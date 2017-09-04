Garmin, fitness bilekliği serisini genişletiyor

Giyilebilir cihaz pazarında beğenilen ürünlere sahip olan Garmin, IFA 2017 fuarında yeni bir fitness bilekliği duyurdu. Garmin Vivosport adındaki bileklik hem iç mekan hem de dış mekan sporları için geliştirilmiş.
Daha iyisi
Vivosmart HR+ modelinin devamı olarak gösterilen Garmin Vivosport, alışık olduğumuz şık ve ince tasarımı devam ettiriyor. Garmin Chroma renkli ekran verilerin yansıtılması için sürekli açık kalabilen bir özelliğe sahip. Buna rağmen kullanım sürelerine çok fazla etki etmiyor.
Bilekliğin kontrolleri dokunmatik ekran üzerinden sağlanırken, alt kısımdaki sensörler kan basıncını ve kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor. Böylece kullanıcının vücut yapısına uygun fitness tavsiyelerinde bulunulabiliyor.Ayrıca Bkz. "Sony akıllı hoparlörünü duyurdu"
Bileklik ayrıca daha verimli fitness programları için kullanıcının stres seviyelerini ve fitness yaşını da ölçebiliyor. Tüm bu verileri Garmin Connect uygulaması ile takip edebilmek mümkün. Bileklikteki entegre spor uygulaması bisiklet, yüzme, kardiyo antrenmanı gibi aktiviteleri takip edebiliyor.
GPS desteği sayesinde kullanıcılar yaptıkları aktiviteleri ve konumlarını anlık olarak görebiliyor. Sürekli GPS açık kalması saatin kullanım süresini 8 saate indiriyor. Standart aktivitelerle saati 7 güne kadar kullanabilmek mümkün. Garmin Vivosport 200$ fiyat etiketine sahip.
http://www.ubergizmo.com/2017/09/garmin-vivosport-activity-tracker-gps/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ancak kişisel tercihim eğer bilekliğin ihtiyacınız olan çok önemli bir özelliği diğerinde eksik olmadığı sürece saati seçmeniz. Hem batarya süresi daha iyidir, hem anteni daha büyüktür, GPS performansı daha iyidir. Hem de nabız bandı vs. bağlayarak doğru nabız ölçümü alabilirsiniz. Gerçi Garmin Vivosmart bilekliklere de nabız bandı eşleştiriliyordu eskiden ama yeni modellerde bilmiyorum.
Samsung un Gearfit2 bilekliğinde GPS bağlantısı ile ilgili çok fazla şikayet vardı. Bununki nasıl olur bekleyip göreceğiz.
Garmin bilekliklerinde smart dediği bir mod kullanıyor. Bu mod her saniye kayıt yapmaktansa değişen veri ve yön gibi değerlere göre kayıt yaparak daha küçük bir fit dosyası oluşturuyor. Bundan dolayı belli rotalarda saniyelik kayıt yapan cihazlara göre daha doğru kayıt yapıyor gibi görünse de dönüşler, virajlar vs. yerlerde de daha az noktadan kayıt yaptığı için daha sorunlu da olabiliyor.
Garmin Amerikan firması olarak Sirf gibi iyi doğruluk veren yongalar kullanamıyor. MTK yongaları da yeterli iş görse de doğruluk açısından Sirf yongalar kullanan Polar vev Suunto saatlerden uzakta kalıyor.
VO2Max olayını diyorsanız o başka bir şey, vücudun taşıyıp kullanabileceği maksimum oksijen hacmi.