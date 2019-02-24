Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Giriş seviyesi için hazırlanan Nokia 3.2 tanıtıldı

Nokia 3.1 ve 3.1 Plus modellerinin devamı olarak gelen Nokia 3.2 tanıtıldı. Snapdragon 429 işlemci, 720 x 1520 çözünürlük ve 4000 mAh batarya ile giriş seviyesine hitap edecek.
2 ay
2,7b
1
10
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Giriş seviyesi için hazırlanan Nokia 3.2 tanıtıldı
Tam Boyutta Gör
Nokia’nın MWC 2019 kapsamında düzenlediği etkinliğin yıldızı Nokia 9 PureView modeliydi. Ancak firma bu modelle birlikte giriş ve orta seviyeye akıllı telefon bombardımanı yaptı. Nokia 1 Plus, Nokia 4.2 ve Nokia 210 modelleri ile birlikte Nokia 3.2 de tanıtıldı.

Su damlası çentik

Nokia 3.2 geçtiğimiz sene tanıtılan Nokia 3.1 ve 3.1 Plus modellerinin devamı niteliğinde. Su damlası çentik tasarımı, daha yüksek pil ve daha ince çerçeveler ile eski modellerinden kendini ayırıyor. 6.26 inç boyutunda 720 x 1520 çözünürlüklü TFT ekran ile gelen Nokia 3.2, tercihinize göre 2 GB / 3 GB RAM ve 16 GB / 32 GB depolama seçeneğine sahip.

Giriş seviyesi için hazırlanan Nokia 3.2 tanıtıldı
Tam Boyutta Gör

Cihazın arka tarafında tek arka kamera ve parmak izi sensörü var. Bu noktada parmak izi sensörünün sadece 3 GB RAM / 32 GB depolama ile gelen versiyonda olduğunu belirtelim. Diğer RAM/depolama seçeneğine sahip versiyonlarda parmak izi sensörü bulunmuyor.

Ayrıca Bkz. "HMD Global bütçe dostu Nokia 4.2'yi tanıttı"

Snapdargon 429 yonga setinden gücünü alan cihazın diğer özellikleri, 4000 mAh batarya, 159 x 76.2 x 8.6 mm boyut, 181 gram ağırlık, 13 MP arka kamera, 5 MP ön kamera şeklinde sıralanabiliyor. Siyah ve Çelik isminde iki farklı renk seçeneği bulunan Nokia 3.2’nin fiyat etiketi ise başlangıç modeli için 129 Euro olarak duyuruldu.


https://www.nokia.com/phones/en_int/nokia-3#specs Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mck94 2 ay en beğenilen
Altta boşluk olcagina üstte boşluk olsa da su çentigi hic yapmasaniz keske
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 ay
Eleştiren herkese eyvallah lakin 800 TL`dan şak diye girse kim almaz ? :D
6" üzeri ekran
4000 mAh batarya
büyük ihtimalle gene carl zeiss kullanıldı kameralarda
yeni nesil işlemci
saf android
finlandiya güvenilirliği
fiyatı
ses kalitesi eskiden bilenler lumia döneminde
beklediğim telefon umarım nokia 6.1 gibi umutlandırıp utandırmazlar türkiyenin komşu ülkelerine bile gelmedi cihaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elophidae 2 ay
Arkadaş biriniz de 5-5,5 inç arası bir telefon çıkarsın. Ne varsa hep 6 inç ve üstü. Hepsi birbirinin kopyası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
Nokia iyi yoldasin. Sadece biraz daha modellerin üzerinde calisman gerek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkayjan 2 ay
4000 mAh ve bu donanımla baya giriş seviyesinde pil ustası olmuş gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
129 para len 129 biz nire onlar nire
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KoşanBalık 2 ay
Laaa yeter artık birileride 5inç telefon üretsin.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astegon 2 ay KoşanBalık
Üretmezler. O yüzden elimdeki S7'ye gözüm gibi bakıyorum 2.5 senedir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknokaptan 2 ay
6.4inç ve üzerini zorluyorlar ama baktılar olcak gibi değil katlanan telefonlar ile piyar çalışması yapıyorlar giriş seviyesi telefonda 6.3 inç olmaz yapmayın şunu 5.5 inç ideal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 2 ay
3gb olan model alınabilir gibi duruyor. keşke alt üst çerçeve simetrik şekilde olsa ve çentik olmasaymış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mck94 2 ay en beğenilen
Altta boşluk olcagina üstte boşluk olsa da su çentigi hic yapmasaniz keske
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2693 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, nokia ve
7 etiket daha mobil dünya kongresi snapdragon 429 MWC2019 nokia 3.2 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
Teknosa Facebook'ta
Teknosa Twitter'da
Teknosa YouTube'da
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Turkcell’in arama motoru Yaani’ye e-posta ve navigasyon hizmeti geliyor 2 ay Microsoft, HoloLens'in neden son kullanıcılara satılmadığını açıkladı 2 ay Sony’nin yeni amiral Gemisi Xperia 1 tanıtıldı! Xperia 1 özellikleri: 2 ay Sony, Xperia 10 ve 10 Plus modellerini duyurdu 2 ay Tesla Model 3, geçtiğimiz yılın en çok satan elektrikli aracı oldu 2 ay Galaxy A 2019 serisinin resmi sayfası açıldı 2 ay Youtube'un yeni sorunu, çocuk aşısına karşı olan kanallar 2 ay Gerçek katlanabilir telefon "Huawei Mate X" 2 ay Lenovo 14 inçlik taşınabilir monitörünü tanıttı 2 ay Huawei dizüstü yaparsa | Matebook X Pro ön inceleme 2 ay 2019 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 2 ay BlackBerry KEY2 Red Edition resmen tanıtıldı 2 ay Xiaomi Mi9'u kullandık | Detaylı ön inceleme 2 ay Game of Thrones 8.sezonundan yeni görüntüler paylaşıldı 2 ay Kinect geri döndü 2 ay Xiaomi'nin yeni canavarı | 5G destekli Mi Mix 3 elimizde 2 ay Microsoft HoloLens 2 duyuruldu 2 ay Çin’de CRISPR kullanarak bebeklerin zekasını arttıran bilim adamı gözaltına alındı 2 ay LG’nin ilk 5G telefonu V50 ThinQ duyuruldu 2 ay Uzmanlara göre "Zombi" geyik hastalığı insanlara bulaşabilir 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Giriş seviyesi için hazırlanan Nokia 3.2 tanıtıldı Sonraki Alcatel MWC 2019'da 3 yeni akıllı telefon modelini tanıttı 2 ay LG G8 ThinQ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay HMD Global bütçe dostu Nokia 4.2'yi tanıttı 2 ay Türk astronom uzayda "tuhaf dev yıldız" keşfetti 2 ay Huawei MateBook X Pro ve MateBook 14 tanıtıldı 2 ay Captain Marvel oyuncuları, 90'lı yılların en çok nelerini özlüyor? 2 ay Akıllı telefon sevmeyenlere Nokia 210 2 ay Değiştirilebilir kapaklı Nokia 1 Plus karşınızda 2 ay TCL, MWC 2019'da katlanabilir telefon prototiplerini sergiledi 2 ay Gerçek katlanabilir telefon "Huawei Mate X" 2 ay 5 kameralı Nokia 9 PureView tanıtıldı 2 ay Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un resmi tanıtım videosu yayınlandı 2 ay Lucid Motors elektrikli bir SUV üzerinde çalışıyor 2 ay Microsoft yeni Xbox konsollarını E3 2019’da duyuracak 2 ay Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X tanıtıldı! 2 ay Microsoft, Xbox oyunlarını Nintendo Switch'e getirmeye hazırlanıyor 2 ay Xiaomi Mi 9'un global versiyonu tanıtıldı, Avrupa fiyatı açıklandı 2 ay Xiaomi Mi Mix 3 5G Avrupa fiyatı belli oldu 2 ay Lenovo’nun mobil bölümü yıllar sonra ilk kez kar etti 2 ay Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X, tanıtımına saatler kala sızdırıldı! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BINALI YILDIRIM 26 MILYAR $ lik SERVETI
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim