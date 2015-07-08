Gelişmiş fotoğraf uygulaması Fhotoroom yeni filtre ve araçlar kazandı

Windows Phone 7.5, 8 ve 8.1 işletim sistemli cihazlarla uyumlu olarak kullanılabilen gelişmiş fotoğraf uygulaması Fhotoroom, yeni özelliklerle güncellendi.

Fotoğraf çekme, düzenleme ve kendi sosyal ağı yanında Skydrive, Vkontakte, Flickr, Facebook, Instagram ile Twitter temelli paylaşma gibi üç farklı amaca hizmet eden Fhotoroom, çekim sırasında ISO ve pozlama gibi ayarları da değiştirebiliyor. Uygulama, yayınlanan yeni güncellemesiyle ise Pro altına konumlandırılan yeni çizim filtresi kazanıyor, bünyesine kare çerçeve ile HDR maskeleme aracı ekleniyor, ciddi performans geliştirmeleri alıyor, hatalardan kurtuluyor ve TiltShift filtresinin kalitesi arttırılıyor.

Fhotoroom uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/fhotoroom-picks-update-adds-new-filter-hdr-mask-tool