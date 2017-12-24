Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gelecekteki Android sürümlerinde operatörler sinyal gücünü kullanıcılardan gizleyebilecek

Google, Android P ve daha sonraki Android sürümlerinde operatörlere sinyal çubuklarını kullanıcılardan gizleme seçeneği sunacak. Peki arama devi bununla ne yapmayı amaçlıyor?
1 yıl
4,3b
1
14
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Telefonunuzdaki sinyal çubuklarına bakarak bulunduğunuz bölgede operatörünüzden aldığınız sinyalin gücünü öğrenmeniz mümkün. Ayrıca Android kullanıcıları Ayarlar menüsüne girerek bunun daha da derinliklerine inebiliyor.
Ayrıca Bkz. "Sanal gerçeklik başlığı Rusya'da ölüme neden oldu"
Sinyal çubukları dBm veya ASU olarak belirtilen sinyal gücünü gösterir. Ancak gelecekteki Android sürümlerinde Google'ın operatörlere sinyal gücünü kullanıcılardan gizleme seçeneği sunacağı belirtiliyor. XDA tarafından yayınlanan rapor, Android P ile başlamak üzere sonraki Android sürümlerinde operatörlerin bu bilgiyi kullanıcılardan gizleyebileceğini ortaya koydu.

Kullanıcıların kafa karışıklığı yaşaması istenmiyor

Bu değişikliğin ne için yapılmak istendiği belli olmasa da kullanıcıların telefonlarındaki sinyal çubuklarına karşın gördükleri dBm ve ASU değerleriyle kafalarının karışmaması istenmiş olabilir. Ancak iyi haber de var. XDA bu durumun, bazı uygulamaların sinyal gücünü göstermek için kullandığı API'leri etkilemeyeceğini söylüyor. Yani operatörler gizlese bile kullanıcılar bu bilgilere her zaman için üçüncü parti uygulamar aracılığıyla erişebilecek.
https://www.xda-developers.com/android-p-signal-strength-carriers/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Tr@mmler 1 yıl en beğenilen
Bunun için neden üçüncü parti uygulamalara gerek duyalım? Aldığım hizmetin kalitesini eğer anlık olarak görebilme imkanım varsa neden aksini isteyeyim? Saçmalık.
Bunun için neden üçüncü parti uygulamalara gerek duyalım? Aldığım hizmetin kalitesini eğer anlık olarak görebilme imkanım varsa neden aksini isteyeyim? Saçmalı...
Devamını Gör
Yanıtla +38
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Respect*** 1 yıl
Hayatımda duyduğum en aptalca şey.

Telefonun çekim gücünü gizlemek nedir ya
Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ByBaterist 11 ay
rootlu cihazlarda bence bunu görebiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TylerDurden_35 11 ay
Kullanıcıların kafa karışıklığı yaşaması istenmiyormuş ya bırakın kardeşim bu boş işleri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vuslat3477 1 yıl
Neden böyle bir karar almışlar ki cok saçma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Celonfix 1 yıl
Bir custom roma bakar
. Google, open-source androidi iosa çevirmeye çalışıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 1 yıl
Turktelekom bunu beğendi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 1 yıl
Sacmalik ben boyle birseyin olacagina ihtimal vermiyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Bu nereden çıktı şimdi ya ? ne alaka
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-9E354C1A9 1 yıl
Çekim sorunu olmasa zaten öyle bir çubuk gereksiz bilgi ve görüntü kirliliği olacaktı ve gerek duyulmayacaktı. Android P ye kadar çekim teknolojilerinde gelişme bekliyorlar sanırım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inexo 1 yıl
Benim lenovo cihazda avea 2g modunda çekiyor gibi gösteriyor. Ama ne arayan ulaşıyor ne sms geliyor. 4g ye geçince iletişim düzeliyor. Ben de çekiyor hat açık zannediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 1 yıl
yakında batarya simgesini de kaldırırlar..
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4321 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, api ve
14 etiket daha kullanıcı cep telefonu operatör android p sinyal çubuğu sinyal gücü bar gizleme xda Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın Twitter hesabı geri geldi 1 yıl Nvidia, 32-bit işletim sistemlerine desteği kesiyor 1 yıl 2 Gigavat kapasiteli rüzgâr enerjisi ihalesi bu hafta sonuçlanıyor 1 yıl Lenovo'nun bağımsız sanal gerçeklik gözlüğünün detayları ortaya çıktı 1 yıl TAI geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor: Uludağ Üniversitesi’ne yeni merkez 1 yıl OnePlus 5, yüz tanıma kilidi özelliğine kavuşuyor 1 yıl Dava belgelerini hazırlamayan Apple'a ceza: Günlük 25.000$ ödeyecek 1 yıl Linkin Park, Mercedes-AMG'nin elektrikli otomobilleri için sahte araç gürültüsü yapacak 1 yıl OnePlus 5 için Android 8.0 sürümü ve OxygenOS 5.0 arayüz güncellemeleri yayınlandı 1 yıl 2017'nin en başarılı batarya çalışmaları 1 yıl Qualcomm 7nm sürecine geçmekte kararlı 1 yıl LG’den oyunculara yönelik 27 inçlik monitör 1 yıl WWE Mayhem ile kıran kırana mücadele başlıyor 1 yıl Facebook ve Universal Music arasında dev iş birliği 1 yıl Rusya'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'nu "otele çevirme" planı 1 yıl Apple'ın eski iPhone modellerini yavaşlatması l Mobilite 1 yıl Finger Pow ile powerbank kullanımına yeni bir bakış açısı geliyor 1 yıl Samsung, Rus Bitcoin madencilik şirketiyle anlaşma imzaladı 1 yıl Star Wars: The Last Jedi gişede rakip tanımıyor 1 yıl Almanya’da 4 bin liraya üretilen hız sensörü Türkiye’de 750 liraya üretiliyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Gelecekteki Android sürümlerinde operatörler sinyal gücünü kullanıcılardan gizleyebilecek Sonraki Nissan hacklendi: 1 milyondan fazla müşterinin verileri sızdırıldı 1 yıl Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni şirket: ASFAT A.Ş. 1 yıl China Unicom rekor 4G hızlarına ulaştı 1 yıl Sanal gerçeklik başlığı Rusya'da ölüme neden oldu 1 yıl Anket: 2017 yılının en iyi akıllı saatleri 1 yıl Retinal Distrofinin genetik tedavisine FDA’dan onay geldi 1 yıl Beyaz Rusya kripto paraya vergi muafiyeti getiriyor 1 yıl Apple’ın önemli yonga mühendisi Google’a transfer oldu 1 yıl Tesla Model 3 karaborsaya düştü: 120.000$'a satılıyor 1 yıl Sadece isminde blockchain kullandı, hisseleri beşe katladı 1 yıl Oyun bağımlılığı resmi olarak rahatsızlık kabul edildi 1 yıl Edward Snowden'dan şanına yakışır bir Android uygulaması: Haven 1 yıl OnePlus 6, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla birlikte Mart ayında geliyor 1 yıl Volkswagen, elektrikli vanı e-Crafter'ın teslimatına başladı 1 yıl Bankacılık devi Goldman Sachs, Bitcoin ticaretine yeşil ışık yaktı 1 yıl 4.5G sonrası mobil veri kullanımı yüzde 71 arttı 1 yıl Los Angeles'ta "uzaylı istilası" mı? SpaceX'in roketi bakın nasıl gözlemlendi 1 yıl Samsung 2. nesil 10 nm DRAM yongalarının üretimine başladı 1 yıl İTÜ Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı açıldı 1 yıl Dünyanın en büyük uçağı sonunda piste çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim