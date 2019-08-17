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Gizemli bir Redmi modelinin görselleri ortaya çıktı

Çift arka kamera, damla çentik ve 10W hızlı şarj gibi detaylara sahip yeni bir Redmi modeli TENAA’da görüldü. Tahminler cihazın Redmi 8 olabileceği yönünde.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Gizemli bir Redmi modelinin görselleri ortaya çıktı
Redmi Note 8 serisinin yolda olduğunu biliyoruz. Ortaya çıkan bazı yeni bilgiler giriş seviyesi Redmi 7 modelinin de yerini Redmi 8’e bırakacağını gösteriyor. Hatta cihaza ait görseller bugün TENAA’da ortaya çıktı.

Çift arka kamera

Bildiğiniz üzere Redmi 7 modeli giriş seviyesine hitap ediyor. Haberimizin başında inceleyebileceğiniz görsellerdeki cihazın da giriş seviyesi olduğu anlaşıldığı için Redmi 8 olduğu tahmin ediliyor. Arka tarafta ortaya yerleştirilmiş çift arka kamera ve onun hemen altında parmak izi sensörü bizleri karşılıyor. LED flash bu dizilimin üstüne, Redmi logosu ise altına konumlandırılmış.

Ön tarafa geçtiğimizde ise çene çentik üzerinde yine firma logosunu görüyoruz. Üst kısma dikkatli bakarsanız su damlası çentik içerisinde ön kamerayı da görebilirsiniz.

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Cihazın ismi Xiaomi M1908C3IC olarak geçiyor. Daha öncesinde 3C sertifikası alırken de fark edilmişti. Orada ise 10W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu öğrendik. Maalesef elimizdeki bilgiler şimdilik oldukça kısıtlı. TENAA’da yerini alan cihazın teknik detayları yakında ortaya çıkacaktır.



https://www.gizmochina.com/2019/08/16/tenaa-images-reveal-xiaomi-m1908c3ic-has-dual-rear-cameras/ Yorum Yaz
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13th Patronus 2 sa.
Tasarım olarak hiç albenisi yok. Parmak izi okuyucu ile kamera birbirine uzak olsaydı daha iyi olurdu.
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damn2u 3 sa.
Redmi 7 hiç tutmadı, Redmi 8 için erken atılım yapılması normal olur. Zaten Xiaomi şirketi Redmi Note 8 üzerinde çalışıyor diye açıklama yaptıktan sonra Redmi 8 modelinin de ortaya çıkması gayet normal.
Bu arada bu kamera yapısını ben seviyorum, arka köşe de olunca parmak kameraya çıkabiliyor zaman zaman.
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my precious 5 sa.
Bence arka taraftaki kamerayı koydukları yer kötü olmuâ
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