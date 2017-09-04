Garmin, fitness bilekliği serisini genişletiyor

Giyilebilir cihaz pazarında beğenilen ürünlere sahip olan Garmin, IFA 2017 fuarında yeni bir fitness bilekliği duyurdu. Garmin Vivosport adındaki bileklik hem iç mekan hem de dış mekan sporları için geliştirilmiş.

Daha iyisi

Vivosmart HR+ modelinin devamı olarak gösterilen Garmin Vivosport, alışık olduğumuz şık ve ince tasarımı devam ettiriyor. Garmin Chroma renkli ekran verilerin yansıtılması için sürekli açık kalabilen bir özelliğe sahip. Buna rağmen kullanım sürelerine çok fazla etki etmiyor.

Bilekliğin kontrolleri dokunmatik ekran üzerinden sağlanırken, alt kısımdaki sensörler kan basıncını ve kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor. Böylece kullanıcının vücut yapısına uygun fitness tavsiyelerinde bulunulabiliyor.

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Bileklik ayrıca daha verimli fitness programları için kullanıcının stres seviyelerini ve fitness yaşını da ölçebiliyor. Tüm bu verileri Garmin Connect uygulaması ile takip edebilmek mümkün. Bileklikteki entegre spor uygulaması bisiklet, yüzme, kardiyo antrenmanı gibi aktiviteleri takip edebiliyor.

GPS desteği sayesinde kullanıcılar yaptıkları aktiviteleri ve konumlarını anlık olarak görebiliyor. Sürekli GPS açık kalması saatin kullanım süresini 8 saate indiriyor. Standart aktivitelerle saati 7 güne kadar kullanabilmek mümkün. Garmin Vivosport 200$ fiyat etiketine sahip.