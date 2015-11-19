Gelecek yıl 8 çekirdekli Snapdragon 820 ile karşılaşabiliriz





Bir süre önce Qualcomm'un, mobil işlemci sektöründe 8 çekirdeğin anlamsız olduğuna ancak mecbur oldukları için 8 çekirdekli yonga setleri tasarladığına dair itiraflarını okumuştuk. Kendisini zorda hisseden Qualcomm, Snapdragon 820 yonga setinde de 8 çekirdeğe yer vermeyi planlıyor.





Normalde Snapdragon 820 yonga setinde 2+2 çekirdek big.LITTLE formatına göre çalışıyor. Qualcomm, 2 adet Kryo çekirdeğini yüksek performans için diğer 2 Kryo çekirdeğini de enerji verimliliği için optimize etti. Aslında firma Snapdragon 820 ile birlikte amiral gemi seviyesinde 4 çekirdek sınırına sadık kalacağını belirtmişti. Bu bakımdan iddialar biraz kafa karıştırıyor.





Snapdragon 820 yonga setinin 8 çekirdekli versiyonu nasıl bir dizilim içerisinde olacak belli değil. Firma 4+4 Kryo çekirdek dizilimine yer vereceği gibi 4 adet Kryo ve 4 adet de Cortex-A35 çekirdeği kullanabilir. Samsung, Exynos 8890 yonga setinde 4 adet özelleştirilmiş çekirdek ve 4 adet de Cortex-A53 çekirdeği kullanıyor.





Bu noktada akla iki ihtimal geliyor. Ya Qualcomm gerçekten pazarda rekabet edebilmek adına 8 çekirdekli Snapdragon 820 yonga seti kullanmak istiyor ya da 2+2 diziliminde bile Kryo çekirdekleri oldukça fazla enerji sarfiyatı yapıyor. Gerçi 32-bitlik özelleştirilmiş Krait çekirdekleri döneminde Qualcomm'un enerji verimliliği konusunda başarılı işler yaptığını biliyoruz. 64-bitlik ilk özelleştirilmiş çekirdeği olan Kryo nasıl bir çizgi izleyecek gelecek yıl başlarında görebileceğiz.





http://www.phonearena.com/news/Report-Qualcomm-to-release-octa-core-version-of-Snapdragon-820-during-the-first-half-of-next-year_id75863