HBO'nun yeni dizisi Westworld, sanal gerçekliğin karanlık yüzünü inceliyor

The Wire, The Sopranos ve Game of Thrones gibi unutulmaz dizileri televizyon dünyasına kazandıran Amerikan kablolu kanalı HBO, merakla beklenen yeni dizisi Westworld bugün yayınlamaya başlayacak. Aynı isimli 1973 yapımı bilim-kurgu filminden televizyona uyarlanan Westworld, son yıllarda çekilen en heyecan verici dizilerden biri. Dev bir bütçeye sahip olan dizinin, son 2 sezonuna giren Game of Thrones bittikten sonra HBO'nun amiral gemisi olması bekleniyor.

Jurassic World serisinin de yazarı olan Michael Crichton'ın 1973 yapımı filmiden uyarlanan Westworld; yapay zekaya sahip robotlar kullanılarak vahşi batının yeniden canlandırıldığı futuristik bir tema parkta geçiyor. Senaryosunu Jonathan Nolan ve Lisa Joy Nolan'ın kaleme aldığı dizi; "yapay zekanın doğuşunu ve günahın geleceğini inceleyen karanlık bir serüven" olarak tanımlanıyor.

Vahşi batının yeniden canlandırıldığı bu tema parkı ziyaret eden zengin misafirler; burada istedikleri şeyleri yapabiliyorlar. Şiddet ve cinsellik, Westworld'ün ziyaretçilerine sunduğu deneyimlerin başında geliyor. Tanıtımında da söylendiği gibi günahın geleceğini inceleyen dizi, karşınızdaki bir yapay zeka da olsa davranışlarınızdan dolayı suçluluk duyup duymayacağınız gibi önemli sorular soruyor.

İnsanların normal hayatlarında asla yapmayacakları şeyleri, pek üzerinde bile durmadan rahatlıkla yapabildikleri Westworld, televizyon eleştirmenleri tarafından Grand Theft Auto serisine benzetiliyor. Bu benzetme, yeni bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Grand Theft Auto gibi şiddet içeren oyunların toplum üzerindeki etkileri ve artan şiddet olaylarındaki payının sıkça tartışıldığı şu günlerde, dizideki gibi bir yapay gerçekliğin insanlar üzerinde ne gibi etkiler yaratacığını öngörmek oldukça zor.

Üstelik son yıllarda sanal gerçekliğin hızla yükselmesi ile birlikte, aslında bir bilim-kurgu dizisi olan Westworld'un anlattığı kurgusal hikaye ile gerçeklik arasındaki fark hızla kapanmış durumda. Dizide yer alan futuristik tema park, aslında bir anlamda bugünkü sanal gerçeklik cihazlarının sunduğu deneyimin çok daha gelişmiş, canlı bir versiyonu olarak düşünülebilir.

Westworld'ü çekerken amaçlarının bir şeyler öğretmek veya bir mesaj vermek olmadığını belirten Jonathan Nolan, dizinin en başta bir eğlence aracı olduğunu ama bununla birlikte bazı önemli soruları da gündeme getirmeyi umduklarını ifade etti.

https://techcrunch.com/2016/09/29/hbo-westworld/?ncid=txtlnkusaolp00000595