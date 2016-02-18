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General Mobile, ikinci Android One telefonunu hazırlıyor

Ülkemizin başarılı akıllı telefon üreticilerinden birisi olan General Mobile, MWC 2016 fuarını da boş geçmiyor. Firma, General Mobile 5 Plus akıllı telefonunu tanıtacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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50
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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General Mobile, ikinci Android One telefonunu hazırlıyor


MWC 2016 tüketici elektroniği fuarında, teknoloji devlerinin gövde gösterisine hazırlanırken, ülkemizden de bazı firmaların sürpriz tanıtımlar yapması bekleniyor. Avrupa'nın ilk Android One akıllı telefonunu satışa sunan General Mobile, MWC 2016 fuarında da ikinci neslini tanıtacak.

General Mobile 5 Plus adını alacak akıllı telefon için firma ilk paylaşımları yapmaya başladı. 5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olacak cihazda Android 6.0.1 işletim sistemi yer alacak. Bunun haricinde cihazda Snapdragon 617 yonga seti, 3GB RAM, 32GB arttırılabilir depolama alanı, 13MP flaşlı ön, 13MP flaşlı arka kamera gibi özellikler olması bekleniyor. 
Telefonun özellikle 5.5" Full HD ekranı yanında 3100mAh bataryası ile sıfında iddialı olması bekleniyor. 

Son dönemde Android One programının geleceğinin belirsiz olduğuna dair raporlar yayımlanıyor ancak en azından ülkemizde ilgi büyük. Firmanın ilk modeli General Mobile 4G, geçtiğimiz yıl aylık 100 bin satış rakamına kadar ulaşmayı başarmıştı. Cihaz, 699TL başlangıç fiyatıyla piyasaya çıkmıştı.

General Mobile 5 Plus modelinin kesin olarak ne tür bir donanım sunacağı 22 Şubat tarihinde belli olacak ancak yine uygun bir fiyat politikasıyla firma, başarılı satışlar yapacaktır. Cihazın lansman sonrasında ülkemizde piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. 

https://twitter.com/generalmobile Yorum Yaz
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wolferto 3 yıl en beğenilen No-FéAR
No-FéAR
900 gibi bir ücretle çıkması yine en popüler telefon yapmaya yetecektir.

900 mü hayatta almam 1100 tl ye g3 var :) sacmalamayalim bide nasil olurda bir kullanici android one projesini g3 un ozelliklerini biliyorsunuz e 32 gb lik modelin 1100 tl oldunu biliyorsunuz one projesinin uygun fiyatli olmasi gerektiginide :) ozellik olarak kat kat ustun bir g3 varken :) neden 200 tl g3 den ucuz olmasini umuyorsunu, cok komik ve dusundurucu neden mi bence bublari soyleyen bir kullanici degil fiyat kabartmayi sevrn bir satici yapar
COK NET SOYLUYORUM ORTA SEVİYE CİHAZLARA ASLA VE ASLA 700 DEN FAZLA PARA VERMEYİN KOY 300 DAHA AL SANA UST SEVİYE CİHAZ SUAN G2 BUNU TOKATLAR YA 700 TL NİN USTUNDE OLDUMU YANASMAYİN BİLE DERİM
No-FéAR900 gibi bir ücretle çıkması yine en popüler telefon yapmaya yetecektir.900 mü hayatta almam 1100 tl ye g3 var :) sacma...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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smart1978 3 yıl
Usb type-c si var peki usb3.1 ve monitör bağlantı desteği var mı?
Hiç sanmıyorum çünkü Nexus 6p de de yoktu.
Fiyatı çok pahalı yerli marka olmasının hiçbir espirisi kalmamış malesef.
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muxo 3 yıl
General mobile firması Türk kullanıcıları discovery modeliyle zaten küstürmüştü. Cihaz geneli sorunlu ve teknik servis kalitesizligi artı yazılım sıkıntısından kullanıcıları bıktırmıştı. Bundan sonra da kolay kolay yükselemez
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DH Misafiri 3 yıl
Batarya da önemli tabi.Yine 4G gibi 13MP kamera 16:9 formatına inince 2 MP kalmaz inşallah.
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sercandk 3 yıl
Ön kamerasının 13mp ve flaşlı olması şaşırtıcı yalnız. Umarım fiyatı makul seviyede tutarlar. Yoksa pek alıcısı olmaz.
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DH Misafiri 3 yıl
5.5" FULL HD ekranlı ,3GB RAM'li bir cihazı ,Türkiye'nin ağır vergileri ile 600-700-800 gibi bir rakam beklentisine girmek büyük saçmalık.
Global markalara bakınız ; HTC A9 spec olarak aynı hatta ram ve memory de daha da düşük ancak cihazı 2000 TL üstünde satıyorlar , Samsung A serisi 1600 TL üstünde yani demek istediğim biraz insaf!!!
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inexo 3 yıl DH Misafiri
s3 ayarında (çıktığı zaman öyle deniyordu) çıkan discovery 1 modeli de s3 2000tl iken 700tl civarı fiyatı vardı.
keza çöp s3 mini vb modeller bile 700tl den fazlaydı. d
ayrıca android one projesinin hedeflerinden biri de iyi donanımı güncel bir yazılım ile düşük fiyata sunmak
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xacah61 3 yıl
İşlemcisi düşük, kamera düşük, tamamen orta segment ürünü ve benim gözümde de Elite'den sonra biten bir marka. Kesinlikle almayın çünkü amiral gemisi dedikleri telefonu önce satıp sonra kitkatla yalnız bıraktılar. Radyosunu sildiler.... Daha sayayım mı?... KESİNLİKLE ALMAYIN.
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Berkæn 3 yıl
5 inç ve üzeri telefonlara bi alışamadım. Telefon dediğin 4 inç ve altı olmalı
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eP_362 3 yıl

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burak23358 3 yıl
Android One plaftormuna bu fiyat verilmez kanımca kasa kalitesi, dayanıklığı nasıl olur oda bilinmiyor ama eğer 1000 lira gibi bi fiyat koyarlarsa daha tanınmış markaların sağlam özellikleri olan model almak daha mantıklı geliyor bana... Tabi fiyat düşük olursa(700 veya 800 civarı) o zaman iyi satarlar tabi daha detaylar da önemli bakalım zaman göstericek...
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mknst_mtro 3 yıl
Kim başarılı general mobile mi! Elite modelinden sonra kaybetti o bedava verseler almam.
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kadirirdem 3 yıl
maxımum 1000 tl gibi bir fiyatla gelsin muhtemelen alırım...
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cmengn 3 yıl
Oncelikle cihazlarin adini kim nasil belirliyo cok merak ediyorum. Ne alaka GM 5 plus ?? Ek olarak 617 ile 650 ayni diyenler olmus oyle bisey yok. 618 in yeni adi 650 oldu ve 6 cekirdekli bi islemci. 617 ise 615 serisinin devam modeli gibi. Ufak guncellemelr mevcut modem degisikligi gibi. Ayrica cihazin fiyati 999 tl olmasi planlaniyor. Bi ihtimal 949 tl.
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mwc2016, general mobile ve
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