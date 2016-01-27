Giriş seviyesi Microsoft Lumia 650 ön siparişe başladı





Microsoft'un giriş seviyesine Windows 10 mobil işletim sistemini sunmak için geliştirdiği Lumia 650 modeli henüz resmiyete kavuşmadı ancak model şimdiden ön siparişe başlamış durumda. Segmentindeki rakiplerinden bile bir hayli geride kalan Lumia 650, fiyat konusunda ise oldukça eleştiri alacağa benziyor.





İngiliz e-ticaret sitesi MobileFun, Lumia 650 için ön sipariş sayfasını hayata geçirdi. Site, yeni modele 260 Avro civarında bir fiyat etiketi koymuş. Normalde cihazın 199 Avro seviyesinden satışa çıkacağı iddia ediliyordu. Bu bakımdan, nihai satış başladığında fiyat etiketinin düşme ihtimali var.









Peki 199 Avro karşılığında bizi neler bekliyor? 5 inçlik 720p çözünürlükte ekran, 4 adet Cortex-A7 çekirdeği ve Adreno 304 grafik birimi barındıran Snapdragon 210 yonga seti, 1GB RAM, 8GB artırılabilir kapasite, LTE desteği, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera ve 2000mAh gücünde batarya şeklinde sıralayabiliriz.





Lumia 650 modelinin segmentinde 100$'lık Xiaomi Redmi 3, Lenovo Lemon 3 gibi Snapdragon 616 yonga setli ve 2GB RAM'li çok ciddi rakipler var. Bu derece düşük bir donanımı bu derece yüksek bir fiyata satmak, Lumia 650'nin maça 1-0 yenik başlamasına sebep olabilir zira giriş seviyesinde bir Windows 10 deneyimi için tüketicilerin bu kadar para ödemek istememesi muhtemel.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-Lumia-650-available-to-pre-order-before-its-official-announcement_id77736