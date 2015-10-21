Garmin'den sporculara özel yeni akıllı saatler

Adı duyulduğu zaman ilk olarak navigasyon cihazları akla gelen ancak çok önemli bir akıllı saat üreticisi olan Garmin, Forerunner ailesine 230, 235 ve 630 modellerini eklediğini duyurdu.

Tasarımsal olarak oldukça güzel görünen Garmin Forerunner 230, 235 ve 630, aktif olarak spor yapan kişilerin akıllı telefonlarına olan ihtiyacını azaltma noktasında güçlü birer çözüm oluşturuyor. Eski jenerasyonlara oranla daha ince çerçevelere, %44 oranında büyütülmüş ve hepsinden önemlisi renkli dokunmatik ekrana sahip olan saatlerden Forerunner 230 ve 235, Connect IQ platformunu kullanıyor ve böylece arayüzlerini rahatlıkla özelleştirebiliyorlar.

Akıllı telefonlara bağlanabilen Forerunner 230 ve 235, tek şarj ile 11 saat (235) ile 16 saat (230) batarya süresi ortaya koyabiliyor. Forerunner 235 optik olarak kalp hızı ölçümü yapabilirken, 230 ise bunu ANT+ destekli diğer ölçüm cihazlarıyla yerine getiriyor. Ayrıca GPS temelinde yapılan mesafe ya da geçen süre gibi bilgiler de hızlı olarak saatler üzerinden alınabiliyor.

Firmanın en gelişmiş Forerunner modeli olarak lanse ettiği 630 (Yukarıda), "230 ve 235" ile aynı renkli ekranı kullanıyor ancak çok daha detaylı egzersiz takip yetenekleriyle (Adım uzunluğu, zemin / zaman dengesi, dikey oran, laktat eşiği, stres puanı ve performans durumu gbi) dikkatleri üzerine çekiyor. Yine Connect IQ platformunu kullanan 630, ilginç olarak kalp hızını kendisi ölçemiyor ve harici sensör aparatlarına ihtiyaç duyuyor.

Firmanın yeni saatleri hakkında hazırladığı tanıtım videolarına buradan ulaşabilirsiniz. Fiyatlar ise Garmin Forerunner 230 için 299$, 235 için 329$, son olarak 360 içinse 399$ seviyesinde.

http://www.slashgear.com/garmin-debuts-new-forerunner-fitness-watches-with-heart-rate-monitor-21410900/