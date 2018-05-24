George R.R. Martin kitabı The Ice Dragon sinemaya uyarlanıyor

Tüm zamanların en başarılı dizilerinden Game of Thrones'un uyarlandığı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin yazarı olan George R.R. Martin, yapım aşamasındaki projelerine bir yenisini daha ekliyor. Usta yazarın 1980 yılında yayımlanan popüler kitabı The Ice Dragon, sinemaya uyarlanıyor.

Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı serisinden önce kaleme aldığı The Ice Dragon ejderhalarla ilgili olsa da, Game of Thrones ile aynı dünyada geçmiyor. Daha çok çocuklara yönelik bir kitap olan The Ice Dragon; düşman krallıkların ateş ejderhalarını kullanarak birbirleri ile savaştığı fantastik bir dünyada geçiyor ve az sayıdaki buz ejderhalarından biriyle arkadaşlık kuran ufak bir kızın hikayesini anlatıyor.

The Ice Dragon'un haklarını satın alan Warner Bros Animation Group, Martin'in sevilen kitabını animasyon filme dönüştürecek. George R.R. Martin'in yapımcı olarak yer alacağı film, Game of Thrones'un da yapımcılarından olan Vince Gerardis öncülüğünde hazırlanacak.

http://deadline.com/2018/05/game-of-thrones-george-rr-martin-ice-dragon-warner-bros-animation-group-1202396635/