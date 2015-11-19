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Gelecek yıl 8 çekirdekli Snapdragon 820 ile karşılaşabiliriz

Teknoloji dünyasında sık sık fikir değiştiren firmalara sıkça rastlıyoruz. Snapdragon 820 yonga setinde 4 çekirdekten fazlasını kullanmayacağını belirten Qualcomm bu sözünden dönebilir.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelecek yıl 8 çekirdekli Snapdragon 820 ile karşılaşabiliriz


Bir süre önce Qualcomm'un, mobil işlemci sektöründe 8 çekirdeğin anlamsız olduğuna ancak mecbur oldukları için 8 çekirdekli yonga setleri tasarladığına dair itiraflarını okumuştuk. Kendisini zorda hisseden Qualcomm, Snapdragon 820 yonga setinde de 8 çekirdeğe yer vermeyi planlıyor. 

Normalde Snapdragon 820 yonga setinde 2+2  çekirdek big.LITTLE formatına göre çalışıyor. Qualcomm, 2 adet Kryo çekirdeğini yüksek performans için diğer 2 Kryo çekirdeğini de enerji verimliliği için optimize etti. Aslında firma Snapdragon 820 ile birlikte amiral gemi seviyesinde 4 çekirdek sınırına sadık kalacağını belirtmişti. Bu bakımdan iddialar biraz kafa karıştırıyor. 

Snapdragon 820 yonga setinin 8 çekirdekli versiyonu nasıl bir dizilim içerisinde olacak belli değil. Firma 4+4 Kryo çekirdek dizilimine yer vereceği gibi 4 adet Kryo ve 4 adet de Cortex-A35 çekirdeği kullanabilir. Samsung, Exynos 8890 yonga setinde 4 adet özelleştirilmiş çekirdek ve 4 adet de Cortex-A53 çekirdeği kullanıyor. 

Bu noktada akla iki ihtimal geliyor. Ya Qualcomm gerçekten pazarda rekabet edebilmek adına 8 çekirdekli Snapdragon 820 yonga seti kullanmak istiyor ya da 2+2 diziliminde bile Kryo çekirdekleri oldukça fazla enerji sarfiyatı yapıyor. Gerçi 32-bitlik özelleştirilmiş Krait çekirdekleri döneminde Qualcomm'un enerji verimliliği konusunda başarılı işler yaptığını biliyoruz. 64-bitlik ilk özelleştirilmiş çekirdeği olan Kryo nasıl bir çizgi izleyecek gelecek yıl başlarında görebileceğiz.  


http://www.phonearena.com/news/Report-Qualcomm-to-release-octa-core-version-of-Snapdragon-820-during-the-first-half-of-next-year_id75863 Yorum Yaz
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Seefoo 4 yıl en beğenilen
Haberden çıkıp marka eleştirisi yapmak mantıksız.4çekirdek 8den daha iyi olsa bile tüketicide rakam yükseldikçe kalite/performans artıyor algısı var.Daha birkaç hafta önce AMD ye dava açan kullanıcının haberi vardı.Ayrıca aynı tüketici davranışını telefon kameralarında da görmek mümkün.Ne kadar yüksek MP o kadar kalite diye düşünülüyor.Bir marka çıkıp çok iyi çeken ama 8 MP bir kamera çıkarsa bile sadece marka ismine ve en pahalısı bende olsun diyen kullanıcı gidip de bu ürünü almaz.
Haberden çıkıp marka eleştirisi yapmak mantıksız.4çekirdek 8den daha iyi olsa bile tüketicide rakam yükseldikçe kalite/performans artıyor algısı var.Daha birka...
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javaprof 4 yıl
ne oldu snapdragon hani 8 çekirdek gereksizdi?
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awolfinsky 4 yıl
Qualcomm kıçı başı dağıttı anlaşılan 820 de fos çıkacağa benziyor.Neyse yeni yükselen yıldızlar var rekabet iyidir.Apple'dan nefret etsem de adamlar harbi çok iyi işlemciler yapıyorlar.Samsung,Qualcomm,Mediatek,Huawei vs koskoca firmalarsınız yapsanıza sizde şöyle güzel birşeyler.Milyon dolarlık argeler yapıyorsunuz çok iyi işler yapıyorsunuz ama işlemciye de yoğunlaşın biraz.Çekirdek te çekirdek içi boş çekirdeği ne yapayım ben.Bazı çekirdekler var alımlı tombul tombul ama içi boş kimi çekirdekler var dolu dolu buda reelden bir örnek oldu doğadan ilham alın kardeşim samsung s3 de doğadan ilham aldık diyordu.
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ObjektifPoint.Net 4 yıl
Sefil_Arbaletçi
Marquis-de-Sade`Cidden anlam veremiyorum Apple A9da 2 çekirdek ile bunların kat kat önüne geçebiliyoken bu firmalar neden daha fazla çekirdek ile hep geride kalıyor. Bu işi bir Apple mı biliyor senelerdir? Appleın ürettiği işlemcilerdeki maddeler dünyada bulunmuyor mu incelenemiyor mu hiçbir işlemci üreticisi firma tarafından?
Sanıyorum bu küçük ama önemli detayları sıradan kullanıcılar bilseydi,mühendislik bölümünün okunmasına gerek kalmazdı.demekki adamlar önemli bir detayı yakalayabilmiş.ayrıca a9 un performansının önemli bir etkeni de ios diye düşünüyorum


Kesinlikle ios ile A9 diğer rakiplerinden önde çok çekirdek olayını tegra başlattıgından belli işlemci üreten firmalar ki mediatek iyice abarttı bi 8 çekirdek çılğınlığına tutuştular. Donanım çok iyi bile olsa o donanımın üzerinde kötü bir yazılım varsa donanımın iyi olması işe yaramıyor. android kötü bir sistem değil kullanmaktayız ama bir ios değil. Bir ios değil dememdeki amaç donanım-yazılım uyumunun en iyi seviyede olmasıdır. sistemin kendi içinde artılarıda var eksileride var ama kesinlikle iyi optimize edilmiş şekilde geliyor aynı şeyler android ekosisteminde şuan için mümkün değil. işlemcisini üreten firmalar bir nepze iyi durumda olsalarda 8 çekirdek çılğınlığı ile gözleri kararmış. Kararmış dememdeki sebep kağıt üstünde iyi olma savaşı veriyorlar kağıt üstündeki savaştan sıyrılıpda cihaz olarak iyi olsalar. ne bilim 2k ekrana kasmasalar 20 mpixelli kameralar pek bi gereksiz 12-13mp gayet boyut olarak yeterli bi telefon için keza işlemcier 8-10 çekirdek yerine 3-4 olsa neden böyle diyorum ortada koca bi firma var kasası para dolu
Bkz.Apple
Kullandıkları:
Ekran: 750p demekki yetiyormuş 2k ya gerek yokmuş
İşlemci: 2 çekirdek demekki yetiyormuş 8 çekirdeğe gerek yokmuş
Kamera: 8-12mp demekki yetiyormuş ( her ne kadar bi g4-s6edge vb teller kadar iyi olmasada sokakta insan için iyi )
Tabi ios hayranlığım bulunmamakta aylık 4000 tl para alan bi adam olsaydım LG V10 alırdım. Kpss'ye çalıştıgım için kullandığım S.xperia E4g en iyi telefon diyorum :P
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Seefoo 4 yıl
Marquis-de-Sade`
ounomaus
Marquis-de-Sade`
koçari
Marquis-de-Sade` Cidden anlam veremiyorum Apple A9da 2 çekirdek ile bunların kat kat önüne geçebiliyoken bu firmalar neden daha fazla çekirdek ile hep geride kalıyor. Bu işi bir Apple mı biliyor senelerdir? Appleın ürettiği işlemcilerdeki maddeler dünyada bulunmuyor mu incelenemiyor mu hiçbir işlemci üreticisi firma tarafından?
Forumda bir arkadaş 8 çekirdeğin ve 2 çekirdeğin kapladığı alan yaklaşık aynı demişti. Bana mantıklı geldi. Eğer doğruysa iphone un çekirdek boyutu snapdragon çekirdek boyutunun yaklaşık 4 katı. Bu da daha güçlü olması ve daha rahat soğuması demek.
Bu bilgiyi sizin gibi kullanıcılar biliyor da işlemci üreticileri neden bilmiyor her sene Appleın gerisinde kalıyor?
adamlar fazlasıyla biliyor ama pazarlama olsun üstelik arge yapmakta lazım hazır arm tasarımları ile reklam vs yapıyorlar hemde ucuza geliyor apple kendini onlardan tamamen ayırmak için bu özelleştirmeyi yapıyor üstelik bir konuda haklılar bu mobil cihaz masaüstü bilgisayar değil x86 işlemci değil yani yetenekleri belli onlarda sadece odaklanmışlar deli koç misali tek çekirdek performansına tamam 2 çekirdek iyi mantık doğru ama gpu kısımında pek bir işleri yok power vr ın eline bakıyorlar o kuruma ortaklar ama kendi gpu su değil asılnda ama tebrik etmek lazım bu işte çok başarılı oldular exynoss kirin mediatekler bir iki firma daha var onların çoğu standart arm tasarımı kullanıyor zor kısım özel tasarımlardır
Verdiğin bilgileri zaten biliyorum tekrar eyvallahta özel tasarım yapan tek firma Apple değil Qualcommda yapıyor, Samsungunda çalışmaları var. Hadi tüm firmaları geçtim işi gücü sadece tasarım olan ARM firmasına ne demeli hiç mi feyz almıyorlar? Uzman olan biri yanıtlarsa sorumu cevap verirse sevinirim.

ARM tasarım yaparken 4 çekirdek olsun 8 çekirdek olsun tasarımı yapmıyor.ARM sıfırdan mimariyi,çekirdekleri tasarlayıp lisanslıyor,A57,A53 gibi isimler veriyor.Daha sonra bu lisansı Apple,Qualcomm,Samsung gibi firmalar alıp örneğin 2 tane A57 2 tane 2 tane A53 ü bir araya getirip 4 çekirdek bir tasarım oluşturuyor.
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BekirTemel 4 yıl
Bu marka değil miydi 8 çekirdek gereksiz diyen?
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ounomaus 4 yıl
Marquis-de-Sade`
Orijinalden alıntı: koçari
Orijinalden alıntı: Marquis-de-Sade` Cidden anlam veremiyorum Apple A9da 2 çekirdek ile bunların kat kat önüne geçebiliyoken bu firmalar neden daha fazla çekirdek ile hep geride kalıyor. Bu işi bir Apple mı biliyor senelerdir? Appleın ürettiği işlemcilerdeki maddeler dünyada bulunmuyor mu incelenemiyor mu hiçbir işlemci üreticisi firma tarafından?
Forumda bir arkadaş 8 çekirdeğin ve 2 çekirdeğin kapladığı alan yaklaşık aynı demişti. Bana mantıklı geldi. Eğer doğruysa iphone un çekirdek boyutu snapdragon çekirdek boyutunun yaklaşık 4 katı. Bu da daha güçlü olması ve daha rahat soğuması demek.
Bu bilgiyi sizin gibi kullanıcılar biliyor da işlemci üreticileri neden bilmiyor her sene Appleın gerisinde kalıyor?

adamlar fazlasıyla biliyor ama pazarlama olsun üstelik arge yapmakta lazım hazır arm tasarımları ile reklam vs yapıyorlar hemde ucuza geliyor apple kendini onlardan tamamen ayırmak için bu özelleştirmeyi yapıyor üstelik bir konuda haklılar bu mobil cihaz masaüstü bilgisayar değil x86 işlemci değil yani yetenekleri belli
onlarda sadece odaklanmışlar deli koç misali tek çekirdek performansına tamam 2 çekirdek iyi mantık doğru ama gpu kısımında pek bir işleri yok power vr ın eline bakıyorlar o kuruma ortaklar ama kendi gpu su değil asılnda ama tebrik etmek lazım bu işte çok başarılı oldular
exynoss kirin mediatekler bir iki firma daha var onların çoğu standart arm tasarımı kullanıyor zor kısım özel tasarımlardır
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Marquis-de-Sade` 4 yıl ounomaus
ounomaus

Marquis-de-Sade`

koçari
Marquis-de-Sade` Cidden anlam veremiyorum Apple A9da 2 çekirdek ile bunların kat kat önüne geçebiliyoken bu firmalar neden daha fazla çekirdek ile hep geride kalıyor. Bu işi bir Apple mı biliyor senelerdir? Appleın ürettiği işlemcilerdeki maddeler dünyada bulunmuyor mu incelenemiyor mu hiçbir işlemci üreticisi firma tarafından?
Forumda bir arkadaş 8 çekirdeğin ve 2 çekirdeğin kapladığı alan yaklaşık aynı demişti. Bana mantıklı geldi. Eğer doğruysa iphone un çekirdek boyutu snapdragon çekirdek boyutunun yaklaşık 4 katı. Bu da daha güçlü olması ve daha rahat soğuması demek.
Bu bilgiyi sizin gibi kullanıcılar biliyor da işlemci üreticileri neden bilmiyor her sene Appleın gerisinde kalıyor?

adamlar fazlasıyla biliyor ama pazarlama olsun üstelik arge yapmakta lazım hazır arm tasarımları ile reklam vs yapıyorlar hemde ucuza geliyor apple kendini onlardan tamamen ayırmak için bu özelleştirmeyi yapıyor üstelik bir konuda haklılar bu mobil cihaz masaüstü bilgisayar değil x86 işlemci değil yani yetenekleri belli
onlarda sadece odaklanmışlar deli koç misali tek çekirdek performansına tamam 2 çekirdek iyi mantık doğru ama gpu kısımında pek bir işleri yok power vr ın eline bakıyorlar o kuruma ortaklar ama kendi gpu su değil asılnda ama tebrik etmek lazım bu işte çok başarılı oldular
exynoss kirin mediatekler bir iki firma daha var onların çoğu standart arm tasarımı kullanıyor zor kısım özel tasarımlardır


Verdiğin bilgileri zaten biliyorum tekrar eyvallahta özel tasarım yapan tek firma Apple değil Qualcomm'da yapıyor, Samsung'unda çalışmaları var. Hadi tüm firmaları geçtim işi gücü sadece tasarım olan ARM firmasına ne demeli hiç mi feyz almıyorlar? Uzman olan biri yanıtlarsa sorumu cevap verirse sevinirim.
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Erasmus78 4 yıl
jedi39
]Apple değil, Samsung ve Tsmc üretti A9u. Yorum yazmadan önce bi araştırın bakalım neymiş ne değilmiş diye.

Alın bunu burdan... :D
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alemburda34 4 yıl
8 cekirdek yerine 4 cekirdek olmasi satislari dusurur endisesi mi?
Sonucta rakiplerde 8 cekirdek var.
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interwap 4 yıl
Hani gereksizdi?
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Xiaomii 4 yıl
16 çekirdek 128 bit istiyoruz
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freudunpiposu 4 yıl
Seefoo
Haberden çıkıp marka eleştirisi yapmak mantıksız.4çekirdek 8den daha iyi olsa bile tüketicide rakam yükseldikçe kalite/performans artıyor algısı var.Daha birkaç hafta önce AMD ye dava açan kullanıcının haberi vardı.Ayrıca aynı tüketici davranışını telefon kameralarında da görmek mümkün.Ne kadar yüksek MP o kadar kalite diye düşünülüyor.Bir marka çıkıp çok iyi çeken ama 8 MP bir kamera çıkarsa bile sadece marka ismine ve en pahalısı bende olsun diyen kullanıcı gidip de bu ürünü almaz.

O Tüketiciye 820'yi satmazsın zaten.
S820'nin sızıntıları aynı 810 gibi thermal thortling olduğunu göstermiş. 2.8 ghz'de mobil işlemci mi olur ?
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