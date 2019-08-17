Gizemli bir Redmi modelinin görselleri ortaya çıktı

Redmi Note 8 serisinin yolda olduğunu biliyoruz. Ortaya çıkan bazı yeni bilgiler giriş seviyesi Redmi 7 modelinin de yerini Redmi 8’e bırakacağını gösteriyor. Hatta cihaza ait görseller bugün TENAA’da ortaya çıktı.

Çift arka kamera

Bildiğiniz üzere Redmi 7 modeli giriş seviyesine hitap ediyor. Haberimizin başında inceleyebileceğiniz görsellerdeki cihazın da giriş seviyesi olduğu anlaşıldığı için Redmi 8 olduğu tahmin ediliyor. Arka tarafta ortaya yerleştirilmiş çift arka kamera ve onun hemen altında parmak izi sensörü bizleri karşılıyor. LED flash bu dizilimin üstüne, Redmi logosu ise altına konumlandırılmış.

Ön tarafa geçtiğimizde ise çene çentik üzerinde yine firma logosunu görüyoruz. Üst kısma dikkatli bakarsanız su damlası çentik içerisinde ön kamerayı da görebilirsiniz.

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Cihazın ismi Xiaomi M1908C3IC olarak geçiyor. Daha öncesinde 3C sertifikası alırken de fark edilmişti. Orada ise 10W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu öğrendik. Maalesef elimizdeki bilgiler şimdilik oldukça kısıtlı. TENAA’da yerini alan cihazın teknik detayları yakında ortaya çıkacaktır.

https://www.gizmochina.com/2019/08/16/tenaa-images-reveal-xiaomi-m1908c3ic-has-dual-rear-cameras/