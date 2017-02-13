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Ghost in the Shell'in yeni fragmanı yayınlandı

Bu yıl vizyona girecek en heyecan verici filmler arasında yer alan Ghost in the Shell'in yeni fragmanı yayınlandı. Film önümüzdeki ay sinemaseverler ile buluşacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,6b
1
19
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Önümüzdeki ay vizyona girecek olan Ghost in the Shell, geçtiğimiz aylarda yayınlanan ilk fragmanı ile sinemaseverleri heyecanlandırmayı başarmıştı. Bu ilk fragman ile birlikte 2017'nin en merak edilen filmleri arasına girmeyi başaran Ghost in the Shell için bekleyiş sürerken, filmden bir fragman daha yayınlandı.
Manga dünyasının en sevilen serilerinden birini beyaz perdeye taşıyacak olan Ghost in the Shell; en tehlikeli suçluları ve hackerları durdurmak için kurulan Section 9 adlı özel bir polis timini yöneten, yarı insan yarı makine Major'ın hikayesini anlatacak. Türünün tek örneği olan Major önderliğindeki Section 9, tek amacı siber teknolojilerin gelişmesini engellemek olan radikal bir hacker ile karşı karşıya gelecek.
Masamune Shirow'ün ünlü manga serisi daha önce çeşitli animasyon filmlere kaynaklık etse de, ilk kez canlı aksiyon (live action) film olarak sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Snow White and the Huntsman ile adını duyuran Rupert Sanders'ın yönettiği filmin başrollerinde Scarlett Johansson, Pilou Asbaek, Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt ve Michael Wincott yer alıyor. Ghost in the Shell, 31 Mart'ta vizyona girecek.

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kesbi 2 yıl en beğenilen
Filmi izlemiş kadar olduk. gitmeye gerek yok.
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a_y_k_u_t 2 yıl
Keşke film değilde dizi olsaydı. En azından 10 bölümlük falan kısa bir dizi çok mu şey istiyorum :(
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xmen121 2 yıl
Güzel
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cceviz 2 yıl
Scarlett Johansson hayranları sabırsızlıkla filmin çıkmasını bekliyordur kesin.
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KaleyDeskop 2 yıl
How is she when she doesn't surf?
How is she when she doesn't surf?
How is she when she doesn't surf?
I wonder what she does when she wakes up?
When she wakes up?
diyorum
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N. Chomsky 2 yıl

Puanı kaç olur bilmem de bana göre çöp olacak.
2 Yanıt Yanıtla +3
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devcitybg 2 yıl N. Chomsky
S. Hawking

Puanı kaç olur bilmem de bana göre çöp olacak.

Lucy kadar kotu olacak bence puanida 6.5 falan olur
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sniper23 2 yıl N. Chomsky
S. Hawking



Puanı kaç olur bilmem de bana göre çöp olacak.

Önce bir izleseydin ?
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crossmatch 2 yıl
Animeye sadık kalınmış. Otomobiller bile 90'lı yılların gelecek kafası ile modellenmiş. Umarım keyifli bir film olur.
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hanımneder 2 yıl crossmatch
crossmatch
Animeye sadık kalınmış. Otomobiller bile 90'lı yılların gelecek kafası ile modellenmiş. Umarım keyifli bir film olur.

Baştaki resim açılmıyor
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kesbi 2 yıl en beğenilen
Filmi izlemiş kadar olduk. gitmeye gerek yok.
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a_y_k_u_t 2 yıl
Keşke film değilde dizi olsaydı. En azından 10 bölümlük falan kısa bir dizi çok mu şey istiyorum :(
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redoracle 2 yıl
Vay be Puppet amcayıda güzel modellemişler fena olmuş.
Ah ah millette ne robotlar bizde mutfak robotu var anca

Matrix'in ilham aldığı animeyi film yapmamaları ayıp olurdu zaten.
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muratkaya 2 yıl
Bu fragmanların da iyice suyunu çıkardılar. Neredeyse filmin hepsini yayınlıyorlar, hikayenin en önemli yanlarını gösterip sürprizleri öldürüyorlar. Filmi baş karakter olan Major'un aslında kurtarılmadığını, kullanıldığını, kandırıldığını ve düşmanla işbirliğine gireceğini bilerek izleyeceğiz.
1 Yanıt Yanıtla +3
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aktorun 2 yıl muratkaya
muratkaya

Bu fragmanların da iyice suyunu çıkardılar. Neredeyse filmin hepsini yayınlıyorlar, hikayenin en önemli yanlarını gösterip sürprizleri öldürüyorlar. Filmi baş karakter olan Major'un aslında kurtarılmadığını, kullanıldığını, kandırıldığını ve düşmanla işbirliğine gireceğini bilerek izleyeceğiz.

:))

Sen orjinal animeyi izlememişsin anlaşılan. Zaten filmin konusunu ve tüm detaylarını bilerek izleyecek pek çok insan :)
2 Yanıt Yanıtla +2
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fuujitsu 2 yıl
Stand Alone Complex i biraz izlemiş biri olarak ben de hayli merak ediyorum filmi. YGS den sonra inşaallah filmi izlemeye tadımız kalır.
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