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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Giyilebilir telefon Nubia Alpha sonunda satışa sunuluyor

Nubia, 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı giyilebilir akıllı telefonunu sonunda piyasaya sürüyor. İki versiyon halinde satılacak Nubia Alpha'nın fiyat etiketi haberimizde.
1 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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İlk önce IFA 2018’de görücüye çıkan ve daha sonrasında ise bu yılki Mobil Dünya Kongresi'nde lanse edilen Nubia Alpha bugün Çin'de resmiyet kazandı. Çinli üretici, giyilebilir akıllı telefonunun piyasaya sürülüşünü duyurmak için ülkede özel bir etkinlik düzenledi.
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Nubia Alpha'nın 4G eSIM desteğine sahip Siyah varyantı 520 dolara satılacak. Paslanmaz çelik ve 18 ayar altın kaplamalı diğer 4G eSIM modeli 670 dolar fiyat etiketi taşıyacak. Nubia, Alpha olarak adlandırılan giyilebilir akıllı telefonunda 4G bağlantı desteği sunmak için Unicom ile işbirliği yaptı.

İlk güne özel 118 dolar kulaklık hediyesi var

Nubia Alpha'nın satışları 10 Nisan tarihinde Çin’de resmi çevrimiçi mağaza, JD.com, Suning Tesco ve Tmall gibi önde gelen kanallar aracılığı ile başlayacak. İlk gün satın alan tüm müşterilere 118 dolar değerinde Nubia Pods kablosuz Bluetooth kulaklık ücretsiz olarak verilecek.
Nubia Alpha esnek 4 inç OLED ekran taşıyor ve suya dayanıklı bir gövdeye sahip. Gücünü ise Snapdragon Wear 2100 yonga seti ve 1 GB RAM'den alıyor. 8 GB dahili depolama alanı sunan cihazda 500 mAh kapasiteli bir pil var. Ayrıca görüntülü aramalar için 5 megapiksel ön kamera ile geliyor. Saatin diğer pazarlarda ne zaman piyasaya sürüleceğine dair hiçbir bilgi yok.

https://phoneradar.com/nubia-alpha-smartwatch-with-flexible-oled-display-launched-in-china/ Yorum Yaz
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LGatakan 1 ay
Gelecek böyle ama şuanki formu çok çirkin.
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The.Mafia 1 ay
Vay be giyilebilir akıllı telefon teknoloji nereye gidiyor böyle
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Askaparta 1 ay
Bunun da alıcısı vardır.
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mhrUca 1 ay
Telefonun yaptiklarinin 3te 1 anca yapiyordur samsung watch almak daha mantikli sacma
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kaand12@ 1 ay
Bu kadar boş bi ürün daha var mı acaba...
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mhrUca 1 ay
670 dolara honor v20 alirm
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Rachsuchtig 1 ay mhrUca
mhrUca
670 dolara honor v20 alirm

Saatle telefonu karşılaştırmak mantıksız
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mhrUca 1 ay
Tam keko saati olmus altin :)
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Manhunt Three 1 ay mhrUca
Hangi kekoda gördün bu saati ?
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