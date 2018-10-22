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Gboard'un Android sürümüne "kayan klavye" seçeneği eklendi

Arama devi Google, klavye uygulamasını tek elle kullanmayı kolaylaştıracak yeni bir özellikle güncelledi. Kayan klavye seçeneği ile artık klavye ekranın istenilen herhangi bir yerine taşınabilecek.
7 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Telefon ekranları büyüdükçe cihazları tek elle kullanmak daha da zor hale geldi. Bazen tek elle mesaj yazmak zorunda bile kalabiliyoruz. Bu gibi durumlarda çok fazla zorluk çekmek istemiyorsanız Google'ın Gboard adlı klavye uygulamasına geçiş yapmayı düşünebilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "WhatsApp'a karanlık mod seçeneği geliyor"
Arama devi uygulamanın Android sürümünü güncelleyerek "kayan klavye" seçeneği ekledi. Yukarıdaki ekran görüntüsünden de anlaşılabildiği gibi bu özellik kullanıcıların klavyeyi ekranın herhangi bir yerine konumlandırabilmesini sağlıyor. Yani böylece klavyeyi ekranda daha iyi ulaşabileceğiniz bir yere taşıyabiliyorsunuz.

Özellik şu an kullanılabiliyor

Bunun tam anlamıyla yeni bir özellik olduğunu söyleyemeyiz. Apple'ın iOS işletim sistemi, kullanıcıların tek elle daha iyi kullanabilmesi için klavyeyi ekranın sağ veya sol tarafına kaydırmasına olanak sağlıyor. Ancak Gboard'un sunduğu özellik istediğiniz her yere sürükleyebilmenize izin verdiği için daha esnek ve dinamik.
Kayan klavye seçeneği uygulamaya eklenmiş olduğu için Gboard'u güncelleyerek veya cihazınıza yükleyerek hemen kullanmaya başlayabileceğinizi belirtelim. Uygulamayı buraya tıklayarak Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

https://www.androidpolice.com/2018/10/20/gboard-v7-6-beta-adds-floating-keyboard-might-still-testing-apk-teardown/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 ay
seçime az kaldı sanırım
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wolf silver 7 ay
Google şuna bir de T9 getirse çok iyi olur. Ben 5.5" telefonda T9 sayesinde tek elle yazıyorum. QWert klavye de Tek elle yazamıyorum. Şuan T9 maalesef TouchPal da tek var.
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ikista 7 ay
"Bazen tek elle mesaj yazmak zorunda bile kalıyoruz"
Sizin telefon 32" galiba ??
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yorumculuklar 7 ay
Ya sonunda, ekran bölme ile çok kullanışlı bir özellik oluyor. Android 4.1'den veri S3 de var olanvbir şeydi yeni cihaza geçtik yok ben şok
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hsntpbs 7 ay
Fleksy der susarım.
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ouzqan 7 ay
Valla bu özelliği kullanan var mı bilmiyorum ama sony nin klavyesi üstüne klavye tanımam.
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