General Mobile Discovery Elite ön sipariş fiyatı belli oldu

Haber Editörü
Discovery ile ülkemizde başarılı satışlara imza atan General Mobile, gün içerisinde amiral gemi modeli Discovery Elite lansmanını yapmaya hazırlanırken, cihazın ön sipariş fiyatı da ortaya çıkmaya başladı.
Donanım özellikleri ile modern amiral gemi modellerine karşı rekabet edebilecek seviyede olan Discovery Elite modelinde 5.5 inçlik Full HD ekran yer alırken Gorilla Glass 3 ile ekran çizilmelere karşı dayanıklı hale getirilmiş.
Modele Snapdragon 800 yongaseti gücünü verirken 3GB RAM ile sistem destekleniyor. Modelin arka kamerası 16MP çözünürlükte ve OmniVision üretimi iken ön kamera da 8MP çözünürlüğü ile dikkat çekiyor. Modelde 32GB depolama kapasitesi, 2500mAh gücünde batarya, WiFi, BLuetooth 4.0, GPS/GLONASS şeklinde diğer özellikler mevcut.
Telpa mağazasında ön siparişe başlayan General Mobile Discovery Elite için belirlenen fiyat 1299TL şeklinde. Henüz stoklara girmediği belirtilen modelin lansman sonrasında ülkemizde satışa başlayacağı tahmin ediliyor.
http://www.telpamarket.com/Discovery-Elite-3GB,PR-1130.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Vol. 1: Elite için yapılan ilk röportajdan önce dolar almış başını gitmişti. Firmanın stratejisi doların yükselmesine bağlıydı. Bu çok büyük bir riskti ve aldıkları riskte boğuldular. Satacakları fiyatın daha altında bir fiyat söyleyerek gündemde kaldılar. Telefon Şubatta çıkacaktı unutmayın. 1199 lira dendikten önce dolar 2.40'dı unutmayın. Sonra dolar 2.20'ye düştü birden. Ve firmanın telefonu piyasaya sürmesi gecikti çünkü dolar düşmüştü. Şubatta da bu yüzden piyasaya çıkarmadılar. 1 ay boyunca en ufak bir açıklama dahi yapılmadı ne buradan ne de GM cephesinden. En son yapılan röportajda fiyatın ''f'' sinden dahi söz edilmiyor dikkat edin.
Vol. 2: 4 GB ram var 1 GB'ı ekran kartı için ayrıldı gibi komik şeyleri geçiyorum, işi bilen adamların daha çok ilgilendiği kısma gelelim: Çift hoparlör, S800AC... S800AC'nin zaten şubatta çıkmayacağı garantiydi ki bilerek S800AC dendi. Birçok yabancı kaynakta da ne zaman çıkacağına dair haberler vardı. Amaç yukarıda da yazdığım gibi gündemde olmaktı. Çift hoparlör deyipte tek hoparlör koymak tamamen saçmalık zaten.
S800AC, 3+1 GB RAM, Çift Hoparlör : 1199 TL (Dolar: 2.40)
S800, 3 GB RAM, Tek Hoparlör: 1299 TL (Dolar 2.20)
Hala bu adamların sattığı malı alacak adam varsa, neyse söyleyecek söz bulamıyorum...
Son olarak, ben Muzaffer Bey'in android ve android cihazlar hakkında en ufak bir bilgi sahibi dahi olmadığını düşünüyorum. DH Editörleri de aynen bu şekilde düşünüyorlar ama onlar işin reklam kısmında olduğu için adamı Steve Jobs yaptılar. Forumda adama baba diyen bile vardı. Boşa ''Bu devirde babana bile güvenmeyeceksin.'' dememişler...