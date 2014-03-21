General Mobile Discovery Elite ön sipariş fiyatı belli oldu





Discovery ile ülkemizde başarılı satışlara imza atan General Mobile, gün içerisinde amiral gemi modeli Discovery Elite lansmanını yapmaya hazırlanırken, cihazın ön sipariş fiyatı da ortaya çıkmaya başladı.





Donanım özellikleri ile modern amiral gemi modellerine karşı rekabet edebilecek seviyede olan Discovery Elite modelinde 5.5 inçlik Full HD ekran yer alırken Gorilla Glass 3 ile ekran çizilmelere karşı dayanıklı hale getirilmiş.





Modele Snapdragon 800 yongaseti gücünü verirken 3GB RAM ile sistem destekleniyor. Modelin arka kamerası 16MP çözünürlükte ve OmniVision üretimi iken ön kamera da 8MP çözünürlüğü ile dikkat çekiyor. Modelde 32GB depolama kapasitesi, 2500mAh gücünde batarya, WiFi, BLuetooth 4.0, GPS/GLONASS şeklinde diğer özellikler mevcut.





Telpa mağazasında ön siparişe başlayan General Mobile Discovery Elite için belirlenen fiyat 1299TL şeklinde. Henüz stoklara girmediği belirtilen modelin lansman sonrasında ülkemizde satışa başlayacağı tahmin ediliyor.

http://www.telpamarket.com/Discovery-Elite-3GB,PR-1130.html