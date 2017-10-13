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Gelecek nesil Audi A1 kamuflajlı olarak görüntülendi

Volkswagen Polo ile aynı platformu paylaşan Audi'nin ufak hatchback modeli A1'in yeni nesili kamuflajlı olarak görüntülendi. Yeni model, 2018 yılında resmiyete kavuşacak.
1 yıl
4,8b
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Volkswagen'in yeni Polo'yu tanıtması sonrası Audi cephesi de aynı altyapıyı kullanan kendi ufak hatchback modeli A1'in yeni nesilini hazırlıyor. Yeni ortaya çıkan casus fotoğraflar 2018 yılındaki resmi lansman öncesi A1 ile ilgili bir takım ipuçları verdi.
Bol miktarda kamuflajla gizlenen araç, yeni nesilin tasarımını önemli ölçüde gizlemeyi başarıyor. Daha öncesinde render görseli internette yer alan A1, test aracına bakarsak o görseldeki kadar keskin hatlara sahip olmayacak. Öncesine oranla daha uzun bir dingil mesafesine sahip olması planlanan araç bu sayede daha geniş bir hacim sunacak. Yeni A1, öncekinden farklı olarak yalnızca 5-kapılı bir versiyon olarak satılacak.
Analog göstergeler araçta standart olarak sunulurken, dileyen kişiler opsiyon olarak dijital gösterge satın alabilecek. 2019 yılında A1'den daha da ufak bir şehir aracı piyasaya sunacak olan Audi, bu nedenle yeni nesil A1'i daha lüks bir araç olarak sunacak. Polo da olduğu gibi Volkswagen Grubunun 1.0 litre 3 silindirli ve 1.5 litre 4 silindirli motorlarına sahip olması beklenen araçta hibrit bir versiyon da iddialar arasında.

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seckin01 1 yıl en beğenilen
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LastShip 1 yıl
Adi yeni nesil ama simdiki neslin cok gerisinde tasarim cizgilerine sahip.
Audide bozdu.
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haberelectro 1 yıl
B segment neki premium u ne olsun. Sacma sapan is yapiyorlar. Premium marka D segment alti araba uretmeyecek arkadas.
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Pi 1 yıl
Var miydi bunu merak eden? Sarip sarmalamislar bir de
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redbul_540 1 yıl
Türkiye için lüks bir araç.A sınıfı araca 140-150 bin TL civarı rakamlar ciddi paralar.
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Fiat S.p.A. 1 yıl redbul_540
redbul_540
Türkiye için lüks bir araç.A sınıfı araca 140-150 bin TL civarı rakamlar ciddi paralar.

hocam yalnız bu araba b segmenti
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Stannis Baratheon. 1 yıl
Daha sportif çizgilerle gelirse Türkiye'de iş yapar.
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Duellist 1 yıl
İkonik bir seri, güncel kasa zaten olması gerektiği gibiydi. Çok fazla oynamamışlardır umarım. 2.0TFSI Quattro bu kasayla gelirse sürücüsünü zevkten 4 köşe eder.
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canvarol 1 yıl
Güncel kasa ile arasındaki en büyük farklılık C sütunun tasarımının değişmesi olarak gördüm bu fotoğraflarda. Güncel modelde daha yumuşak, yuvarlanmış bir tasarım varken, yeni kasasında C sütunu dümdüz yapılmış, A1'e karakter katan bir tasarım dili kullanılıyordu ama yeni kasasında minik A3 olacak araba çok belli. Yazık edecekler arabaya, diğer ruhsuz Audi modellerine katılmış olacak. Önce A5'i katlettiler, şimdi A1'i katlediyorlar sonra sıra A7'ye gelecek gibi. Bu modelleri neden sıkıcı A3-6-8 tasarımlarına benzetmeye çalışıyorlar anlamıyorum bırakın özgün kalsın A1-5-7 modelleri.
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kadirirdem 1 yıl
Hatları gayet belli,pek kamuflajlı sanmaz.
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kedicanını 1 yıl
Aynısı çıkacak zaten yeni kasa diye neden kamuflaj yapıyorlarsa
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200ugececekaga 1 yıl
Nesini kamuflajlamislarki matruska tasarim diline sahip artik her marka
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