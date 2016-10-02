Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HBO'nun yeni dizisi Westworld, sanal gerçekliğin karanlık yüzünü inceliyor

HBO'nun bugün başlayacak yeni bilim-kurgu dizisi Westworld, sadece yapay zekanın değil, sanal gerçekliğin geleceği hakkında da son derece önemli soruları gündeme getiriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
10,4b
1
40
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
The Wire, The Sopranos ve Game of Thrones gibi unutulmaz dizileri televizyon dünyasına kazandıran Amerikan kablolu kanalı HBO, merakla beklenen yeni dizisi Westworld bugün yayınlamaya başlayacak. Aynı isimli 1973 yapımı bilim-kurgu filminden televizyona uyarlanan Westworld, son yıllarda çekilen en heyecan verici dizilerden biri. Dev bir bütçeye sahip olan dizinin, son 2 sezonuna giren Game of Thrones bittikten sonra HBO'nun amiral gemisi olması bekleniyor.
Jurassic World serisinin de yazarı olan Michael Crichton'ın 1973 yapımı filmiden uyarlanan Westworld; yapay zekaya sahip robotlar kullanılarak vahşi batının yeniden canlandırıldığı futuristik bir tema parkta geçiyor. Senaryosunu Jonathan Nolan ve Lisa Joy Nolan'ın kaleme aldığı dizi; "yapay zekanın doğuşunu ve günahın geleceğini inceleyen karanlık bir serüven" olarak tanımlanıyor.
Vahşi batının yeniden canlandırıldığı bu tema parkı ziyaret eden zengin misafirler; burada istedikleri şeyleri yapabiliyorlar. Şiddet ve cinsellik, Westworld'ün ziyaretçilerine sunduğu deneyimlerin başında geliyor. Tanıtımında da söylendiği gibi günahın geleceğini inceleyen dizi, karşınızdaki bir yapay zeka da olsa davranışlarınızdan dolayı suçluluk duyup duymayacağınız gibi önemli sorular soruyor.
İnsanların normal hayatlarında asla yapmayacakları şeyleri, pek üzerinde bile durmadan rahatlıkla yapabildikleri Westworld, televizyon eleştirmenleri tarafından Grand Theft Auto serisine benzetiliyor. Bu benzetme, yeni bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Grand Theft Auto gibi şiddet içeren oyunların toplum üzerindeki etkileri ve artan şiddet olaylarındaki payının sıkça tartışıldığı şu günlerde, dizideki gibi bir yapay gerçekliğin insanlar üzerinde ne gibi etkiler yaratacığını öngörmek oldukça zor.
Üstelik son yıllarda sanal gerçekliğin hızla yükselmesi ile birlikte, aslında bir bilim-kurgu dizisi olan Westworld'un anlattığı kurgusal hikaye ile gerçeklik arasındaki fark hızla kapanmış durumda. Dizide yer alan futuristik tema park, aslında bir anlamda bugünkü sanal gerçeklik cihazlarının sunduğu deneyimin çok daha gelişmiş, canlı bir versiyonu olarak düşünülebilir.
Westworld'ü çekerken amaçlarının bir şeyler öğretmek veya bir mesaj vermek olmadığını belirten Jonathan Nolan, dizinin en başta bir eğlence aracı olduğunu ama bununla birlikte bazı önemli soruları da gündeme getirmeyi umduklarını ifade etti.

https://techcrunch.com/2016/09/29/hbo-westworld/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Jon SNOW 37 3 yıl en beğenilen
adamlar neler yapıyor biz ise saçmasapan aşk filmleri
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rearder 3 yıl gxhero
gxhero

Bu diziden çok umutluyum umarım birilerinin gizli ajandalarına uyup saçma bir hikaye ve propaganda aracı olmaz!


gizli ajandanız batsın jöleliler - bi bitmediniz.... Hiç bir şey üretmek için çaba sarfetmeyen sizi herkes kıskanıyor zaten....
gxheroBu diziden çok umutluyum umarım birilerinin gizli ajandalarına uyup saçma bir hikaye ve propaganda aracı olmaz!
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
Furu Kasulye 2 yıl
HBO nun birinci sezonu en çok izlenen dizisi olmuş ama yani yerini dolduracak tek dizi gene Westworld
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rohanli_Theoden 2 yıl
Game of thrones'un yerini mi dolduracakmış!?
o iş biraz zor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
moz@ 2 yıl
Aslına bakarsanız bu dizi; 1973 yapımı Yul Brynner başrolünü oynadığı bir filmden aynen alınmış bir konu. Hakkını vermişler modern cihazlarla bizi 2113 yılında hissettiren güzel bir re-make olmuş.
imdb.com/...
Bu dizi eemm. hoş 9 ve 10.Bölümü seyretmedim ama Sezon 2 si yok mu yoksa bittiyor mu 10. Bölümde.. ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MessiTugi 2 yıl moz@
2. sezonu olacak. 2018'de.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spooker42 3 yıl
Az aksiyon koysalar bari diziye ilerde gayet güzeldi ilk bölüm, şu sorgulamalarda niye çırılçıplak soyuyorlar onu anlamadım bende
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
netell 3 yıl
Sanal falan değil baya bildiğiniz elle tutulur bir gerçekliği olan bilim-kurgu var hemen başka şeylerle benzerlik kurarak makaleler yazıyorsunuz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Lost Man 3 yıl
İşin içinde Jonathan Nolan varsa izlenmez mi ya! Poİde de konuşturmuştu yeteneğini
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 3 yıl
Bende dün gece Digiturk'te izledim gerçekten kendini izlettiren bir gizem havası yakalamayı başarmışlar. Birisi Matrix demiş ama ondaki burası neresi nedir ne olacak tarzı ipuçları toplayıp izlemek içine girdikçe orjinalliğini görmek güzel oldu.
Oyunculardan bazıları tam oturmamış zamanla uyum sağlarlar umarım. Uzun zamandır iyi bir bilim kurgu dizisi gelmiyordu iyi oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 3 yıl
digiturkte var burda görğnce dikkatimi çekti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StaatSanWalt 3 yıl
Bizim mukemmel ask, ihtiras, uzun bakisma dolu dizilerimizin yerini tutmaz ama izleyelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
reko 3 yıl
ilk bölüö çok iyi yorumları yapılıyor ilk bolumun butcesi 25m dolarmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MALTHAEL 3 yıl
Şahane haber .
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gxhero 3 yıl
Bu diziden çok umutluyum umarım birilerinin gizli ajandalarına uyup saçma bir hikaye ve propaganda aracı olmaz!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rearder 3 yıl gxhero
gxhero

Bu diziden çok umutluyum umarım birilerinin gizli ajandalarına uyup saçma bir hikaye ve propaganda aracı olmaz!


gizli ajandanız batsın jöleliler - bi bitmediniz.... Hiç bir şey üretmek için çaba sarfetmeyen sizi herkes kıskanıyor zaten....
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10385 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sinema, diziler ve
9 etiket daha sanal gerçeklik vr hbo Popüler westworld jonathan nolan Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Xiaomi Mi Note 2 de çift kamera ile geliyor 3 yıl BMW'den tamamen elektrikli araç atağı 3 yıl Facebook Messenger Lite kullanıma sunuluyor 3 yıl Müzik listelerinizi Spotify, iTunes, YouTube gibi platformlar arasında taşıyan uygulama 3 yıl Apple’ın OLED ekran tedarik edeceği iddiası Sharp hisselerini yükseltti 3 yıl Toyota'nın sevimli robotu "Kirobo Mini" satışa çıkıyor 3 yıl Tank Çıkarma Gemisi TCG Bayraktar 2017 yılında hizmete giriyor 3 yıl Trafik Sigortası için teklif sorgulama sayfası hizmete açıldı 3 yıl Üyeleri 3.5 aydır atanamayan İnternet Geliştirme Kurulu göreve başladı 3 yıl Türk Dil Kurumu: Kesme işaretinin kullanımını ilkokul çocukları dahi biliyor 3 yıl GTX 1050 Ti çok yakında geliyor, GTX 1040 sürpriz yapabilir! 3 yıl Kaçak iPhone 7’ler Türkiye’ye girerken gümrükte yakalandı 3 yıl Karayip Korsanları 5'ten ilk fragman: Dead Men Tell No Tales 3 yıl Yeni Nokia telefonları benchmark testlerinde göründü 3 yıl Toyota teknolojiyi kullanmadan önce otonom araçlarının 8.8 milyar mil test edilmesi gerektiğine inanıyor 3 yıl Elon Musk: Mars'a gidecek ilk insanlar ölmeye hazır olmalı 3 yıl Google Allo bir hafta içerisinde 5 milyon indirme sayısına ulaştı 3 yıl USB Tip-C üzerinden ses aktarım standardı tanımlandı 3 yıl Facebook, "Messenger Day" ile Snapchat'i kopyalamaya hazırlanıyor 3 yıl Mobilite: iPhone 7 ülkemiz fiyatları, Andromeda işletim sistemi ve dahası... 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN HBO'nun yeni dizisi Westworld, sanal gerçekliğin karanlık yüzünü inceliyor Sonraki Alfa Romeo orta boy SUV Stelvio sonrası büyük boy bir SUV modeli piyasaya sürecek 3 yıl FaceTime yüzünden Apple’a tazminat cezası 3 yıl Xiaomi Redmi 3S Plus resmiyet kazandı 3 yıl Apple'a sinirlenen adam mağazadaki iPhone ve Macbook’ları parçaladı 3 yıl TP-Link C5 Max akıllı telefon incelemesi "Neffos Serisinin Abisi" 3 yıl Samsung Galaxy A8 2016 duyuruldu 3 yıl Google Bilim Fuarı 2016'da ödül alarak göğsümüzü kabartan iki Türk öğrenci: İlayda Sırbaş ve Ezgi Tezer 3 yıl Usta yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu, VR filmi çekiyor 3 yıl Nvidia GTX 1050 ikiye bölünüyor 3 yıl Razer’dan Kraken Pro V2 ve Kraken 7.1 V2 oyuncu kulaklıkları 3 yıl Standart Ethernet kabloları üzerinden 5Gbps hız mümkün oluyor 3 yıl 2si1 "insanlı" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Uzay aracı Rosetta kuyruklu yıldıza çarparak veda etti 3 yıl Yenilenen Google Apps artık "G Suite" ismiyle hizmet verecek 3 yıl iPhone 7 Plus Altın ve Siyah Rengi Kutu Açılış Videosu 3 yıl AMD grafik pazarındaki payını arttırıyor 3 yıl GoPro Karma drone ön inceleme videosu 3 yıl Mobilde 2G şebekeleri yolun sonuna geldi 3 yıl Samsung, LG ve Vizio televizyon enerji testlerinde hile yapmakla suçlanıyorlar 3 yıl Renault Trezor: geleceğin tasarım anlayışına ışık tutan otomobil Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim