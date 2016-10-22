George R.R. Martin'den Game of Thrones ve Westworld'ü bir araya getirecek teklif

İki sezon sonra ekranlara veda edecek olan Game of Thrones sonrası hayata hazırlanan HBO kanalı, büyük umutlar bağladığı yeni dizisi Westworld'ü geçtiğimiz günlerde yayınlamaya başladı. Game of Thrones bittikten sonrası HBO'nun amiral gemisi haline gelmesi beklenen Westworld, şu ana kadar yayınlanan üç bölümü ile hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı.

Jurassic Park serisinin de yazarı olan Michael Crichton'ın 1973 yapımı filmiden uyarlanan Westworld; yapay zekaya sahip robotlar kullanılarak vahşi batının yeniden canlandırıldığı futuristik bir tema parkta geçiyor. Şimdiye kadar dizide sadece vahşi batı tema parkı gösterilmiş olsa da, 1973 yapımı filmde Orta Çağ ve Roma dönemi gibi farklı tema parklar da yer alıyordu.

Dizinin vahşi batı parkı dışına çıkıp çıkmayacağı şimdilik bilinmiyor, ancak dizinin hayranları şimdiden çeşitli fikirler ortaya atmaya başlamış durumda. Bu fikirler arasında en popüler olanı ise Westworld içinde bir Game of Thrones tema parkı olması yönünde. Üstelik her iki dizi de HBO kanalı tarafından çekildiği için bu fikrin gerçeğe dönüşmesi imkansız değil.

Geçtiğimiz günlerde Entertainment Weekly tarafından yayınlanan bir haber, Game of Thrones'un yaratıcısı olan George R.R. Martin'in de bu fikre sıcak baktığını ortaya çıkardı. Hatta öyle ki Game of Thrones'un yaratıcısı bu fikri henüz Westworld yayınlanmaya başlamadan önce dizinin yaratıcılarına sunmuş.

Game of Thrones ve Westworld'ü buluşturma fikri her ne kadar heyecan verici olsa da Westworld'ün yaratıcıları şimdilik bu fikre pek de sıcak bakmıyor. Konu hakkında Entertainment Weekly'e konuşan Jonathan Nolan ve Lisa Joy Nolan, George'u çok sevdiklerini ve böyle bir teklif almanın gurur verici olduğunu ama bu fikre sıcak bakmadıklarını açıkladılar.

http://www.ew.com/article/2016/10/19/westworld-game-thrones-crossover