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Giriş seviyesi Microsoft Lumia 650 ön siparişe başladı

Microsoft'un bu yıl ki son Windows 10'lu Lumia akıllı telefonu olacağı düşünülen giriş seviyesi Lumia 650, henüz resmiyete kavuşmadan ön sipariş almaya başladı.
3 yıl
2,8b
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19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Giriş seviyesi Microsoft Lumia 650 ön siparişe başladı


Microsoft'un giriş seviyesine Windows 10 mobil işletim sistemini sunmak için geliştirdiği Lumia 650 modeli henüz resmiyete kavuşmadı ancak model şimdiden ön siparişe başlamış durumda. Segmentindeki rakiplerinden bile bir hayli geride kalan Lumia 650, fiyat konusunda ise oldukça eleştiri alacağa benziyor. 

İngiliz e-ticaret sitesi MobileFun, Lumia 650 için ön sipariş sayfasını hayata geçirdi. Site, yeni modele 260 Avro civarında bir fiyat etiketi koymuş. Normalde cihazın 199 Avro seviyesinden satışa çıkacağı iddia ediliyordu. Bu bakımdan, nihai satış başladığında fiyat etiketinin düşme ihtimali var. 


Peki 199 Avro karşılığında bizi neler bekliyor? 5 inçlik 720p çözünürlükte ekran, 4 adet Cortex-A7 çekirdeği ve Adreno 304 grafik birimi barındıran Snapdragon 210 yonga seti, 1GB RAM, 8GB artırılabilir kapasite, LTE desteği, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera ve 2000mAh gücünde batarya şeklinde sıralayabiliriz. 

Lumia 650 modelinin segmentinde 100$'lık Xiaomi Redmi 3, Lenovo Lemon 3 gibi Snapdragon 616 yonga setli ve 2GB RAM'li çok ciddi rakipler var. Bu derece düşük bir donanımı bu derece yüksek bir fiyata satmak, Lumia 650'nin maça 1-0 yenik başlamasına sebep olabilir zira giriş seviyesinde bir Windows 10 deneyimi için tüketicilerin bu kadar para ödemek istememesi muhtemel. 

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-Lumia-650-available-to-pre-order-before-its-official-announcement_id77736 Yorum Yaz
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Mr. Jingles 3 yıl en beğenilen
S210 nedir yahu dalga geöer gibi. Buna para veren net gerizekalıdır.
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filteke 3 yıl
microsoft neyin kafasını yaşıyor bilemiyorum, ilk lumialar nokia sayesinde sattı, eski nokia severler aldı, ancak nokia'nın çekilmesi ile artık telefonun üzerine yeni birşeyler koyan yok.
Microsoft tanıttığı telefonu 6 ay sonra piyasaya sürüyor, ancak 6 ay içerisinde birçok oyuncu daha üst donanım ile piyasada bulunmaktadır, microsoft batmak için piyasada duruyor, yakında telefon bölümünü satışa çıkartır.
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kadirirdem 3 yıl
s210 ile resmen dalga geçiyorlar...
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chtsydn 3 yıl
Olmamış cidden "çöp"
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LOSSLESSGAME 3 yıl
Bence bu fiyatla sahaya 1-0 değil, 3-0 yenik iner.
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karakteristik61 3 yıl
Ulan tam istediğim özellliklerde telefon, fiyaqt uygun olursa şöyle (500-600-700 ) civarı geçeriz windows a diyorduk , o da avrupa fiytı bile 850 tl ye denk geliyor. O da bizim ülkeye girince vergi ile 1000 tl. Ulan microsoft dua et android in kararsızlığına ve iphone un pahalılığına...
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gcb1903 3 yıl
Yav hala akıllanmadınız mı? Hala gidip Ms telefon mu alacaksınız? Adamlar keyfe, hobi olarak yapıyor mobil işini. Canları sıkılır aman sanane be slk der kapatır sistemi gider gık diyemezsin. Yapmadığı şey değil. Lumia pişmanlıktır.
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Windows10 3 yıl
Lumia 550-650-950 çöp.
Lumia 950 XL dışında, Microsoftun alınabilir telefonu yok. O da çok pahalı.
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Team McLaren 3 yıl
Bu sefer gerçekten "çöp"
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smart1978 3 yıl
Olaya Samsung cihazi olarak ele alirsak 4 GB RAM sart .
Olaya Nexus cihazi olarak ele alirsak : 2 GB RAM denktir.
Olaya Windows 10 Mobile olarak ele alirsak o cozunurluk icin 1 GB RAM iyidir .
Olaya Iphone olarak ele alirsak 1 veya 2 GB RAM idare eder .
Onemli olan kagit ustundeki donanimlardan cok sunulan cihaz gunluk kullanimdaki performansi stabilitesi pili ...
Fiyat olarak Avrupa kitasi ve bolgesi her zaman pahalidir .
Turkiye ye gelmeyecektir zaten Turkiye ye gelecek olan Lumia 550 ...
Gelmeyecek modelin pahali olmasi bircok kisiyi ilgilendirmese gerek ...
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UML 3 yıl smart1978
smart1978

Olaya Samsung cihazi olarak ele alirsak 4 GB RAM sart .

Olaya Nexus cihazi olarak ele alirsak : 2 GB RAM denktir.

Olaya Windows 10 Mobile olarak ele alirsak o cozunurluk icin 1 GB RAM iyidir .

Olaya Iphone olarak ele alirsak 1 veya 2 GB RAM idare eder .



Onemli olan kagit ustundeki donanimlardan cok sunulan cihaz gunluk kullanimdaki performansi stabilitesi pili ...

Fiyat olarak Avrupa kitasi ve bolgesi her zaman pahalidir .

Turkiye ye gelmeyecektir zaten Turkiye ye gelecek olan Lumia 550 ...

Gelmeyecek modelin pahali olmasi bircok kisiyi ilgilendirmese gerek ...

Ram az diyen olmamış ki, işlemci ve dahili hafızanın düşük olduğu açık.

Ram kıyaslamanın da atmasyon olduğu ilk bakışta görünüyo haberin olsun.
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Mr. Jingles 3 yıl en beğenilen
S210 nedir yahu dalga geöer gibi. Buna para veren net gerizekalıdır.
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UML 3 yıl
WP10 ve diğer telefonlardan bihaber olan kişiler alır heralde bu fiyatlarla
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