Giriş seviyesi için hazırlanan Nokia 3.2 tanıtıldı

Nokia’nın MWC 2019 kapsamında düzenlediği etkinliğin yıldızı Nokia 9 PureView modeliydi. Ancak firma bu modelle birlikte giriş ve orta seviyeye akıllı telefon bombardımanı yaptı. Nokia 1 Plus, Nokia 4.2 ve Nokia 210 modelleri ile birlikte Nokia 3.2 de tanıtıldı.

Su damlası çentik

Nokia 3.2 geçtiğimiz sene tanıtılan Nokia 3.1 ve 3.1 Plus modellerinin devamı niteliğinde. Su damlası çentik tasarımı, daha yüksek pil ve daha ince çerçeveler ile eski modellerinden kendini ayırıyor. 6.26 inç boyutunda 720 x 1520 çözünürlüklü TFT ekran ile gelen Nokia 3.2, tercihinize göre 2 GB / 3 GB RAM ve 16 GB / 32 GB depolama seçeneğine sahip.

Cihazın arka tarafında tek arka kamera ve parmak izi sensörü var. Bu noktada parmak izi sensörünün sadece 3 GB RAM / 32 GB depolama ile gelen versiyonda olduğunu belirtelim. Diğer RAM/depolama seçeneğine sahip versiyonlarda parmak izi sensörü bulunmuyor.

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Snapdargon 429 yonga setinden gücünü alan cihazın diğer özellikleri, 4000 mAh batarya, 159 x 76.2 x 8.6 mm boyut, 181 gram ağırlık, 13 MP arka kamera, 5 MP ön kamera şeklinde sıralanabiliyor. Siyah ve Çelik isminde iki farklı renk seçeneği bulunan Nokia 3.2’nin fiyat etiketi ise başlangıç modeli için 129 Euro olarak duyuruldu.

https://www.nokia.com/phones/en_int/nokia-3#specs