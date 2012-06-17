Geliştiriciler artık Google Play Store'daki kullanıcı yorumlarını cevaplayabilecek





Google, birkaç ay önce Android Market servisini bitirerek yerine getirdiği, çok sayıda dijital içeriği yapısında barındıran Play Store mağazasını yeni özelliklerle desteklemeye devam diyor. Yapılan son değişiklikle birlikte artık uygulama geliştiricileri gelen kullanıcı yorumlarına cevap verebilecek.

Yanıltıcı ve istenmeyen yorumların içeriğe zarar vermesini önleyeceği düşünülen bu büyük yenilik, geliştiricilerin kendilerini ifade edebilmelerini sağlayacak. Uygulamanın kullanıcıları ise; farklı forumlarda, sosyal ağlarda çözüm aramak yerine geliştiriciyle mağaza üzerinden iletişime geçebilecek.

Android ekosistemi çok sayıda elektronik aygıtı kapsıyor. Geliştiricilerin tüm bu cihazları takip ederek sorunları tespit etmesi mümkün değil. Böyle durumlarda kullanıcı geri bildirimleri büyük önem kazanıyor. İçeriği yükleyen kişi, bir hata ile karşılaştığı zaman e-posta yolu ile bunu geliştiriciye bildirmelidir. Fakat kullanıcıların büyük çoğunluğu bunu gerçekleştirmiyor.

Arama motoru devi, mobil işletim sistemindeki parçalanmışlığın önüne geçebilmek adına Play Store'daki yorumların önemini arttırmak içni uğraş veriyor. Android cihazınızdan ya da bilgisayarınızdan uygulamayı edindiğinizde kolaylıkla yorumunuzu belirtebiliyorsunuz. Geliştiriciye cevap verebilme imkanının sağlanması, soruna ve çözüme erişmeyi daha kolay hale getirecek, kullanıcı - geliştirici etkileşimi artmış olacak.





Play Store'a eklenen bu önemli özellikten şimdilik sadece 'En İyi Geliştirici' ünvanını taşıyan geliştiriciler yararlanabilecek. Haziran sonunda düzenlenecek Google I/O 2012 konferansı veya sonrasında kullanıcı yorumlarına cevap verebilme yetisinin tüm geliştiricilere kazandırılması bekleniyor.

http://phandroid.com/2012/06/17/developers-can-now-reply-to-users-google-play-comments/