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Getjar üzerinden şu ana kadar 2 milyardan fazla uygulama indirildi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mobil Uygulamalar
knight
Haber Editörü
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2005 yılından bu yana 190 ülkedeki 2500 farklı cihaz için 150.000'den fazla ücretsiz uygulamayı başkalarıyla paylaşan ve bir süre önce Apple'ın New York'daki avukatlarından App Store ismini kullandığı gerekçesiyle uyarı mektubu alan Getjar, şu ana kadar 2 milyar uygulama indirme barajının aşıldığını açıkladı.
Android, BlackBerry, Java ve Symbian gibi pek çok platforma özel uygulamalar sunan Getjar'ın 2 milyar indirme barajını aşmasında Facebook, Cut the Rope ve Angry Birds serisi gibi uygulamaların önemli payı olduğu belirtiliyor. Özellikle Getjar üzerinden 100 milyondan fazla indirilen Facebook uygulaması birinci sırayı korumakta.

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umutarslan.com 8 yıl
365o nokiam vardı.şimdi bakıyorumda marketti felan.yok abi biz tek tek program arıyoduk sınırsız video çekme programı o zamanlar en çok raabet edenlerdendi :D bide camerafx felan.ne günlerdi be! hala saklıyorum arşivimi.yüzlerce prgram war :D ilerde çocuklarıma göstercem..
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Volkanbaba 8 yıl
symbianlı teller kullandığımız zamanda çıkmadığımız sitelerden biriydi
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photo sir 8 yıl
valla çok kullanırdım ama hep jar oluyordu ve genelde site linki çıkıyordu (2007 yılları) ama yinede severdim baya iş görüyordu hatta son zamanlarda türkçe bile olmuştu
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