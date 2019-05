Ghost in the Shell'in yeni fragmanı yayınlandı

Önümüzdeki ay vizyona girecek olan Ghost in the Shell, geçtiğimiz aylarda yayınlanan ilk fragmanı ile sinemaseverleri heyecanlandırmayı başarmıştı. Bu ilk fragman ile birlikte 2017'nin en merak edilen filmleri arasına girmeyi başaran Ghost in the Shell için bekleyiş sürerken, filmden bir fragman daha yayınlandı.

Manga dünyasının en sevilen serilerinden birini beyaz perdeye taşıyacak olan Ghost in the Shell; en tehlikeli suçluları ve hackerları durdurmak için kurulan Section 9 adlı özel bir polis timini yöneten, yarı insan yarı makine Major'ın hikayesini anlatacak. Türünün tek örneği olan Major önderliğindeki Section 9, tek amacı siber teknolojilerin gelişmesini engellemek olan radikal bir hacker ile karşı karşıya gelecek.

Masamune Shirow'ün ünlü manga serisi daha önce çeşitli animasyon filmlere kaynaklık etse de, ilk kez canlı aksiyon (live action) film olarak sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Snow White and the Huntsman ile adını duyuran Rupert Sanders'ın yönettiği filmin başrollerinde Scarlett Johansson, Pilou Asbaek, Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt ve Michael Wincott yer alıyor. Ghost in the Shell, 31 Mart'ta vizyona girecek.