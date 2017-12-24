Gelecekteki Android sürümlerinde operatörler sinyal gücünü kullanıcılardan gizleyebilecek

Telefonunuzdaki sinyal çubuklarına bakarak bulunduğunuz bölgede operatörünüzden aldığınız sinyalin gücünü öğrenmeniz mümkün. Ayrıca Android kullanıcıları Ayarlar menüsüne girerek bunun daha da derinliklerine inebiliyor.

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Sinyal çubukları dBm veya ASU olarak belirtilen sinyal gücünü gösterir. Ancak gelecekteki Android sürümlerinde Google'ın operatörlere sinyal gücünü kullanıcılardan gizleme seçeneği sunacağı belirtiliyor. XDA tarafından yayınlanan rapor, Android P ile başlamak üzere sonraki Android sürümlerinde operatörlerin bu bilgiyi kullanıcılardan gizleyebileceğini ortaya koydu.

Kullanıcıların kafa karışıklığı yaşaması istenmiyor

https://www.xda-developers.com/android-p-signal-strength-carriers/

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Bu değişikliğin ne için yapılmak istendiği belli olmasa da kullanıcıların telefonlarındaki sinyal çubuklarına karşın gördükleri dBm ve ASU değerleriyle kafalarının karışmaması istenmiş olabilir. Ancakde var. XDA bu durumun, bazı uygulamaların sinyal gücünü göstermek için kullandığısöylüyor. Yani operatörler gizlese bile kullanıcılar bu bilgilere her zaman içinuygulamar aracılığıyla erişebilecek.