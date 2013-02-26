Geliştirilmiş en şık kablosuz hoparlörlerden birisi, "T-Sound X"





Apple ürünlerinde görmeye alıştığımız alüminyum gövde yapıları, başka ürünlere de ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda geliştirilmiş bir ürün olan T-Sound X, oldukça şık yapısı ile diğer kablosuz hoparlörlerden ayrılıyor.

Bumm Sound Technology tarafından Kickstarer üzerinde başlatılmış bir proje olan T-Sound X, Bluetooth teknolojisi üzerinden çalışabilen bir kablosuz hoparlör. Oldukça şık ve sağlam alüminyum gövde yapısına sahip olan T-Sound X, üzerinde yer alan dokunmatik kontrol tuşları ile rahatça kullanılabiliyor. İki adet 3 watts kristal berraklığında ses verebilen hoparlör ve bir adet 4x10 cm boyutunda pasif bass bulunan cihaz, gürültü önleyici mikrofonu sayesinde telefon görüşmesi yapılmasına da izin veriyor.

120x60x54mm boyutlarında ve 340 gram ağırlığında olan T-Sound X, MiniUSB üzerinde şarj edilebilen 1000mAh batarya ile 10 saate yakın aralıksız müzik dinlenmesine imkan sağlıyor ve üzerindeki 3.5mm çıkış ile herhangi bir müzik çalara bağlanabiliyor. Piyasaya 100$ fiyat etiketi ile çıkacak olan hoparlör, Kickstarter üzerinde yapılacak olan 75$'lık bağış ile nisan ayında elde edilebiliyor.

Kickstarter üzerinde başlanırken konan 40,000$'lık hedefin, 17,215$'lık kısmını 185 bağış ile toplamış olan ve bitimine daha 19 gün olan T-Sound X projesi hakkında hazırlanmış tanıtım videoları aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/1317907436/sound-differently

http://www.kickstarter.com/projects/1317907436/sound-differently