General Mobile, ikinci Android One telefonunu hazırlıyor





MWC 2016 tüketici elektroniği fuarında, teknoloji devlerinin gövde gösterisine hazırlanırken, ülkemizden de bazı firmaların sürpriz tanıtımlar yapması bekleniyor. Avrupa'nın ilk Android One akıllı telefonunu satışa sunan General Mobile, MWC 2016 fuarında da ikinci neslini tanıtacak.





General Mobile 5 Plus adını alacak akıllı telefon için firma ilk paylaşımları yapmaya başladı. 5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olacak cihazda Android 6.0.1 işletim sistemi yer alacak. Bunun haricinde cihazda Snapdragon 617 yonga seti, 3GB RAM, 32GB arttırılabilir depolama alanı, 13MP flaşlı ön, 13MP flaşlı arka kamera gibi özellikler olması bekleniyor.

Telefonun özellikle 5.5" Full HD ekranı yanında 3100mAh bataryası ile sıfında iddialı olması bekleniyor.





Son dönemde Android One programının geleceğinin belirsiz olduğuna dair raporlar yayımlanıyor ancak en azından ülkemizde ilgi büyük. Firmanın ilk modeli General Mobile 4G, geçtiğimiz yıl aylık 100 bin satış rakamına kadar ulaşmayı başarmıştı. Cihaz, 699TL başlangıç fiyatıyla piyasaya çıkmıştı.





General Mobile 5 Plus modelinin kesin olarak ne tür bir donanım sunacağı 22 Şubat tarihinde belli olacak ancak yine uygun bir fiyat politikasıyla firma, başarılı satışlar yapacaktır. Cihazın lansman sonrasında ülkemizde piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.

https://twitter.com/generalmobile