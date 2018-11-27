General Motors işçilerinin yüzde 15'ini çıkararak yeniden yapılanmaya gidiyor

Teknoloji Editörü
General Motors bugün sözleşmeli işçilerinin yüzde 15'ini çıkarmayı planladığını ve Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren beş tesisini de kapatacağını açıkladı. Tüm bunlara ek olarak altı araç modelinin de üretiminin durdurulacağını duyuran şirketin elektrikli ve otonom araç üretimine yöneleceği belirtildi.
Yeniden yapılanma 2021'e kadar sürecek
Şirket yol haritasının bir sonucu olaran 14 bin kadar maaşlı ve sözleşmeli işçinin görevine son verecek. GM ayrıca Cadillac XTS, CT6, Buick LaCrosse, Chevy Impala, Cruze ve Volt gibi modellerinde üretimini durduracak. Bu karar bir diğer ABD'li otomotiv şirketi Ford'un yılın başında aldığı kararla benzerlik gösteriyor.Şirketin yeniden yapılanma süresince 2021 yılına kadar 6 milyar dolarlık bir nakit akışı sağlayacağı iddia edilirken, bu radikal kararın ABD, Kanada ve Çin'in dahil olduğu ticaret savaşının ortasında alınmış olması ise ilginç olarak değerlendiriliyor.
https://www.reuters.com/article/us-gm-restructuring/gm-to-cut-car-production-in-north-america-halt-some-models-source-idUSKCN1NV1NB Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynı durum mu bu ikisi?
Gm kendi içinde zarar ediyor, yeterince yenilikçi ve verimli olamadı. Kendini kurtarmaya çalışıyor.
Bizim ülkemizde kapanan işletmeler ise ülkedeki negatif ekonomik durum yüzünden kapanıyor. Olayı çarpıtmaya gerek yok.