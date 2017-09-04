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Garmin, fitness bilekliği serisini genişletiyor

Navigasyon konusunda dünya lideri firmalardan Garmin, giyilebilir cihaz pazarında da başarılı işler yapıyor. Firmanın yeni fitness bilekliği sporcular için ideal bir takip sistemi olmuş.
1 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Garmin, fitness bilekliği serisini genişletiyor

Giyilebilir cihaz pazarında beğenilen ürünlere sahip olan Garmin, IFA 2017 fuarında yeni bir fitness bilekliği duyurdu. Garmin Vivosport adındaki bileklik hem iç mekan hem de dış mekan sporları için geliştirilmiş.

Daha iyisi

Vivosmart HR+ modelinin devamı olarak gösterilen Garmin Vivosport, alışık olduğumuz şık ve ince tasarımı devam ettiriyor. Garmin Chroma renkli ekran verilerin yansıtılması için sürekli açık kalabilen bir özelliğe sahip. Buna rağmen kullanım sürelerine çok fazla etki etmiyor.

Bilekliğin kontrolleri dokunmatik ekran üzerinden sağlanırken, alt kısımdaki sensörler kan basıncını ve kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor. Böylece kullanıcının vücut yapısına uygun fitness tavsiyelerinde bulunulabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Sony akıllı hoparlörünü duyurdu"

Bileklik ayrıca daha verimli fitness programları için kullanıcının stres seviyelerini ve fitness yaşını da ölçebiliyor. Tüm bu verileri Garmin Connect uygulaması ile takip edebilmek mümkün. Bileklikteki entegre spor uygulaması bisiklet, yüzme, kardiyo antrenmanı gibi aktiviteleri takip edebiliyor.

GPS desteği sayesinde kullanıcılar yaptıkları aktiviteleri ve konumlarını anlık olarak görebiliyor. Sürekli GPS açık kalması saatin kullanım süresini 8 saate indiriyor. Standart aktivitelerle saati 7 güne kadar kullanabilmek mümkün. Garmin Vivosport 200$ fiyat etiketine sahip. 

 

http://www.ubergizmo.com/2017/09/garmin-vivosport-activity-tracker-gps/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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civcivx 1 yıl
Polar M430 hakkında görüşleriniz nedir? Bu iki cihaz arasında kaldım, bileklik tipi benim için daha uygun ama GPS problemleri varsa Vivosport'u elerim gibi.
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sis651 1 yıl civcivx
Bahsettiğiniz iki ürünü de denemedim, bundan dolayı net bir şey söyleyemem.
Ancak kişisel tercihim eğer bilekliğin ihtiyacınız olan çok önemli bir özelliği diğerinde eksik olmadığı sürece saati seçmeniz. Hem batarya süresi daha iyidir, hem anteni daha büyüktür, GPS performansı daha iyidir. Hem de nabız bandı vs. bağlayarak doğru nabız ölçümü alabilirsiniz. Gerçi Garmin Vivosmart bilekliklere de nabız bandı eşleştiriliyordu eskiden ama yeni modellerde bilmiyorum.
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NevNiyaz 6 ay civcivx
hocam zevklerimiz uyuşuyor. apple watch kullandım 6 ay, ve benlik olmadığını anlayıp hanıma devrettim :) polar m430 ve garmin vivosport radarımda bu aralar.
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efesb 1 yıl
bu bilekliklerde aradığım ve eksik olan yada randıman vermeyen GPS olayı vardı şimdi Garmin bu modelle bu açığı kapayabilir ama bir piyasaya çıkıp kullanıcı yorumlarından geribildirimleri görmek lazım.
Samsung un Gearfit2 bilekliğinde GPS bağlantısı ile ilgili çok fazla şikayet vardı. Bununki nasıl olur bekleyip göreceğiz.
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sis651 1 yıl efesb
Tam olarak ne gibi şikayetler vardı, doğruluğu mu düşük, geç mi bağlanıyor vs?
Garmin bilekliklerinde smart dediği bir mod kullanıyor. Bu mod her saniye kayıt yapmaktansa değişen veri ve yön gibi değerlere göre kayıt yaparak daha küçük bir fit dosyası oluşturuyor. Bundan dolayı belli rotalarda saniyelik kayıt yapan cihazlara göre daha doğru kayıt yapıyor gibi görünse de dönüşler, virajlar vs. yerlerde de daha az noktadan kayıt yaptığı için daha sorunlu da olabiliyor.
Garmin Amerikan firması olarak Sirf gibi iyi doğruluk veren yongalar kullanamıyor. MTK yongaları da yeterli iş görse de doğruluk açısından Sirf yongalar kullanan Polar vev Suunto saatlerden uzakta kalıyor.
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oan 1 yıl
ben de hayretler içinde onu okuyordum, sizin mesajınız rahatlattı :)
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sis651 1 yıl
Editör hiçbir yerde saatin kan basıncını ve kandaki oksijen seviyesini ölçtüğüne dair bir bilgi yok, siz hangi kaynaktan yazdınız acaba? :D
VO2Max olayını diyorsanız o başka bir şey, vücudun taşıyıp kullanabileceği maksimum oksijen hacmi.
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