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Geliştiriciler artık Google Play Store'daki kullanıcı yorumlarını cevaplayabilecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google, birkaç ay önce Android Market servisini bitirerek yerine getirdiği, çok sayıda dijital içeriği yapısında barındıran Play Store mağazasını yeni özelliklerle desteklemeye devam diyor. Yapılan son değişiklikle birlikte artık uygulama geliştiricileri gelen kullanıcı yorumlarına cevap verebilecek.
Yanıltıcı ve istenmeyen yorumların içeriğe zarar vermesini önleyeceği düşünülen bu büyük yenilik, geliştiricilerin kendilerini ifade edebilmelerini sağlayacak. Uygulamanın kullanıcıları ise; farklı forumlarda, sosyal ağlarda çözüm aramak yerine geliştiriciyle mağaza üzerinden iletişime geçebilecek.
Android ekosistemi çok sayıda elektronik aygıtı kapsıyor. Geliştiricilerin tüm bu cihazları takip ederek sorunları tespit etmesi mümkün değil. Böyle durumlarda kullanıcı geri bildirimleri büyük önem kazanıyor. İçeriği yükleyen kişi, bir hata ile karşılaştığı zaman e-posta yolu ile bunu geliştiriciye bildirmelidir. Fakat kullanıcıların büyük çoğunluğu bunu gerçekleştirmiyor.
Arama motoru devi, mobil işletim sistemindeki parçalanmışlığın önüne geçebilmek adına Play Store'daki yorumların önemini arttırmak içni uğraş veriyor. Android cihazınızdan ya da bilgisayarınızdan uygulamayı edindiğinizde kolaylıkla yorumunuzu belirtebiliyorsunuz. Geliştiriciye cevap verebilme imkanının sağlanması, soruna ve çözüme erişmeyi daha kolay hale getirecek, kullanıcı - geliştirici etkileşimi artmış olacak. 

Play Store'a eklenen bu önemli özellikten şimdilik sadece 'En İyi Geliştirici' ünvanını taşıyan geliştiriciler yararlanabilecek. Haziran sonunda düzenlenecek Google I/O 2012 konferansı veya sonrasında kullanıcı yorumlarına cevap verebilme yetisinin tüm geliştiricilere kazandırılması bekleniyor.  

http://phandroid.com/2012/06/17/developers-can-now-reply-to-users-google-play-comments/ Yorum Yaz
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|M|N|Ç| 7 yıl en beğenilen
çok iyi olmuş,bazı arkadaşlar(mallar) uygulamanın ne işe yaradığını anlamıyor basıyor küfürü,Tebrikler Google..
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DH Misafiri 7 yıl
Sony tabletimi güncelledim sürümünü ve simdi google player acılmıyor üzgünüz player stor durduruldu yazıyor ne yapmalıyım
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X-FI 7 yıl
çok güzel birşey
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Dark Shade 7 yıl
o kadar yoruma kim yetişcek de cevaplıcak şimdi...
diyelim angry birds oyununu 100.000.000 kişi indirdi.. yarısı yorum yaptı diyelim... nası yetiştircek onlara cevap...
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Nef'i 7 yıl
Güzel bir uygulama bence de. Belli başlı yorumlar cevap verilir kanımca. Hepsine cevap vermenin mümkünatı yok zaten.
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mkykadir 7 yıl
Vay be Samsung'a bak sen. SamsungApps de uzun zamandır var, bada da olan bir cok ozelligi android ve iOS daha yeni kullanmaya başlıyor, bir daha sevdim wave'imi :)
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simsue2006 7 yıl
Programın hatalarını düzeltmede, bugları bulmada yardımcı olacaktır.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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-mehmet- 7 yıl
bugüne kadar cevap verememeleri çok büyük hata bence.
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MERCURY2000 7 yıl
Gayet iyi olmuş. Böylece geliştiriciler kullanıcılarla diyaloğa girerek programı geliştirmede, açıklamada daha başarılı olurlar. Programın hatalarını düzeltmede, bugları bulmada yardımcı olacaktır. ( Adam gibi yorum yapanlara tabi.)
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infom@n 7 yıl
armanatilgan
Orijinalden alıntı: Kadirhan96 Çoğu geliştirici Türk olmadığı icin bizim isimize pek yaramaz ama gayet faydali bisey Bide keske google play storedaki kufurlu ve sacma yorumlari kaldırsa
O değilde milletin telefonu oyunu kaldırmıyor sonra oyun çalışmadı diye 1 yıldız veriyorlar. Oyunu yükleyecek kişileride yanıltıyorlar.. Halbuki çalıştırmamasının sebebi yüklediği bir sürü gereksiz uygulamanın ramden yemesi olabiliyor..

Kusura bakma ama sende bu işi bilmiyorsun:)
Oyun telefona uyumlu değilse zaten Google Play yüklemeye izin vermiyor.
1 Yanıt Yanıtla
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deneme_programı 7 yıl infom@n
lnfoman
armanatilgan
Orijinalden alıntı: Kadirhan96 Çoğu geliştirici Türk olmadığı icin bizim isimize pek yaramaz ama gayet faydali bisey Bide keske google play storedaki kufurlu ve sacma yorumlari kaldırsa
O değilde milletin telefonu oyunu kaldırmıyor sonra oyun çalışmadı diye 1 yıldız veriyorlar. Oyunu yükleyecek kişileride yanıltıyorlar.. Halbuki çalıştırmamasının sebebi yüklediği bir sürü gereksiz uygulamanın ramden yemesi olabiliyor..

Kusura bakma ama sende bu işi bilmiyorsun:)
Oyun telefona uyumlu değilse zaten Google Play yüklemeye izin vermiyor.

Bazen t20 lerde markette olup da calismayan uygulamalar oluyor.
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armanatilgan 7 yıl
Kadirhan96
Çoğu geliştirici Türk olmadığı icin bizim isimize pek yaramaz ama gayet faydali bisey Bide keske google play storedaki kufurlu ve sacma yorumlari kaldırsa

O değilde milletin telefonu oyunu kaldırmıyor sonra oyun çalışmadı diye 1 yıldız veriyorlar. Oyunu yükleyecek kişileride yanıltıyorlar.. Halbuki çalıştırmamasının sebebi yüklediği bir sürü gereksiz uygulamanın ramden yemesi olabiliyor..
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CooL_ROMEO 7 yıl
binlerce app binlerce yorum bota bağlıyacakalr herhalde
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