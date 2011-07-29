Getjar üzerinden şu ana kadar 2 milyardan fazla uygulama indirildi

2005 yılından bu yana 190 ülkedeki 2500 farklı cihaz için 150.000'den fazla ücretsiz uygulamayı başkalarıyla paylaşan ve bir süre önce Apple'ın New York'daki avukatlarından App Store ismini kullandığı gerekçesiyle uyarı mektubu alan Getjar, şu ana kadar 2 milyar uygulama indirme barajının aşıldığını açıkladı.



Android, BlackBerry, Java ve Symbian gibi pek çok platforma özel uygulamalar sunan Getjar'ın 2 milyar indirme barajını aşmasında Facebook, Cut the Rope ve Angry Birds serisi gibi uygulamaların önemli payı olduğu belirtiliyor. Özellikle Getjar üzerinden 100 milyondan fazla indirilen Facebook uygulaması birinci sırayı korumakta.