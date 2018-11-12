Geliştirilen yeni film ile görme engelliler mobil alışveriş yapabilecek

Teknoloji bugün çok gelişti ve insanların günlük hayatlarında pek çok işlemi kolayca yapabilecek bir hale geldi. Ne var ki engelli insanlar için özel teknolojiler geliştirilmesi gerekiyor ve bu da maliyetli oluyor. Daha çok gönüllülük esası olduğu ve kendisini amorti edemediği için de yatırımlar yavaş ilerliyor. Yine de sevindirici bazı gelişmeler var.

Sensör tuşları

Alibaba’nın Ar-Ge kolu Damo Academy ve Tsinghua Üniversitesi araştırmacıları bir araya gelerek görme engelliler için mobil alışverişte kolaylık sağlayacak bir dokunmatik film geliştirdi. Görme engelli kullanıcılar böylece mobil alışverişlerde ve devamında mobil ödemede akıllı telefonlarını kullanabilecekler.

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Yeni film herhangi bir boyutta akıllı telefon ekranına uygulanabiliyor. Filmin iki kenarında üçer adet sensör temelli buton yer alıyor. Bu butonlara Onayla veya Geri Git şeklinde komutlar atanabiliyor. Yani normalde ekranın altında olan fiziksel veya sanal menü butonlarının bu sensörlere aktarıldığını söyleyebiliriz.

Elbette sensörler için yazılımın da optimize edilmesi gerekiyor. Alibaba’nın Taobao alışveriş uygulaması ve Alipay mobil ödeme servisi bu sensörler için optimize edilmiş. Zaten filmin geliştirilmesi sırasında da temel olarak bu iki platform kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör

Diğer taraftan kullanıcı telefonu kulağına götürdüğünde tuşlar bunu algılıyor ve metinler sesli olarak kulağa okunuyor. Yapılan testlerde görme engelli kullanıcıların işlemlerini gerçekleştirirken yüzde 50 civarında daha az zaman harcadığı görülmüş.

Sensör filmlerin üretimi de oldukça ucuz. Tek bir filmin yaklaşık 3.6 cent civarında bir maliyetinin olduğu ifade ediliyor. Alibaba filmleri kendi mağazalarında ücretsiz olarak dağıtacağını duyurdu. Gelecek yıl başlayacak dağıtım ile birlikte görme engellilere yönelik kullanışlı projelerin ortaya çıkması bekleniyor.