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General Mobile Discovery Elite ön sipariş fiyatı belli oldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,5b
1
318
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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General Mobile Discovery Elite ön sipariş fiyatı belli oldu

Discovery ile ülkemizde başarılı satışlara imza atan General Mobile, gün içerisinde amiral gemi modeli Discovery Elite lansmanını yapmaya hazırlanırken, cihazın ön sipariş fiyatı da ortaya çıkmaya başladı.

Donanım özellikleri ile modern amiral gemi modellerine karşı rekabet edebilecek seviyede olan Discovery Elite modelinde 5.5 inçlik Full HD ekran yer alırken Gorilla Glass 3 ile ekran çizilmelere karşı dayanıklı hale getirilmiş. 

Modele Snapdragon 800 yongaseti gücünü verirken 3GB RAM ile sistem destekleniyor. Modelin arka kamerası 16MP çözünürlükte ve OmniVision üretimi iken ön kamera da 8MP çözünürlüğü ile dikkat çekiyor. Modelde 32GB depolama kapasitesi, 2500mAh gücünde batarya, WiFi, BLuetooth 4.0, GPS/GLONASS şeklinde diğer özellikler mevcut.

Telpa mağazasında ön siparişe başlayan General Mobile Discovery Elite için belirlenen fiyat 1299TL şeklinde. Henüz stoklara girmediği belirtilen modelin lansman sonrasında ülkemizde satışa başlayacağı tahmin ediliyor.  

http://www.telpamarket.com/Discovery-Elite-3GB,PR-1130.html Yorum Yaz
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IDiamond 5 yıl en beğenilen
Evet fiyatı önceden söylemek ile yanlış yapmıştınız ama tabi kamuoyu araştırması da şarttı , bunlar size ve bize ne getirdi ; siz çok fazla kullanıcıya ulaşacağınızı gördünüz bizlerde güzel bir " DONANIMA "uygun fiyata ulaşacağımızı gördük. Sonrasında gelişmeler oldu elbet ne gibi ; talep gördüğü belli olunca fiyat arttı sizden dolayı ve elinizde olmayan sebepler ile donanım düştü. Bizden yana ne gelişmeler oldu sözünde durmayan bir firma olduğunuzu anladık Telpa garantisinin aslında bir garanti olmadığını anladık görülen servis muamelesinden sonra ki üretim hatası olduğu halde kullanıcı hatası denilip para alınmaya çalışan bir garanti Eee yani ben ve benim gibi birçok kişi vazgeçti bu cihazdan hayırlı uğurlu olsun stratejiniz umarım başarılı olursunuz ... Ben ve biz bir kere daha anladık ki her duyduğumuz fiyata ve garantiye hop diye atlamamak gerekiyormuş..
Evet fiyatı önceden söylemek ile yanlış yapmıştınız ama tabi kamuoyu araştırması da şarttı , bunlar size ve bize ne getirdi ; siz çok fazla kullanıcıya ulaşacağ...
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xxSpecter 5 yıl
Arkadaşlar başından beri amaç buydu. Her yerde yazdım burada da yazayım. Amaç bu telefonu 1200 liranın yukarısında satmaktı.
Vol. 1: Elite için yapılan ilk röportajdan önce dolar almış başını gitmişti. Firmanın stratejisi doların yükselmesine bağlıydı. Bu çok büyük bir riskti ve aldıkları riskte boğuldular. Satacakları fiyatın daha altında bir fiyat söyleyerek gündemde kaldılar. Telefon Şubatta çıkacaktı unutmayın. 1199 lira dendikten önce dolar 2.40'dı unutmayın. Sonra dolar 2.20'ye düştü birden. Ve firmanın telefonu piyasaya sürmesi gecikti çünkü dolar düşmüştü. Şubatta da bu yüzden piyasaya çıkarmadılar. 1 ay boyunca en ufak bir açıklama dahi yapılmadı ne buradan ne de GM cephesinden. En son yapılan röportajda fiyatın ''f'' sinden dahi söz edilmiyor dikkat edin.
Vol. 2: 4 GB ram var 1 GB'ı ekran kartı için ayrıldı gibi komik şeyleri geçiyorum, işi bilen adamların daha çok ilgilendiği kısma gelelim: Çift hoparlör, S800AC... S800AC'nin zaten şubatta çıkmayacağı garantiydi ki bilerek S800AC dendi. Birçok yabancı kaynakta da ne zaman çıkacağına dair haberler vardı. Amaç yukarıda da yazdığım gibi gündemde olmaktı. Çift hoparlör deyipte tek hoparlör koymak tamamen saçmalık zaten.
S800AC, 3+1 GB RAM, Çift Hoparlör : 1199 TL (Dolar: 2.40)
S800, 3 GB RAM, Tek Hoparlör: 1299 TL (Dolar 2.20)
Hala bu adamların sattığı malı alacak adam varsa, neyse söyleyecek söz bulamıyorum...
Son olarak, ben Muzaffer Bey'in android ve android cihazlar hakkında en ufak bir bilgi sahibi dahi olmadığını düşünüyorum. DH Editörleri de aynen bu şekilde düşünüyorlar ama onlar işin reklam kısmında olduğu için adamı Steve Jobs yaptılar. Forumda adama baba diyen bile vardı. Boşa ''Bu devirde babana bile güvenmeyeceksin.'' dememişler...
Arkadaşlar başından beri amaç buydu. Her yerde yazdım burada da yazayım. Amaç bu telefonu 1200 liranın yukarısında satmaktı.Vol. 1: Elite için yapılan ilk...
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1 Yanıt Yanıtla +307
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rtsbora 5 yıl
Muzaffer Bey cihazı aslında 999 TL bedelle piyasaya sunmayı planladıklarını; ancak dolar kurundaki artış yüzünden çıkış fiyatının 1.199 TL olacağını söylemişti. O günlerde dolar kuru 2.40 idi. Şimdi 2.20'lerde geziyor. Ancak ne hikmetse, cihazın fiyatı düşeceğine yükselmiş? Üstelik ilk videoda sözü geçen S800AC işi de yattı. Bu şartlar altında bu cihazın hiçbir albenisi yok. GM bu kafayla giderse hüsran yaşar. Bu fiyatlara GM Elite alacağıma gider LG G2 alırım. Kit Kat güncellemesi de geldi. Elite'e ne zaman Kit Kat gelir; kim bilir?..
Muzaffer Bey cihazı aslında 999 TL bedelle piyasaya sunmayı planladıklarını; ancak dolar kurundaki artış yüzünden çıkış fiyatının 1.199 TL olacağını söylemişti...
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jackaxman 5 yıl
Nexus 5 paralel ithalat delta garantili 1100 kusur iken, saf android deneyimini yaşamak varken bu fiyata elite alinmaz. Saf android diyorum alooo hiz diorum stabilite diorum ama herif hala elite dio. Akil fikir...
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06ensar 5 yıl
İşin içinde reklam olunca forum editörleri bile bile şakşakcılıktan öteye gitmiyorlar..sayın editörler şimdide bir video hazırlayında görelim ilgili telefon için verilen sözler neden tutulmadı diye..
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Elsa 5 yıl
Cihazda 4G bile yok


Gmd'nin ismini kullanıp milleti yolmaktan başka bir şey değil bu, Piranha ve Dark MTK6595 telefonlar getirsin de görün siz hanyayı konyayı Telpa..
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DH Misafiri 5 yıl
Ne umutlarla 1100 tl olmasını bekliyorduk. Şimdi 200 tl için Elit'i alamayacağız.Çok üzüldüm bu duruma. Yetkililerin hala bir şey yapacağını umuyorum.
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AnıllGüder 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Ne umutlarla 1100 tl olmasını bekliyorduk. Şimdi 200 tl için Elit'i alamayacağız.Çok üzüldüm bu duruma. Yetkililerin hala bir şey yapacağını umuyorum.

Hocam 1199 tl dendi. Suan hepsi buradada bonus kartinizla alirsaniz 1199 tlye geliyor n11den maximum kartinizla alirsaniz 1188 tl sanalpazarda 1189 tl. Yns magazalaeinda 1.060 tl yani telefonu 1.199 ustu satan bi telpa var bi bimeks var( 1725 tl) bide vatan var
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DH Misafiri 5 yıl
BİLMİYORUM ARKADAŞLAR BANA PEK GÜVENİLİR GELMİYOR SÖYLENENLER. YAKLAŞIK İKİ AYDIR BU TELEFONU BEKLİYORUM AMA YİNE HÜSRAN VE VAATLER YERİNE GETİRİLMEDİ BOŞUNA BEKLEMİŞİM VE BU ADAMLARIN VİDEOLARINI BOŞUNA İZLEMİŞİM HER ŞEY BİR TARAFA TELEFONUNU DEĞİŞTİRMEK İSTEYEN ARKADAŞLARIMA BU TELEFONU BOŞUNA ÖVMÜŞÜM EN MANTIKLISI LG G2 ALMAK HİÇ OLMAZ SA TELEFONU KENDİLERİ ÜRETİP SATIYORLAR FARKLI BİR MARKANIN ÜZERİNE GENERAL MOBİLE YAZIP SATMIYORLAR KARARIMI VERDİM LG G2 ALCAM
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cryzboy43 5 yıl
gsmarena.com/...
pıyasaya bunlar geıcek bıze cınden ne gelıyo
delta ıletısım artık tek umudum (ulke ıcın)
artık sadece onlarda paralel yada ısım basılan cıhazlardan alırım
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Victorious78 5 yıl
Tüketiciyi aptal yerine koymaktan başka bişey değil.Hindistan malına 1300 vericeme LG gibi bi markaya 1300 tl ye güvenmek daha mantıklı.Bu iş yatar dayı.
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melikyasar06 5 yıl
arkadaşlar .firma fazladan ilgi gördüğü için birşeyle yapmaya çalıştı eline yüzüne bulaştırdı .dh ye de iyi para veriliyor ki bu kadar reklam var dh giriş sayfasında ilk başlık elite 1300 lira verip bu telefon alınmaz firmanın geleceği ne oldugu belli değil .amatör bir firma bir dediği bir dediğini tutmuyor.ben xperia z mi alırım rahatıma bakarım.
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darkest earth 5 yıl melikyasar06
melikyasar06

arkadaşlar .firma fazladan ilgi gördüğü için birşeyle yapmaya çalıştı eline yüzüne bulaştırdı .dh ye de iyi para veriliyor ki bu kadar reklam var dh giriş sayfasında ilk başlık elite 1300 lira verip bu telefon alınmaz firmanın geleceği ne oldugu belli değil .amatör bir firma bir dediği bir dediğini tutmuyor.ben xperia z mi alırım rahatıma bakarım.

En mantıksız seçenek. Alınacaksa G2 alınmalı lakin Xperia Z'den benchmark sonuçları %35-40 oranda yüksek Elite'in.

Ha illa Xperia alıcam diyorsan Z Ultra ile kafa kafaya sonuçlar.
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atabey444 5 yıl
Sendemi Donanım Haber. ..
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DH Misafiri 5 yıl
3 aydir boşuna beklemisim gidip LG G2 aliyorum TEŞEKKÜRLER GENERAL MOBİLE !!!!
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kartalaraz 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

3 aydir boşuna beklemisim gidip LG G2 aliyorum TEŞEKKÜRLER GENERAL MOBİLE !!!!

ben aldım g2 daha ne bekliyorsunuz..
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