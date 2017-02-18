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General Motors ve Lyft binlerce tam otonom arabayı test edecek

İddialara göre General Motors, önümüzdeki yıldan itibaren binlerce ''tam otonom'' aracını sürüş paylaşım ağı Lyft'le beraber ABD sokaklarında test etmeye başlayacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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General Motors ve Lyft binlerce tam otonom arabayı test edecek
 

General Motors geçtiğimiz yıl sürüş paylaşım platformu Lyft’e 500 milyon dolarlık yatırımda bulunarak kendisine ait sürücüsüz otomobiller ile Lyft’in sistemini birleştirerek talebe göre kullanıcının ayağına giden otonom araç ağı oluşturacağını duyurmuştu. Şirket, bu duyurunun ardından başta elektrikle çalışan Bolt EV modeli olmak üzere birçok modelinde otonom sürüşü test etmeye çalışmış ve son olarak geçtiğimiz günlerde paylaştığı otonom sürüş videosu ile büyük beğeni toplamıştı.

Şimdi ise ortaya atılan iddialar şirketin otonom araç teknolojisini, Lyft ile birlikte çok geniş kapsamlı bir şekilde test edeceği yönünde. Reuters’ın haberine göre General Motors 2018’e kadar çoğunluğun Bolt EV modeli olmak üzere binlerce tamamen otonom arabaya sahip olacak. Dahası şirket bu otonom araba filosunu Lyft platformuyla birlikte kullanarak bugüne kadar tam otonom araba filoların en büyüğüyle test sürüşleri yapmış olacak ve tam otonom 60 arabayı halihazırda test etmekte olan Alphabet’in yan kuruluşu olan Waymo’yu geride bırakacak.

General Motors daha önce de Reuters’a yaptığı açıklamalarda otonom araç teknolojisinin beklenenden daha kısa sürede kullanıma sunulacağını ve yolculuk paylaşım platformlarıyla beraber çalışmalar yürütmeye niyetli olduklarını dile getirmişti. Şirket bu hamlesiyle satış rakamları açısından en büyük rakibi olan Ford’a da cevap vermiş olacak zira Ford geçtiğimiz hafta yapay zeka şirketi Argo AI ile ortaklaşa çalışarak 2021 yılında tam otonom araba filosunu kullanıma sunacağını duyurmuştu.

Uber-Lyft Rekabeti Kızışıyor

Uber’den sonra ABD’deki en büyük sürüş paylaşım ağı olan Lyft bu hamleyle birlikte rakibi Uber’le arasındaki farkı kapatmak istiyor. Uber de şubat ayının başında Alman otomobil üreticisi Daimler ile birlikte sürücüsüz araç filosu için birlikte çalışacağını duyurmuştu.

Kaynaklar General Motors’un otonom arabalarını Lyft’le beraber kullanacak olmasına rağmen bireysel müşterilere satma gibi bir planlarının, en azından kısa vadede, olmadığını iddia ederken General Motors ve Lyft’ten konuya ilişkin detaylı bir açıklama henüz gelmiş değil.


http://www.reuters.com/article/us-gm-autonomous-exclusive-idUSKBN15W283 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xmen121 2 yıl
Etsinler bakalım
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sniper23 2 yıl
Şu otonom araçlar gelse taksicilerden bir kurtulsak artık
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