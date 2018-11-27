General Motors işçilerinin yüzde 15'ini çıkararak yeniden yapılanmaya gidiyor

General Motors bugün sözleşmeli işçilerinin yüzde 15'ini çıkarmayı planladığını ve Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren beş tesisini de kapatacağını açıkladı. Tüm bunlara ek olarak altı araç modelinin de üretiminin durdurulacağını duyuran şirketin elektrikli ve otonom araç üretimine yöneleceği belirtildi.

Yeniden yapılanma 2021'e kadar sürecek

Şirket yol haritasının bir sonucu olaran 14 bin kadar maaşlı ve sözleşmeli işçinin görevine son verecek. GM ayrıca Cadillac XTS, CT6, Buick LaCrosse, Chevy Impala, Cruze ve Volt gibi modellerinde üretimini durduracak. Bu karar bir diğer ABD'li otomotiv şirketi Ford'un yılın başında aldığı kararla benzerlik gösteriyor.

https://www.reuters.com/article/us-gm-restructuring/gm-to-cut-car-production-in-north-america-halt-some-models-source-idUSKCN1NV1NB

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Şirketin yeniden yapılanma süresincekadar 6 milyar dolarlık bir nakit akışı sağlayacağı iddia edilirken, bu radikal kararın ABD, Kanada ve Çin'in dahil olduğuortasında alınmış olması iseolarak değerlendiriliyor.