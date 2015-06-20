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Gelişmiş fotoğraf uygulaması Fhotoroom güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,4b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gelişmiş fotoğraf uygulaması Fhotoroom güncellendi
 
Windows Phone 7.5, 8 ve 8.1 işletim sistemli cihazlarla uyumlu olarak kullanılabilen gelişmiş fotoğraf uygulaması Fhotoroom, yeni özelliklerle güncellendi.
Fotoğraf çekme, düzenleme ve kendi sosyal ağı yanında Skydrive, Vkontakte, Flickr, Facebook, Instagram ile Twitter temelli paylaşma gibi üç farklı amaca hizmet eden Fhotoroom, çekim sırasında ISO ve pozlama gibi ayarları da değiştirebiliyor. Uygulama, yayınlanan yeni güncellemesiyle ise Pro araçlar altına eklenen yeni bir ücretsiz "Curves" filtresi kazanıyor, çerçeveler içerisine çerçeve köşe bulanıklık filtresi dahil ediliyor, otomatik metin düzeltmedeki kırmızı alt çizgi kaldırılıyor  ve birçok hatan kurtularak performans iyileştirmeleri alıyor. 
Fhotoroom uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/fhotoroom-updated-new-free-filters-and-more Yorum Yaz
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