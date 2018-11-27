Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

General Motors işçilerinin yüzde 15'ini çıkararak yeniden yapılanmaya gidiyor

ABD merkezli otomotiv devlerinden General Motors, elektrikli ve otonom araçlara yöneleceği için sözleşmeli işçilerinin yüzde 15'ini işten çıkaracağını açıkladı. İşte şirketin yeniden yapılanma kararı.
5 ay
3,1b
1
25
Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
General Motors bugün sözleşmeli işçilerinin yüzde 15'ini çıkarmayı planladığını ve Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren beş tesisini de kapatacağını açıkladı. Tüm bunlara ek olarak altı araç modelinin de üretiminin durdurulacağını duyuran şirketin elektrikli ve otonom araç üretimine yöneleceği belirtildi.

Yeniden yapılanma 2021'e kadar sürecek

Şirket yol haritasının bir sonucu olaran 14 bin kadar maaşlı ve sözleşmeli işçinin görevine son verecek. GM ayrıca Cadillac XTS, CT6, Buick LaCrosse, Chevy Impala, Cruze ve Volt gibi modellerinde üretimini durduracak. Bu karar bir diğer ABD'li otomotiv şirketi Ford'un yılın başında aldığı kararla benzerlik gösteriyor.
Şirketin yeniden yapılanma süresince 2021 yılına kadar 6 milyar dolarlık bir nakit akışı sağlayacağı iddia edilirken, bu radikal kararın ABD, Kanada ve Çin'in dahil olduğu ticaret savaşının ortasında alınmış olması ise ilginç olarak değerlendiriliyor.

https://www.reuters.com/article/us-gm-restructuring/gm-to-cut-car-production-in-north-america-halt-some-models-source-idUSKCN1NV1NB Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Penanggalan 5 ay en beğenilen qqyyxx
100 ineğim varken 5 i ölse çok üzülmem 2 ineğim varken ahırım ve 2 ineğim gitse kahrolurum. Farkı anlamanız dileğiyle.
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lojistisyen 5 ay qqyyxx
qqyyxx
Amerika 5 fabrikanın kapanması kriz olmaz biz adapazarında 2 atölyeyi 2 ay dinlendirsek ülke battı olur. Kime batıyorsa artık..

Aynı durum mu bu ikisi?

Gm kendi içinde zarar ediyor, yeterince yenilikçi ve verimli olamadı. Kendini kurtarmaya çalışıyor.

Bizim ülkemizde kapanan işletmeler ise ülkedeki negatif ekonomik durum yüzünden kapanıyor. Olayı çarpıtmaya gerek yok.
qqyyxxAmerika 5 fabrikanın kapanması kriz olmaz biz adapazarında 2 atölyeyi 2 ay dinlendirsek ülke battı olur. Kime batıyorsa artık..
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qqyyxx 5 ay
Amerika 5 fabrikanın kapanması kriz olmaz biz adapazarında 2 atölyeyi 2 ay dinlendirsek ülke battı olur. Kime batıyorsa artık..
2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
igetsky 5 ay
evet Volt zaten coptu kimse almiyodu Bolt akar gm yi kurtaran tek araba suan bolt @Jasonn123
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jasonn123 5 ay igetsky
bolt kaç kere yolda kaldı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K_Spartakus 5 ay
GM en fazla biraz daha küçülür, Ford'a hiçbir şey olmaz çünkü hep kendini kurtarıyor ve Amerika da Avrupa standartların da otomobil satma ve üretme konusunda GM gibi inatçı değil. Hem büyük hemde küçük otomobil müşterisine hitap ediyor ve teknolojiyi yakından takip ediyor, özellikle de otonom sürüş konusunda gayret gösteriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkaydj 5 ay
burda gm yi beğenmeyip giydirenler 5-10 sene sonra elektirkli otonom vs. araçlarda dünya lideri olunca ağızı açık keşke ülkemize gelse derler.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 5 ay berkaydj
Olur olur bekle. Nasıl olacakmış lider anlat da aydınlanalım. Elektrik yaygınlaşmadan bile dünya dördüncülüğüne geriledi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
McLaren64 5 ay berkaydj
GM'den bir cacık olmaz. Sanki sadece GM otonom ve elektrikli araçlar için çalışıyor. Biraz takip edersen Avrupalı devlerin neredeyse hepsi bu dediklerini yapıyor. ABD dışında kimsenin sallamadığı bir marka GM. Rakipler ardı ardına yatırımlar yapıp fabrikalar açarken GM işçi çıkarıyor, küçülmeye gidiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kaiser75 5 ay
Devir SUV/Crossover devri. Artık sedan araçlar tercih edilmiyor. GM Chevrolet/Cadillac markalarına odaklanmalı. Buick falan gereksiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TahaKaradeniz 5 ay
Biz de Chevy Avrupa'ya dönecek diye umutla bekliyorduk. Nihayet ilanihaye bu mevzu da bitmiş oldu.
GM ayrıca Cadillac XTS, CT6, Buick LaCrosse, Chevy Impala, Cruze ve Volt gibi modellerinde üretimini durduracak.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 5 ay TahaKaradeniz
Bekleyenler niye bekliyordu anlamadım kaç kere yazdık o iş yaş diye.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
manisa_tr 5 ay
2008 global krizde de bu GM kapanmıştı. galiba yeni bir krizin içine giriyoruz tekrar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bulentcandan 5 ay manisa_tr
GM'in yaptığı bu yapılandırma büyük ölçüde elektrikli otomobillerin devreye girmesi yüzündendir ancak gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde sıkıntı olacağını ben de düşünüyorum.
Gelişmiş ülkelerin Merkez Bankaları geçtiğimiz kriz dönemlerinden itibaren para bastılar, bu paraların reel sektörde yatırıma döneceğini umdular, bir kısmı yatırıma dönse de büyük kısmı finans sektörüne kaydı. Buraya kadar normal fakat; özellikle ABD, çeşitli nedenlerden dolayı enflasyon yaratamadı ve faiz arttırımlarını 2019'da durdurmayı düşünüyor. Bu demek oluyor ki, dolar değer kaybedebilir, ABD vatandaşının alım gücü düşer ve aynı bizdeki gibi resesyona doğru yönelim olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bluedevil866 5 ay

Trump teklifini sunmus :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 5 ay
batsın gitsin saçma sapan şirket.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerce 5 ay haberelectro
Ben de sevmem, yarı akıllı obez bir zengine benziyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 5 ay
Koca koca Amerikan arabaları... hepsinde de 2,5 litre motor standart.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bulentcandan 5 ay
Elektrikli otomobiller geliyor... Sırada diğer otomobil üreticileri var.
Elektrikli otomobillerde parça sayısı ve işçilik az olduğu için konvansiyonel otomobil üreten firmalar çalışan sayılarını ciddi oranda düşürecekler gibi görünüyor. Tesla gibi bu işe doğrudan elektrikli araç üreterek giren firmalar bu konuda avantajlılar.
Diğer konuysa, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla yetkili servislere ve sanayi ustalarına eskisi kadar iş gelmeyebilir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3112 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, general motors ve
5 etiket daha araba otomotiv Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Youtube videolarındaki ek açıklamalar kaldırılıyor 5 ay Google personeli şirketin Çin'e özel geliştirdiği arama motorunu protesto ediyor 5 ay Samsung Galaxy M10, Exynos 7870 işlemci ile Geekbench üzerinde görüldü 5 ay 2019 Mazda 3 tanıtıldı: yenilenen donanımlar ve Skyactiv-X motor 5 ay Elgato Cam Link 4K ile kameralarınız web kamera haline geliyor 5 ay Fortnite'ın iOS versiyonuna 60 fps desteği geldi 5 ay Neon Genesis Evangelion animesi Netflix’e geliyor 5 ay 5G abonelikleri 2024 yılında 1.5 milyar olacak 5 ay Çentiksiz tasarıma sahip üç arka kameralı Sony Xperia XZ4 göründü 5 ay Aquaman filmi hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 5 ay Beklenen telefon Meizu 16, Türkiye'de: Fiyatlar ve detaylar 5 ay OnePlus 6T McLaren Editon geliyor 5 ay Google Play Store'un tasarımında yenilikler yapıldı 5 ay Samsung'dan Pokemon Go'nun geliştiricisi Niantic'e 40 milyon dolar yatırım 5 ay Adata oyunculara yönelik hafıza kartlarını duyurdu 5 ay Rusya, yasaklı web sitelerini arama sonuçlarından kaldırmayan Google'a dava açtı 5 ay Xiaomi Mi 8 SE Geekbench’te Android Q ile görüntülendi 5 ay Audi e-tron GT Concept, fuar öncesi ilk resmi görselleriyle karşınızda 5 ay Kimlik avı sitelerinin yarısı insanları güvenlik kilidi ile kandırıyor 5 ay Sony PlayStation 5'in prototipine ait fotoğraflar ortaya çıktı iddiası [Güncellendi] 5 ay GÖRÜNTÜLENEN General Motors işçilerinin yüzde 15'ini çıkararak yeniden yapılanmaya gidiyor Sonraki Dubai polisi, dünyanın en gelişmiş polis araçlarından birini filosuna ekledi 5 ay Exynos 9820 işlemcili Samsung Galaxy S10'un AnTuTu puanı ortaya çıktı 5 ay Araç içi 5G testlerinde 27Gbps sınırına ulaşıldı 5 ay Çin’de üretilen Apple ürünlerine Trump vergisi geliyor 5 ay Çin'de genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerin doğduğu iddiası 5 ay InSight güneş panellerini açtı: İşte Mars'tan gönderdiği fotoğraf 5 ay Apple kadınlara yönelik girişimcilik kampı başlatıyor 5 ay EVO'nun uygun fiyatlısı QVO "Samsung 860 QVO 2TB incelemesi" 5 ay Google AdSense ödemeleri gecikti 5 ay Giyilebilir teknolojiler pazarı büyüyor 5 ay Nokia ve Çinli OPPO arasında patent lisans anlaşması imzalandı 5 ay Uçakların güvenliğini sağlamak için ilk küresel drone standartları açıklandı 5 ay vLog: Saç ektirdim | Bütün detaylarıyla saç ekimi nasıl yapılır bu videoda 5 ay Maceraperestlerin aklını çelecek: Rivian elektrikli pickup ve etkileyici özellikleri 5 ay 2019 Bentley Continental GT Convertible tanıtıldı 5 ay Yarın tanıtılacak Realme U1’in fiyatı ve renk seçenekleri sızdırıldı 5 ay Apple'ın CEO'su Tim Cook artırılmış gerçeklikle ilgili görüşlerini açıkladı 5 ay Snapdragon 8150 ilginç bir küme tasarımı ile geliyor 5 ay 2019 Avrupa'da Yılın Otomobili ödülü için yarışacak finalistler belli oldu 5 ay Cep telefonu kredilerinde taksit sayısı 12 aya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
eskiden araba fiyatları nasıldı?
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim