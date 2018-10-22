Gboard'un Android sürümüne "kayan klavye" seçeneği eklendi

Telefon ekranları büyüdükçe cihazları tek elle kullanmak daha da zor hale geldi. Bazen tek elle mesaj yazmak zorunda bile kalabiliyoruz. Bu gibi durumlarda çok fazla zorluk çekmek istemiyorsanız Google'ın Gboard adlı klavye uygulamasına geçiş yapmayı düşünebilirsiniz.

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Arama devi uygulamanın Android sürümünü güncelleyerek "kayan klavye" seçeneği ekledi. Yukarıdaki ekran görüntüsünden de anlaşılabildiği gibi bu özellik kullanıcıların klavyeyi ekranın herhangi bir yerine konumlandırabilmesini sağlıyor. Yani böylece klavyeyi ekranda daha iyi ulaşabileceğiniz bir yere taşıyabiliyorsunuz.

Özellik şu an kullanılabiliyor

Bunun tam anlamıyla yeni bir özellik olduğunu söyleyemeyiz. Apple'ın iOS işletim sistemi, kullanıcıların tek elle daha iyi kullanabilmesi için klavyeyi ekranın sağ veya sol tarafına kaydırmasına olanak sağlıyor. Ancak Gboard'un sunduğu özellik istediğiniz her yere sürükleyebilmenize izin verdiği için daha esnek ve dinamik.

hemen kullanmaya başlayabileceğinizi belirtelim. Uygulamayı Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Kayan klavye seçeneği uygulamaya eklenmiş olduğu için Gboard'u güncelleyerek veya cihazınıza yükleyerekkullanmaya başlayabileceğinizi belirtelim. Uygulamayı buraya tıklayarak üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

https://www.androidpolice.com/2018/10/20/gboard-v7-6-beta-adds-floating-keyboard-might-still-testing-apk-teardown/