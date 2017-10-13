Gelecek nesil Audi A1 kamuflajlı olarak görüntülendi

Volkswagen'in yeni Polo'yu tanıtması sonrası Audi cephesi de aynı altyapıyı kullanan kendi ufak hatchback modeli A1'in yeni nesilini hazırlıyor. Yeni ortaya çıkan casus fotoğraflar 2018 yılındaki resmi lansman öncesi A1 ile ilgili bir takım ipuçları verdi.

Bol miktarda kamuflajla gizlenen araç, yeni nesilin tasarımını önemli ölçüde gizlemeyi başarıyor. Daha öncesinde render görseli internette yer alan A1, test aracına bakarsak o görseldeki kadar keskin hatlara sahip olmayacak. Öncesine oranla daha uzun bir dingil mesafesine sahip olması planlanan araç bu sayede daha geniş bir hacim sunacak. Yeni A1, öncekinden farklı olarak yalnızca 5-kapılı bir versiyon olarak satılacak.

Analog göstergeler araçta standart olarak sunulurken, dileyen kişiler opsiyon olarak dijital gösterge satın alabilecek. 2019 yılında A1'den daha da ufak bir şehir aracı piyasaya sunacak olan Audi, bu nedenle yeni nesil A1'i daha lüks bir araç olarak sunacak. Polo da olduğu gibi Volkswagen Grubunun 1.0 litre 3 silindirli ve 1.5 litre 4 silindirli motorlarına sahip olması beklenen araçta hibrit bir versiyon da iddialar arasında.