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George R.R. Martin kitabı The Ice Dragon sinemaya uyarlanıyor

George R.R. Martin'in Game of Thrones'tan önce kaleme aldığı popüler çocuk kitabı The Ice Dragon film oluyor. Warner Bros Animation Group, The Ice Dragon filmi için hazırlıklara başladı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tüm zamanların en başarılı dizilerinden Game of Thrones'un uyarlandığı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin yazarı olan George R.R. Martin, yapım aşamasındaki projelerine bir yenisini daha ekliyor. Usta yazarın 1980 yılında yayımlanan popüler kitabı The Ice Dragon, sinemaya uyarlanıyor.
Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı serisinden önce kaleme aldığı The Ice Dragon ejderhalarla ilgili olsa da, Game of Thrones ile aynı dünyada geçmiyor. Daha çok çocuklara yönelik bir kitap olan The Ice Dragon; düşman krallıkların ateş ejderhalarını kullanarak birbirleri ile savaştığı fantastik bir dünyada geçiyor ve az sayıdaki buz ejderhalarından biriyle arkadaşlık kuran ufak bir kızın hikayesini anlatıyor.
The Ice Dragon'un haklarını satın alan Warner Bros Animation Group, Martin'in sevilen kitabını animasyon filme dönüştürecek. George R.R. Martin'in yapımcı olarak yer alacağı film, Game of Thrones'un da yapımcılarından olan Vince Gerardis öncülüğünde hazırlanacak.

http://deadline.com/2018/05/game-of-thrones-george-rr-martin-ice-dragon-warner-bros-animation-group-1202396635/ Yorum Yaz
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darkdiva 1 yıl
Ejderhanı nasıl eğitirsin filminin konusuna çok benziyor.
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21Temmuz 1 yıl
Filmden önce Kitabını okumalıyım Güzel haber
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gokhanvai 1 yıl
Güzel olur. Animasyon olması daha isabetli olmuş.
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Nightmare70 1 yıl
Adam "ejderyalara" takmış xD
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