Getty Images, "Boards" özelliğini devreye soktu

Bünyesinde 60 milyondan fazla fotoğraf barındıran dünyaca ünlü stok fotoğraf servisi Getty Images, fotoğraf seçimini kolaylaştıran "Boards" özelliğini devreye soktu.

Boards isimli bu özellik Getty Images'in Lightbox fonksiyonunun yerini alıyor. Kişiler servis içerisinde buldukları fotoğrafları üzerlerinde yer alan "+" simgesi ile Boards bölümüne aktarabiliyor ve burada hem daha rahat seçim yapabiliyor hem de farklı kolajlar oluşturarak herhangi bir hesap girişi yapmadan ilgili kişilere gönderebiliyorlar. Ayrıca oluşturulan bu sayfaya paylaşım yapan diğer kişiler yorum tabanlı katkıda da bulunabiliyor. Firmanın ayrıca kısa zaman içerisinde herkes için yayınlanacağı belirtilen yeni güncellemesiyle resmi iOS uygulaması da baştan aşağıya tasarımsal olarak yenileniyor.

Yeni desteğiyle daha etikili bir kullanıcı deneyim sağlayan Getty Images'e buradan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/apps/2015/04/07/getty-images-adds-pinterest-style-boards-for-easier-photo-curation/