Giriş seviyesi Microsoft Lumia 650 ön siparişe başladı

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Microsoft'un giriş seviyesine Windows 10 mobil işletim sistemini sunmak için geliştirdiği Lumia 650 modeli henüz resmiyete kavuşmadı ancak model şimdiden ön siparişe başlamış durumda. Segmentindeki rakiplerinden bile bir hayli geride kalan Lumia 650, fiyat konusunda ise oldukça eleştiri alacağa benziyor.
İngiliz e-ticaret sitesi MobileFun, Lumia 650 için ön sipariş sayfasını hayata geçirdi. Site, yeni modele 260 Avro civarında bir fiyat etiketi koymuş. Normalde cihazın 199 Avro seviyesinden satışa çıkacağı iddia ediliyordu. Bu bakımdan, nihai satış başladığında fiyat etiketinin düşme ihtimali var.
Peki 199 Avro karşılığında bizi neler bekliyor? 5 inçlik 720p çözünürlükte ekran, 4 adet Cortex-A7 çekirdeği ve Adreno 304 grafik birimi barındıran Snapdragon 210 yonga seti, 1GB RAM, 8GB artırılabilir kapasite, LTE desteği, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera ve 2000mAh gücünde batarya şeklinde sıralayabiliriz.
Lumia 650 modelinin segmentinde 100$'lık Xiaomi Redmi 3, Lenovo Lemon 3 gibi Snapdragon 616 yonga setli ve 2GB RAM'li çok ciddi rakipler var. Bu derece düşük bir donanımı bu derece yüksek bir fiyata satmak, Lumia 650'nin maça 1-0 yenik başlamasına sebep olabilir zira giriş seviyesinde bir Windows 10 deneyimi için tüketicilerin bu kadar para ödemek istememesi muhtemel.
http://www.phonearena.com/news/Microsoft-Lumia-650-available-to-pre-order-before-its-official-announcement_id77736 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Microsoft tanıttığı telefonu 6 ay sonra piyasaya sürüyor, ancak 6 ay içerisinde birçok oyuncu daha üst donanım ile piyasada bulunmaktadır, microsoft batmak için piyasada duruyor, yakında telefon bölümünü satışa çıkartır.
Lumia 950 XL dışında, Microsoftun alınabilir telefonu yok. O da çok pahalı.
Olaya Nexus cihazi olarak ele alirsak : 2 GB RAM denktir.
Olaya Windows 10 Mobile olarak ele alirsak o cozunurluk icin 1 GB RAM iyidir .
Olaya Iphone olarak ele alirsak 1 veya 2 GB RAM idare eder .
Onemli olan kagit ustundeki donanimlardan cok sunulan cihaz gunluk kullanimdaki performansi stabilitesi pili ...
Fiyat olarak Avrupa kitasi ve bolgesi her zaman pahalidir .
Turkiye ye gelmeyecektir zaten Turkiye ye gelecek olan Lumia 550 ...
Gelmeyecek modelin pahali olmasi bircok kisiyi ilgilendirmese gerek ...
Ram az diyen olmamış ki, işlemci ve dahili hafızanın düşük olduğu açık.
Ram kıyaslamanın da atmasyon olduğu ilk bakışta görünüyo haberin olsun.
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