü ekran yani bilinen ifadesiyle giyilebilir akıllı gözlükleri ifade ediyor. Garmin'in ürünü ise giyilmesinden ziyade araba ön camına bilgileri yansıttığı için bu adı almış.

HUD ürünü sürücünün dikkatini dağıtmadan Bluetooth yoluyla akıllı telefondan navigasyon bilgilerini alıyor ve ön cama veya dikiz aynasına yansıtıyor. Ürün Android, iOS ve Windows Phone 8 cihazları ile uyumlu ve Garmin StreetPilot veya NAVIGON uygulaması yoluyla sesli yönlendirme de yapabiliyor.

Ürün sürücüye dönüş noktalarını, sonraki dönüşe kalan mesafeyi, anlık hız bilgisini, hız limitlerini ve varış noktasına olan uzaklığı yansıtabiliyor. Ayrıca potansiyel trafik yoğunlukları ve güvenlik kamera konumlarına karşı da uyarıyor.

HUD parlaklığı ortama göre otomatik olarak ayarlayabilirken, telefona çağrı geldiğinde bile bilgiler yansıtılmaya devam ediyor. Cihazın perakende satış fiyatı 129.99$ iken satışına önümüzdeki haftalarda başlanacak.

http://wmpoweruser.com/garmin-releases-a-heads-up-display-for-in-car-navigation-compatible-with-windows-phone-8/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
join 6 yıl
Güzel ürün araç kullanırken direk ön cama yansıtması. Lakin fiyatı pahalı navigasyonlar zaten sesli olarak uyarıyorlar diyip o şekilde kullanırız. Dolar kuru yükselmişken bir de vergileri üstüne koyarsak haricen bir navigasyon cihazı alınır.
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oktayakgoz 6 yıl join
join
Güzel ürün araç kullanırken direk ön cama yansıtması. Lakin fiyatı pahalı navigasyonlar zaten sesli olarak uyarıyorlar diyip o şekilde kullanırız. Dolar kuru yükselmişken bir de vergileri üstüne koyarsak haricen bir navigasyon cihazı alınır.

Sırf gösteriş için bile ciddi satar bu. Özellikle bizim gibi 3 ncü dünya ülkelerinde
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sarikanarya567 6 yıl
Sadece mobile cihazlara değil,garminin kendi navigasyon cihazlarınada böyle bir ek parça çıksa hemen alırım.
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