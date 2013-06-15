Gelecek yıldan itibaren Avrupa'da roaming ücretleri kalkıyor

Yurtdışında kendi hattınızın anlaşmalı olduğu yerel operatörlerin ağlarına geçiş yapmanızı tanımlayan roaming kavramı, özellikle iletişm için çok yüksek bedel istediği için eleştiriliyor. Avrupa Birliği bir süredir bu konuyu masaya yatırmıştı.





Geçen hafta alınan karara göre artık 27 AB ülkesi vatandaşı gelecek yıldan itibaren birlik içerisindeki diğer ülkelere seyahat ettiklerinde kendi operatörlerinin fiyatlandırmasına tabi olacak. Şu anda örneğin roaming içerisinde konuşmanın dakikası 1.5 Avro. Telefonlarını sık kullananlar için yüzlerce Avroluk faturalar kaçınılmaz oluyor.





AB özellikle parçalanmışlığı azaltmak ve yatırımları artırmak amacıyla bu konunun da dahil olduğu büyük bir telekomünikasyon kanunu hazırlıyor. 3G konusunda dünyanın en iyi altyapısına sahip olan Avrupa, konu 4G olunca Afrika'nın da gerisine düşüyor. Bu yüzden birlik daha hızlı çalışmalar yapmayı istiyor.





Yeni uygulama ile operatörlerin gelirleri yüzde 2 oranında azalacak. Ancak müşterilerin operatörler ile etkileşimi artmış olacak. Uygulamanın 2015 yılına sarkma ihtimali de var.





http://www.phonearena.com/news/There-will-be-no-more-roaming-fees-in-Europe-starting-July-2014_id44061