Giriş seviyesi için hazırlanan Nokia 3.2 tanıtıldı

Su damlası çentik
Nokia 3.2 geçtiğimiz sene tanıtılan Nokia 3.1 ve 3.1 Plus modellerinin devamı niteliğinde. Su damlası çentik tasarımı, daha yüksek pil ve daha ince çerçeveler ile eski modellerinden kendini ayırıyor. 6.26 inç boyutunda 720 x 1520 çözünürlüklü TFT ekran ile gelen Nokia 3.2, tercihinize göre 2 GB / 3 GB RAM ve 16 GB / 32 GB depolama seçeneğine sahip.
Cihazın arka tarafında tek arka kamera ve parmak izi sensörü var. Bu noktada parmak izi sensörünün sadece 3 GB RAM / 32 GB depolama ile gelen versiyonda olduğunu belirtelim. Diğer RAM/depolama seçeneğine sahip versiyonlarda parmak izi sensörü bulunmuyor.Ayrıca Bkz. "HMD Global bütçe dostu Nokia 4.2'yi tanıttı"
Snapdargon 429 yonga setinden gücünü alan cihazın diğer özellikleri, 4000 mAh batarya, 159 x 76.2 x 8.6 mm boyut, 181 gram ağırlık, 13 MP arka kamera, 5 MP ön kamera şeklinde sıralanabiliyor. Siyah ve Çelik isminde iki farklı renk seçeneği bulunan Nokia 3.2’nin fiyat etiketi ise başlangıç modeli için 129 Euro olarak duyuruldu.
https://www.nokia.com/phones/en_int/nokia-3#specs Yorum Yaz Paylaş Tweetle
6" üzeri ekran
4000 mAh batarya
büyük ihtimalle gene carl zeiss kullanıldı kameralarda
yeni nesil işlemci
saf android
finlandiya güvenilirliği
fiyatı
ses kalitesi eskiden bilenler lumia döneminde
beklediğim telefon umarım nokia 6.1 gibi umutlandırıp utandırmazlar türkiyenin komşu ülkelerine bile gelmedi cihaz
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