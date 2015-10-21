Garmin'den sporculara özel yeni akıllı saatler

Haber Editörü
Adı duyulduğu zaman ilk olarak navigasyon cihazları akla gelen ancak çok önemli bir akıllı saat üreticisi olan Garmin, Forerunner ailesine 230, 235 ve 630 modellerini eklediğini duyurdu.
Tasarımsal olarak oldukça güzel görünen Garmin Forerunner 230, 235 ve 630, aktif olarak spor yapan kişilerin akıllı telefonlarına olan ihtiyacını azaltma noktasında güçlü birer çözüm oluşturuyor. Eski jenerasyonlara oranla daha ince çerçevelere, %44 oranında büyütülmüş ve hepsinden önemlisi renkli dokunmatik ekrana sahip olan saatlerden Forerunner 230 ve 235, Connect IQ platformunu kullanıyor ve böylece arayüzlerini rahatlıkla özelleştirebiliyorlar.
Akıllı telefonlara bağlanabilen Forerunner 230 ve 235, tek şarj ile 11 saat (235) ile 16 saat (230) batarya süresi ortaya koyabiliyor. Forerunner 235 optik olarak kalp hızı ölçümü yapabilirken, 230 ise bunu ANT+ destekli diğer ölçüm cihazlarıyla yerine getiriyor. Ayrıca GPS temelinde yapılan mesafe ya da geçen süre gibi bilgiler de hızlı olarak saatler üzerinden alınabiliyor.
Firmanın en gelişmiş Forerunner modeli olarak lanse ettiği 630 (Yukarıda), "230 ve 235" ile aynı renkli ekranı kullanıyor ancak çok daha detaylı egzersiz takip yetenekleriyle (Adım uzunluğu, zemin / zaman dengesi, dikey oran, laktat eşiği, stres puanı ve performans durumu gbi) dikkatleri üzerine çekiyor. Yine Connect IQ platformunu kullanan 630, ilginç olarak kalp hızını kendisi ölçemiyor ve harici sensör aparatlarına ihtiyaç duyuyor.
Firmanın yeni saatleri hakkında hazırladığı tanıtım videolarına buradan ulaşabilirsiniz. Fiyatlar ise Garmin Forerunner 230 için 299$, 235 için 329$, son olarak 360 içinse 399$ seviyesinde.
http://www.slashgear.com/garmin-debuts-new-forerunner-fitness-watches-with-heart-rate-monitor-21410900/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Basit yürüyüş, trekking veya koşular için, günlük sporunu yapmak isteyenler için veya zayıflama sevdalıları için akıllı telefonlardaki "sports tracker, endomondo, strava, mapmyride..." gibi uygulamalar iş görebilir. Ancak aktif olarak spor yapan kişinin akıllı telefonu sporcu saatine yeğ tutması gibi bir durum söz konusu olamaz.
İşte demek istediğim burada daha da öne çıkıyor, editör kişi, saatin nabız ölçme işini " göğüse bağlanan bant ile" yapmasına hayıflanmış. oysa en doğru ölçüm göğüsten/ kalbin üzerinden (ee sonuçta kalbi ölçüyoruz) yapılır.
Nabiz da elbette gogus bandi ile olculecek.yine haberi yazan arkadas konuya uzak kalmis.
Sporcu biri olarak sporcu saatinde ben dokunmatikten yana degilim.cogu zaman ekrana bakmadan ezbere tuslara basip kullanmak pratik geliyor.hatta bazen saat giyilen kiyafetin kolunun altina girebilir.dokunmatik kullanmak icin kolu siyirmak gerek.tuslu saatte basmak sorun olmaz.dikkati dagitmaz.