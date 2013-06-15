Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gelecek yıldan itibaren Avrupa'da roaming ücretleri kalkıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
562
1
9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gelecek yıldan itibaren Avrupa'da roaming ücretleri kalkıyor
 Yurtdışında kendi hattınızın anlaşmalı olduğu yerel operatörlerin ağlarına geçiş yapmanızı tanımlayan roaming kavramı, özellikle iletişm için çok yüksek bedel istediği için eleştiriliyor. Avrupa Birliği bir süredir bu konuyu masaya yatırmıştı.

Geçen hafta alınan karara göre artık 27 AB ülkesi vatandaşı gelecek yıldan itibaren birlik içerisindeki diğer ülkelere seyahat ettiklerinde kendi operatörlerinin fiyatlandırmasına tabi olacak. Şu anda örneğin roaming içerisinde konuşmanın dakikası 1.5 Avro. Telefonlarını sık kullananlar için yüzlerce Avroluk faturalar kaçınılmaz oluyor. 

AB özellikle parçalanmışlığı azaltmak ve yatırımları artırmak amacıyla bu konunun da dahil olduğu büyük bir telekomünikasyon kanunu hazırlıyor. 3G konusunda dünyanın en iyi altyapısına sahip olan Avrupa, konu 4G olunca Afrika'nın da gerisine düşüyor. Bu yüzden birlik daha hızlı çalışmalar yapmayı istiyor.

Yeni uygulama ile operatörlerin gelirleri yüzde 2 oranında azalacak. Ancak müşterilerin operatörler ile etkileşimi artmış olacak. Uygulamanın 2015 yılına sarkma ihtimali de var.


http://www.phonearena.com/news/There-will-be-no-more-roaming-fees-in-Europe-starting-July-2014_id44061 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OverClocK1ng 6 yıl en beğenilen
Bizde kalksa kalksa başka bir şey kalkar ama buraya yazmasam iyi olur.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 6 yıl
skype ve türevleri -0- € maliyetli olunca
yurtdışı pazarı kaybetmemek için
ellerinden geleni yaparlar :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl en beğenilen
Bizde kalksa kalksa başka bir şey kalkar ama buraya yazmasam iyi olur.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fallofahero 6 yıl
face1tr
Birleşik krallık nerede?

UnitedKingdom - İngiltere ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
face1tr 6 yıl
Birleşik krallık nerede?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugurcankorkmaz 6 yıl
filteke
birde internet bağlantılarını ücretsiz yapsalar

+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 6 yıl
Eğer telefon operatörü sahibi olsaydım buna çok kızardım. :) Resmen para kapısı sınırlanmış.
Bir de yatırım bekliyorlar. O karlarla bizim operatörler yapmıyor o yatırımları. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qwerty94 6 yıl
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Güney Kıbrıs Cumhuriyeti
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan
Irlanda
İtalya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Malta
Hollanda
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovakya
Slovenya
İspanya
İsveç
Birleşik Krallık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
filteke 6 yıl
birde internet bağlantılarını ücretsiz yapsalar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 6 yıl
27 ulke'nin isimlerini varmi bilen ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Gigabyte'ın Z87 çipsetli yeni nesil hız aşırtma anakartlarına yakından bakıyoruz 6 yıl 2si1 "Şekli Yeten" Teknoloji ve Oyun Programı 6 yıl Gigabyte'ın üst seviye anakart modeli Z87X-UD7 TH 6 yıl Computex 2013: Ekstrem oyun bilgisayarları ve üst seviye donanımlar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy Note 10'un tasarımını
DonanımHaber
Samsung 6G çalışmalarına başladı
DonanımHaber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
S-400'ler kaç taneymiş ve inanılmaz
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim