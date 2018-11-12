Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Geliştirilen yeni film ile görme engelliler mobil alışveriş yapabilecek

Dokunmatik ekranlardaki menü tuşları görme engelliler için bir anlam ifade etmiyor. Alibaba grubu menü komutlarını sensörlü tuşlara aktaran yeni bir ekran filmi geliştirdi.
6 ay
2b
1
3
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Teknoloji bugün çok gelişti ve insanların günlük hayatlarında pek çok işlemi kolayca yapabilecek bir hale geldi. Ne var ki engelli insanlar için özel teknolojiler geliştirilmesi gerekiyor ve bu da maliyetli oluyor. Daha çok gönüllülük esası olduğu ve kendisini amorti edemediği için de yatırımlar yavaş ilerliyor. Yine de sevindirici bazı gelişmeler var.

Sensör tuşları

Alibaba’nın Ar-Ge kolu Damo Academy ve Tsinghua Üniversitesi araştırmacıları bir araya gelerek görme engelliler için mobil alışverişte kolaylık sağlayacak bir dokunmatik film geliştirdi. Görme engelli kullanıcılar böylece mobil alışverişlerde ve devamında mobil ödemede akıllı telefonlarını kullanabilecekler.

Ayrıca Bkz. "iPhone X ekran ve MacBook Pro SSD sorunları için tamir programı başlatıldı"

Yeni film herhangi bir boyutta akıllı telefon ekranına uygulanabiliyor. Filmin iki kenarında üçer adet sensör temelli buton yer alıyor. Bu butonlara Onayla veya Geri Git şeklinde komutlar atanabiliyor. Yani normalde ekranın altında olan fiziksel veya sanal menü butonlarının bu sensörlere aktarıldığını söyleyebiliriz.

Elbette sensörler için yazılımın da optimize edilmesi gerekiyor. Alibaba’nın Taobao alışveriş uygulaması ve Alipay mobil ödeme servisi bu sensörler için optimize edilmiş. Zaten filmin geliştirilmesi sırasında da temel olarak bu iki platform kullanılıyor.

 

Geliştirilen yeni film ile görme engelliler mobil alışveriş yapabilecek
Tam Boyutta Gör

Diğer taraftan kullanıcı telefonu kulağına götürdüğünde tuşlar bunu algılıyor ve metinler sesli olarak kulağa okunuyor. Yapılan testlerde görme engelli kullanıcıların işlemlerini gerçekleştirirken yüzde 50 civarında daha az zaman harcadığı görülmüş.

Sensör filmlerin üretimi de oldukça ucuz. Tek bir filmin yaklaşık 3.6 cent civarında bir maliyetinin olduğu ifade ediliyor. Alibaba filmleri kendi mağazalarında ücretsiz olarak dağıtacağını duyurdu. Gelecek yıl başlayacak dağıtım ile birlikte görme engellilere yönelik kullanışlı projelerin ortaya çıkması bekleniyor.

 

https://techcrunch.com/2018/11/11/alibaba-haptic-button-blind-shopping/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Rachsuchtig 6 ay en beğenilen

odyssa
faydasını çözemedim genel olarak ama zaten çok rahat alışveriş yapabiliyoruz.

Sen görme engelli mısın?
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
odyssa 6 ay
faydasını çözemedim genel olarak ama zaten çok rahat alışveriş yapabiliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 6 ay

odyssa
faydasını çözemedim genel olarak ama zaten çok rahat alışveriş yapabiliyoruz.

Sen görme engelli mısın?
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Google Play Games for Change finalistleri belli oldu 6 ay Galaxy S10 Lite nokta çentik tasarımı ile gelebilir 6 ay Dev uzantılı alan adları herkese açılıyor 6 ay Lexus hibrit sedanları ile performans ve verimliliği buluşturuyor 6 ay Amazon Fashion artık Türkiye’de! Amazon.com.tr Moda mağazası açıldı 6 ay WhatsApp'a yakında çıkartma arama özelliği geliyor 6 ay Yeni yılda ücretsiz poşet dönemi sona erecek! Poşetlerden alınacak ücret ne kadar olacak? 6 ay Mercedes A Serisi iki yeni dizel seçeneğiyle büyüyor 6 ay İnceleme: Hostinger Web Hizmetleri 6 ay Çift arka kamera ve 6.26 inç ekrana sahip Vivo Z1 Lite satışa sunuldu 6 ay Microsoft xCloud servisi mobil tarafta ilk olarak Samsung telefonlara gelecek 6 ay Japonya'da bir adam hologram şarkıcıyla evlendi 6 ay Güneşi engelleyen cam filmi klimaların performansını arttırıyor 6 ay Valve sanal gerçeklik kaskı ortaya çıktı 6 ay İsrail’in hava savunma sistemi eş zamanlı saldırılar karşısında dün gece çaresiz kaldı 6 ay Skoda, 110 yıl önce ürettiği otomobile yeniden hayat verdi 6 ay Zen 2 ile %29’a varan performans artışı yaşanabilir 6 ay Samsung Galaxy S10'un işlemcisini gördük 6 ay Apple AirPods 2 bu yıl bitmeden piyasada olacak 6 ay Hitman 2 daha çıkmadan kırıldı 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Geliştirilen yeni film ile görme engelliler mobil alışveriş yapabilecek Sonraki WeChat kaliteli oyunlar için kesenin ağzını açtı 6 ay Pokemon Detective Pikachu filminin ilk fragmanı yayınlandı 6 ay Samsung Galaxy S10 yatay arka kamera düzeni ile gelebilir 6 ay LTEli Surface Go tabletler 20 Kasım'da satışa sunulacak 6 ay Dubai polisi egzotik araçlardan sonra şimdi de uçan motosiklet kullanmaya başlıyor 6 ay Google, karanlık modun pil tasarrufu sağladığını onayladı 6 ay Hyundai'nin büyük SUV'u Palisade'ın tasarımı ortaya çıktı 6 ay Oyunculara AMD Navi mimarisi geliyor 6 ay Apple da ekrana entegre sensör tasarımına sıcak bakıyor 6 ay Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesinin %5.6'sı güneş enerjisinden geliyor 6 ay Samsung da çentikli telefon hazırlıyor 6 ay Alibaba’nın Bekarlar Günü hasılatı yeni bir rekora imza attı 6 ay Apple'ın Face ID bileşen tedarikçisi Finisar, 3.2 milyar dolara satın alınıyor 6 ay Huawei ekrana gömülü ahize teknolojisi üzerinde çalışıyor 6 ay Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın yayın tarihi belli oldu 6 ay Tim Draper, Bitcoin’in 250.000$’a ulaşacağı iddiasının arkasında 6 ay Ultrabook'a hafıza dopingi | Samsung Fit Plus Nano USB Bellek inceleme 6 ay Samsung bazı Galaxy A serisi telefonlarda AMOLED yerine LCD ekran kullanacak 6 ay Rus üretici Ural, 165 km menzilli elektrikli motosikletini tanıttı 6 ay Robot DE NIRO hasta insanlara yardım edecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Amazon Fire TV 4K UHD| FireFox Web
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
BINALI YILDIRIM 26 MILYAR $ lik SERVETI
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim