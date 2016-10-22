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George R.R. Martin'den Game of Thrones ve Westworld'ü bir araya getirecek teklif

Game of Thrones'un uyarlandığı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin yaratıcısı olan George R.R. Martin, Game of Thrones ile HBO'nun yeni dizisi Westworld'ü bir araya getirecek bir teklif sundu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,1b
1
25
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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İki sezon sonra ekranlara veda edecek olan Game of Thrones sonrası hayata hazırlanan HBO kanalı, büyük umutlar bağladığı yeni dizisi Westworld'ü geçtiğimiz günlerde yayınlamaya başladı. Game of Thrones bittikten sonrası HBO'nun amiral gemisi haline gelmesi beklenen Westworld, şu ana kadar yayınlanan üç bölümü ile hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı.
Jurassic Park serisinin de yazarı olan Michael Crichton'ın 1973 yapımı filmiden uyarlanan Westworld; yapay zekaya sahip robotlar kullanılarak vahşi batının yeniden canlandırıldığı futuristik bir tema parkta geçiyor. Şimdiye kadar dizide sadece vahşi batı tema parkı gösterilmiş olsa da, 1973 yapımı filmde Orta Çağ ve Roma dönemi gibi farklı tema parklar da yer alıyordu.
Dizinin vahşi batı parkı dışına çıkıp çıkmayacağı şimdilik bilinmiyor, ancak dizinin hayranları şimdiden çeşitli fikirler ortaya atmaya başlamış durumda. Bu fikirler arasında en popüler olanı ise Westworld içinde bir Game of Thrones tema parkı olması yönünde. Üstelik her iki dizi de HBO kanalı tarafından çekildiği için bu fikrin gerçeğe dönüşmesi imkansız değil.
Geçtiğimiz günlerde Entertainment Weekly tarafından yayınlanan bir haber, Game of Thrones'un yaratıcısı olan George R.R. Martin'in de bu fikre sıcak baktığını ortaya çıkardı. Hatta öyle ki Game of Thrones'un yaratıcısı bu fikri henüz Westworld yayınlanmaya başlamadan önce dizinin yaratıcılarına sunmuş.
Game of Thrones ve Westworld'ü buluşturma fikri her ne kadar heyecan verici olsa da Westworld'ün yaratıcıları şimdilik bu fikre pek de sıcak bakmıyor. Konu hakkında Entertainment Weekly'e konuşan Jonathan Nolan ve Lisa Joy Nolan, George'u çok sevdiklerini ve böyle bir teklif almanın gurur verici olduğunu ama bu fikre sıcak bakmadıklarını açıkladılar.

http://www.ew.com/article/2016/10/19/westworld-game-thrones-crossover Yorum Yaz
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dragonborn95 3 yıl en beğenilen
Bunlara kafa yoracağına yeni kitabı yazıyormusun onu söyle
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dere.beyi 3 yıl
10 senede 40 tane yabancı dizi izledim ama westworld gibi çok ender sıkıcı dizi gördüm abi acaip bayıyor ya bi böyle düşünen benmiyim ?
izlemesemde olurmuş gibi geliyor game of gibi bir tecrübe kazandırmıcak gibi bakalım...
10 senede 40 tane yabancı dizi izledim ama westworld gibi çok ender sıkıcı dizi gördüm abi acaip bayıyor ya bi böyle düşünen benmiyim ?izlemesemde olu...
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dr20mouse 3 yıl
Ya gidin witcher dizisi çekin game of thrones gibi tutulur
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ÇatlakMerlin 11 ay
Westworld dizisini beğenen çok beğeniyor, beğenmeyen ise hiç beğenmiyor. Ancak yabancı dizilere toz kondurmayan bir kitle var. Onlara herhangi bir yabancı diziyi sevmediğinizi asla söylemeyin :)
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Juvixted 2 yıl
Westworld'ü beğenmediğimi daha doğrusu izlerken sıkıldığımı söylesem dayak yiyeceğimi sanıyordum açıkcası ama bu konuda benim gibi arkadaşlar mevcutmuş.
3 bölüm izledim bıraktım vallahi.
Bu konuya gelirsek;umarım böyle bi saçmalık yapmazlar.
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red alert2 2 yıl
martin amca su kitaplari bi bitirsin de ondan sonra ne yapacaksa yapsin yav curuduk beklemekten
dizi biticek daha 6. kitap gelmedi
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Lionel Fusco 3 yıl
Westworld yavaş ilerliyor olabilir ama sıkıcı bir dizi değil.
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DH Misafiri 3 yıl
west world u anlayabilmek için öncelikle ray kurzvel in singularity(ölümsüzlük yada ölen insana yeni bedende hayata devam şansı)projesini anlayabilmek lazım.son zamanlarlarda buna benzer filmleri de çok görmeye başladık selflees gibi.Aslında singularity projesi çok kapsamlı çok özel bir proje olmasına rağmen içerisinde büyük sinsilikler barındıran da bir proje.ancak singularity i anladığımızda diziden daha çok zevk alabilir ve diziyi daha iyi anlamdırabiliriz.neyse diziye dönelim.dizinin aynı zamanda bilimsel bir değeride var singularity projesi penceresinden baktığınızda ki got ile de birleştirilebilir mi belki jon snow un ölmemesi ile ww de ki misafirlerin öldürülememesi ortak bir payda olabilir o da biraz zorlama yapılırsa.bunun dışında westeros un da batısını görmek isteyen stark kızının adı neydi gelmedi şimdi aklıma.belki ordan da tutturulabilir.westereros un batısı west world gibilerinden.neyse izleyelim de görelim.
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Turin Turambar. 3 yıl
İyiki bi kitabı tuttu her şeye atlar
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halken 3 yıl
Westworld şu ana kadar gördüğüm en güzel dizilerden biri. Nasıl sıkıldınız anlamadım. Belki ben bilimkurgu çok sevdiğimden olabilir. Sadece içinde robotlar yapay zeka barındırması bile benim için yeterli. Ayrıca gerilimi de çok iyi veriyor. Robotların yavaş yavaş eski yapılandırmalarına ulaşması ve bir nevi hafıza ve bilinç geliştirmeleri ayrı bir gerilim yaratıyor. Sonuçta bu olay onları daha çok insan yaptığı gibi tahmin edilemez de yapıyor. Görsellikle de muhteşem. Ayrıca zamanında filmini ve devam filmi olan Futureworld de izlemiş biri olarak filmlerin çoktan önüne geçtiğini söyleyebilirim. Tabii ki bir dizi olduğundan araya gereksiz dramalar (ki bence günümüz dizilerinin en büyük sorunu fazla drama içeren sahneleri olması) doldurma sahneler hatta doldurma bölümler olacaktır. Ancak potansiyeli çok fazla. Ordaki robotları istedikleri şekle sokabilirler. Roma da olur Ortaçağda hatta Jurrasic Park bile olur. Tabii şimdilik sadece 4 bölüm var kestirmek zor. Game of Thrones de çok iyi bir dizi ve 6 sezondur devam ediyor. Ayrıca bir sürü hayranı var buna ben de dahilim. Önemli olan sağlam dizilerin devamının gelmesi.
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Kriger 3 yıl
Böyle birşey olmamalı bence . Game of thrones zaten efsaneler arasına girdi. Ama Westworld çok sıradan bir dizi. 3 bölümünü de izledim . Böyle giderse tutmaz bu dizi. İzlerken uykum geliyor resmen
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ProSharper 3 yıl
Westworld bende sıkılarak izliyorum böyle devam ederse GoT gibi efsane değil balon olur anca. benim gözümde vikings'in altında bi dizi
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NeyimVarKi? 3 yıl
Gotun olayı bulunduğu çağda değil ki entrikalarda vs. bunuda yansıtabileceklerini sanmıyorum
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Musty3535123 3 yıl
ww u 2-3 sefer izlemeye çalıştım ama başaramadım. şahsen got ile karşılaştırılamaz bence..
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simbolmina 3 yıl
GoT gibi bir markayı kimse projesine almaz. Hemen önüne geçer markanın.
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