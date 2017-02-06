General Mobile, GM5 Plus için Android 7.1.1 güncellemesini bugün yayınlayacak

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Google ile birlikte yürüttüğü işbirliği sayesinde Nexus cihazları ile birlikte Android güncellemelerini dünyada en hızlı şekilde kullanıcılarına sunan yegane akıllı telefon markası olan General Mobile, bu kapsamda en yeni Android sürümü olan 7.1.1 Nougat için de geri sayıma geçmiş durumda.

Google’ın 2016 yılı Aralık ayında henüz beta sürümden çıkararak hazır hale getirdiği 7.1.1 çok kısa bir süre içinde General Mobile kullanıcılarına da sunuluyor. En yeni versiyon olan bu güncelleme an itibariyle Google sunucularına gönderilmiş durumda ve gün içerisinde yayınlanmış olacak.

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Peki Android 7.1.1 Neler Getiriyor?

Android 7.1.1 Nougat sürümü ile gelen yeniliklerden bazıları şöyle:

3D Touch özelliği ile ygulama kısayolu üzerine hafif basılı tuttuğunuzda çıkan kısayol menüsü sayesinde, geliştiricinin eklediği bazı kısayollara uygulamayı açmadan erişmek olanaklı hale geliyor. Örneği YouTube’da Aboneliklere veya Arama kutusuna, Gmail’de yeni mail oluşturmaya, Hangouts’ta sesli arama yapmaya, ayarlardan pil, veri kulalnımı gibi özelliklere hızlıca erişmek bu özellik ile mümkün olacak.

Güç tuşuna basılı tuttuğunuzda menüde telefonu yeniden başlat seçeneği de yer alacak.

Arama ekranındaki değişiklik ile çağrılar artık aşağı ya da yukarı kaydırarak yanıtlanabilecek.

Gelişmiş Unicode desteği ile 100’den fazla yeni emoji desteği.

Güncelleme OTA yolu ile General Mobile GM5 Plus cihazlara otomatik olarak yüklenebilecek. GM5 modelleri içinse Android 7.1.1 Nougat sürümü Şubat ayı içerisinde resmen dağıtılmaya başlanacak.